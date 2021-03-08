香港選舉制度改革：林鄭月娥稱中央主導 特區配合

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 林鄭月娥稱，本次選舉改革是中央主導，特區配合。

香港特首林鄭月娥從北京回港後，今日會見傳媒表示，本次香港選舉制度改革是由中央主導，自己表示尊重和歡迎，並將配合及支持完善今後的立法工作。

林鄭月娥表示，香港的選舉制度「出現漏洞和缺陷」，危害國家主權，而特區政府難以處理，情況與制定《香港國安法》一樣，中央「不得不出手」。

林鄭月娥說，中央此次改革選舉的決定是必要的，合法、合憲，「不容置疑」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國兩會：北京出手改革香港選舉制度

中央主導，特區配合

林鄭月娥此番表態的前一日，剛受到主管港澳事務的國務院副總理韓正在北京會見。

目前正值北京召開全國人大和政協會議，將審議《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》，旨在修改香港行政長官及立法會的產生辦法，並修改《基本法》附件一及附件二。該議案受到國際廣泛關注，被認為是中央從根本上壓制香港反對派的舉動。

韓正在「兩會」期間嚴厲表示，「沒有任何國家會容忍分裂勢力的破壞活動，必須採取有效的、必要的及法治的措施，完善香港特區選舉制度。」

韓正還說，要「確保以愛國者為主體的港人治港，確保香港特區依法施政和有效的治理，確保香港『一國兩制』始終朝著正確地方向前進，愛國者治港必須得到法治保障。」

林鄭月娥周一稱，「完全認同」全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍針對「愛國者治港」提出的五大原則，即必須嚴格依照憲法和基本法辦事；必須尊重中央的主導權；必須符合香港實際情況；必須落實行政主導體制；以及必須有健全的制度保障。

她說，本次改革立法會選舉制度由中央主導，不會採取修改行政長官及立法會產生辦法的通常程序，即「政改五步曲」，包括由立法會全體議員三分二通過政改方案。

林鄭月娥說，全國人大的權力來自《憲法》和《基本法》，有清晰的法律基礎，由中央層級處理，不需要經過其他程序。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 47名民主派被捕人士在法庭聆訊期間，有支持者對他們表示支持。

香港政府下一步工作

林鄭月娥說，特區政府接下來將分三個階段配合中央政府的決定。

第一階段是向公眾解說中央的決定。第二階段在全國人大授權修訂《基本法》附件一及附件二後，特區政府會就實質內容聽取社會各界意見，接觸代表團體。第三階段是本地立法，特區政府將起主角作用，經行會同意後提交予立法會，審議通過。

林鄭月娥強調，修例的工作相當複雜，涉及超過20部法律。香港政制及內地事務局和律政司會有專職同事負責，在落實《基本法》附件一及附件二的修改辦法後，特區會安排未來12個月的多場選舉。

不確定的立法會選舉

林鄭月娥表示，修訂選舉制度的本地法例需要經過多步程序，未來有多場選舉要舉辦，此刻不能確定是否再次推遲立法會換屆選舉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 林鄭月娥在北京。

她說，未來選舉委員會被賦予新的職權，會選舉產生較大比例的立法會議員，因此應該先舉行選委會選舉，再進行立法會選舉。

去年香港政府以新冠疫情為由推遲原定於9月舉行的立法會選舉，現屆立法會議員任期延長一年。此前香港民主派在區議會選舉中取得大勝，本來寄希望於在立法會選舉中乘勝追擊，取得超過一半議席。

不過，香港警方已經以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名參與民主派初選的人士。上周剛剛結束首次聆訊，部分人獲准保釋，其餘繼續還押。該案受到國際社會高度關注。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港國安法：戴耀廷等53人 涉及民主派初選被捕

林鄭月娥說，不評論有關民主派人士被控的個案，她強調，《國安法》實施後絶大部分市民的人身自由及安全已回復。

外界普遍認為，全國人大的決定意在收縮民主派的參選空間。

民主黨前主席劉慧卿對香港媒體說，絶大部分香港市民都會覺得這是民主倒退，抹殺香港的民主進程。她認為，加大選舉委員會的規模，並賦權給委員會選出立法會議員，是扭曲選舉，強調民意代表必須透過一般選舉過程選出。

不過林鄭月娥表示，目前並非要處理民主派的問題，而是處理不愛國愛港、破壞香港繁榮，挑戰中央權威，勾結外國勢力制裁國家與香港的人。