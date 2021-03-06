中國兩會：美國譴責北京改變香港選舉制度「攻擊民主體制」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國譴責中國 "繼續攻擊香港的民主制度"。

北京宣佈將改革香港的選舉制度後，美國譴責中國「繼續攻擊香港的民主制度」。

中國全國人大會議周五（3月5日）在北京開幕。北京方面周五提議通過修改選舉香港領導人的選舉委員會，從而加強其對香港的控制。

中國全國人大副委員長王晨周五表示，香港社會亂象表明，現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，成為「反中亂港」勢力奪取香港特區管治權的契機，因此需要採取必要措施「完善香港選舉制度」，稱將修改香港行政長官及立法會的產生辦法，並將修改《基本法》附件一及附件二。

此舉顯示，中國政府將不再容忍在香港存在異見。在「兩會」開幕前夕，香港當局在2月28日正式以「串謀顛覆國家政權」罪起訴去年參與民主派初選的47名人士。他們在原定於去年舉行的立法會選舉前參加了非官方的初選。

美國和其他國家如何反應？

美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）在新聞發佈會上表示，此舉是「對香港自治、香港自由和民主進程的直接攻擊」。他說：「如果實施這些措施，將極大破壞香港的民主體制」。他表示，如果北京當局落實這些政策，將與基本法列明要朝向普選的方向背道而馳。

他說：「美國譴責中華人民共和國繼續攻擊香港的民主體制。」

普萊斯還說，華盛頓正與盟友合作以「激發採取集體行動」，反對中國對新疆穆斯林少數民族的人權侵犯和對香港的「鎮壓 」。

歐盟早些時候呼籲北京「仔細考慮任何改革香港選舉制度的決定對政治和經濟的影響，因為這將破壞香港的基本自由、政治多元化和民主原則」。

與此同時，英國外交部敦促中國當局「恪守對香港人的承諾，包括尊重他們的基本權利和自由以及香港的高度自治」。

末代港督彭定康更進一步說，中共「採取迄今為止最大的一步來抹殺香港在法制框架下實現自由和更大民主的願望」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國全國人大會議3月5日在北京開幕。開幕會上提出，決定對香港特區選舉制度做出改變。

香港的選舉制度將被如何改變？

目前在香港，行政長官由來自不同界別的1200人組成的選舉委員會選舉產生。立法會議員選舉半數席位為一般選民選舉直接選舉產生，另外一半席位稱作「功能組別」，「功能組別」的選民需為商界、金融界等各行業代表，許多組別常年被親北京的建制派控制。

不論是選出行政長官的選舉委員會，還是「功能界別」立法會議員，香港民主派陣營均認為，這些席位都缺乏全體香港選民的直接參與，不能廣泛代表香港的民意。

中國全國人大副委員長王晨表示，將繼續由選舉委員會選舉產生行政長官，但要調整選舉委員會的規模、組成和產生辦法，賦予選舉委員會選舉產生較大比例的立法會議員、直接參與及提名全部立法會議員候選人的新職能。

香港媒體報道稱，草案擬增設特首選舉委員會議席，由1200人變為1500人。選舉委員會將會新增一個界別，由政協與愛國領袖組成。

同時立法會選舉將會擴大組成部分，由現在的70席增至90席，而俗稱「超級區議會」的5個區議會（第二功能組別）及其5個席位將會取消，新增25個議席，將由選舉委員會推選產生。

香港中文大學客座教授、中國問題專家林和立告訴法新社記者，新的中國人大措施如果預期通過，將「有效消滅所有剩餘反對派」。

非政府組織」香港觀察「首席執行官本尼迪克特·羅傑斯（Benedict Rogers）表示：「在這些改革中，大多數香港人面臨永久性的政治權利剝奪，任何對北京提出批評或支持香港自治或民主的候選人實際上被禁止參與」。

他在一份聲明中說：「當然，大多數民主人士（抗議者）現在都已入獄。」

分析

BBC駐中國記者麥迪文（Stephen McDonell）

中國政府覺得有必要改變已經被嚴重操縱並利於親北京陣營的選舉制度，這有點不可思議。

香港的立法會選舉只有一半的議員是直接選舉產生的，而另一半則是由政治盟友安排，為什麼要改變呢？

令共產黨震驚的是，在（2019年）最近一次區議會選舉中，主張民主改革的民主派候選人令對手慘敗，在18區中有17區由民主派取得過半議席，民主派大獲全勝。

現在，選舉制度「重建」即將到來。而且會的，因為它已被引入中國橡皮圖章式的全國人民代表大會議程中。這意味著香港甚至不會有民主選舉的假象。

一個由北京控制的選舉委員會不但會甄別所有參選人士，而且會直接委任「大部分」立法會議員。