BM露腰風席捲中國後，成年女性試壞童裝引發爭議

圖像來源，Screenshot 圖像加註文字， 這股被稱為「BM風」的時尚潮流最近在中國引起爭議。

儘管夏天還未至，但如果你留意中國的社交媒體，很多年輕女孩已經開始迫不及待地分享自己身穿露臍短上衣、秀腰線的照片了。

然而，這股被稱為「BM風」的時尚潮流最近在中國也引起爭議。導火索是一些熱衷於這種穿衣風格的成年女性在商場試穿童裝，導致一些童裝被撐壞變形。很多網友指責這種行為「缺乏公德心」。

據中國媒體報道，日本服裝品牌優衣庫（Uniqlo）發佈公告，建議消費者選擇適合尺碼試穿，以避免因「損壞服裝的品質」。

「BM風」最初源於意大利快時尚品牌Brandy Melville，該品牌的服飾在西方Z世代的年輕女性中廣受歡迎，也頗受爭議，因為他們的店裏堅持均碼策略，並且只提供小號的衣服。

Brandy Melville的衣服樣式簡單，以貼身露臍上衣、格子短裙為主，絶大多數單品的售價都在300元人民幣（46美元）以內，它逐漸演變成為一種鄰家女孩式的穿搭風尚。

這種風格去年來到亞洲，俘獲了很多中國年輕女性的芳心。很多女生在「小紅書」、Instagram等社交軟件上分享自己穿著緊身、露臍T恤的照片，照片中的她們可愛甜美、身材苗條。

雖然很多女生是為了尋找到適合自己嬌小的身材而購買童裝，但從去年開始，越來越多的年輕女生開始嘗試將童裝作為成人緊身T恤的替代品，她們常在網上發佈造型性感的自拍，一些「網紅」博主還發佈了童裝搭配攻略。

圖像來源，Xiaohongshu

然而，這一風尚最近受到批評，因為有報道稱很多試穿童裝T恤的顧客最終並沒有購買，而是在試衣間自拍後留下撐變形的衣物。

「有170cm左右身高的女生拿著120號碼的童裝去試衣間，直接把衣服撐大了，衣服只能報廢處理……而且家長知道這種事之後可能都會介意給孩子試穿，」一家優衣庫的工作人員對中國媒體「紅星新聞」說。

她表示，一些童裝在試穿過程中蹭上了口紅或粉底，因此只能做殘次品大幅降價銷售。據報道，還有店員表示不敢提醒，因為「怕被投訴」。

這一事件迅速在社交媒體引發爭論，微博話題「#成人試穿優衣庫童裝」的閲讀量突破了6.7億，很多網友批評這種行為「不負責任」。

「成人穿童裝，只拍照不買。這又是網絡博主乾的事麼？相關部門應該對網絡博主進行一些限制了。低俗惡搞充斥著網絡，會不會影響青少年的三觀？」一名網友批評道。

「正常買童裝的成年人沒什麼，噁心的就是那種拿著童裝進試衣間一頓拍完事兒弄得亂七八糟還不買的巨嬰，」另一名網友評論道。

這一事件也迅速被香港和台灣媒體報道。有台灣網友表示驚訝，認為殘留的化妝品可能會對小孩的皮膚造成危害。

一些香港網友則表示在香港也遇到類似行為，並表示還有人買完之後故意不剪牌，穿幾天后再退貨，呼籲品牌方能對此採取措施。

一名北京優衣庫的店員對BBC說，事發後並未禁止成年女性試穿童裝，因為「的確有一些人有這種需求」，但會建議顧客挑選合適的碼數，避免損壞商品。

圖像來源，Xiaohongshu 圖像加註文字， 中國社交媒體上流傳著一張《BM女孩身高體重表》，對「BM女孩」的體重要求相當嚴格。

現在，在「小紅書」上搜索相關話題後，頁面頂部會出現「挑選注意合適尺寸，切勿影響正常銷售」的提醒。

BM風

儘管「BM風」近年才在中國流行，Brandy Melville品牌已有著30多年的歷史，身穿童裝尺寸的T恤在美國和歐洲也並非新鮮事。美國90年代的情景喜劇《老友記》（又譯：六人行，Friends）中，角色瑞秋·格林（Rachel Green）就曾有過類似搭配。

但隨著Blackpink等韓國偶像組合以及一些中國藝人對這種風格的青睞，「BM風」近年在亞洲風靡。

「因為這樣穿上緊下松，看上去會既辣又甜又有點美式復古，而且顯得腿長，」一名常在微博上分享「BM風」照片的博主對BBC說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Blackpink等韓國偶像組合常穿著這種露腰服飾。

22歲的她表示，除了Brandy Melville品牌外，自己的確會試一些其他品牌的童裝，因為有時候「效果更好，卻更實惠」。

在潮流形成後，「BM風」或「BM女孩」成為了這種風格的代名詞。批評者認為，這種潮流帶有「身材炫耀」的意味，導致很多年輕女性以能穿進這種衣服為榮，形成身材歧視的優越感。

中國社交媒體上流傳著一張《BM女孩身高體重表》，按照其標凖，BM女孩身高超過1.7米，體重才能夠達到50kg。這使得一些女生為了追求纖細的腰線而骨瘦如柴。

去年，中國熱門選秀節目《創造營2020》就曾引發「身材歧視」風波。該節目設置了一個挑戰小蠻腰環節，需要腰足夠細的女生才能穿越障礙。最終，一名腰圍只有49厘米的女生到達了終點。

但「BM風」的捍衛者認為，這種風格滿足了很多本身就很瘦的女性的需要。