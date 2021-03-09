香港疫苗：三人接種科興疫苗後死亡 港府未叫停接種計劃

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， .

截止3月8日香港共有約10.3萬人接種第一劑新冠疫苗，其中約10.1 萬人接種中國科興疫苗，約2100名接種複必泰（復星醫藥 / BioNTech）疫苗。近期出現三宗接種科興疫苗後的死亡案例引發香港大眾疑慮和關注。香港新冠疫苗臨牀事件評估專家委員（下稱委員會）會陸續對三宗案例做出調查和定性。

科興疫苗與死亡並無直接關係

第一宗死者為63歲男性，患有糖尿病和高血壓等疾病，目前委員會認為病人因有嚴重冠心病，導致嚴重心肌梗塞及肺水腫，出現呼吸衰竭死亡，與疫苗接種無關。

另一名死者為55歲女子，接種3日後中風入院不治身亡。臨牀診斷的初步死因是急性心肌梗塞。委員會共同召集人孔繁毅說，女病人本身有高血壓及高血脂等長期病患，初步解剖資料顯示死者大動脈撕裂，影響頸內血管撕裂，令她出現中風病徵。他強調，疫苗注射與大動脈撕裂完全無關。

第三例為71歲男子注射科興疫苗後4日身體不適昏迷不醒，送院後死亡。委員會共同召集人李卓廣指，患者過去無特別大的病歷，多年前曾有甲狀腺問題，但相信與今次事件無直接關係。委員會指，病人短時間內去世，未有足夠資料判斷死因與接種疫苗的因果關係，要等待詳細解剖報告。

另外自疫苗接種以來，香港衛生防護中心的數據顯示，截至3月5日日下午4時，共有45宗接種新冠疫苗後，涉及住院的非預期和嚴重異常事件，主要是頭暈、心悸、胸部不適等，另有16宗非嚴重的異常事件，例如頭痛和身體疲倦。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， .

科興疫苗在港引發的爭議

2月中旬，雖然科興公司開發的克爾來福（CoronaVac）疫苗第三期測試數據未刊登在國際醫學期刊，不符港府早前自行訂立的標凖，但仍然獲得委員會推薦港府引入該疫苗。

專家委員會召集人劉澤星及委員許樹昌指出，外地的測試顯示科興的疫苗效能（efficacy）在18歲以上的群體介乎約50%至91%，認為效益大過風險，因此建議批准使用。

隨後港府緊急批准該疫苗在香港使用，首批100萬劑科興疫苗於2月底抵港，三月初香港開始啟動疫苗接種工作。

六十歲以上人群的疫苗接種是否繼續

在中國內地，疫苗優先接種人群年紀只到59歲。發生接種中國產疫苗死亡和多宗不適案例後，香港社會出現建議先暫停60歲以上人群接種的聲音。香港民主黨民主黨區議員、醫療政策副發言人袁海文認為，在疫苗未有足夠第三期臨牀數據前，應停止為60歲以上特定群組接種，包括科興疫苗。

港府並未採納。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 林鄭月娥等多位香港官員帶頭接種中國科興的新冠病毒疫苗，希望起到示範作用

香港公務員事務局長聶德權3月8日對香港媒體稱，中國內地情況與香港不同，尤其在香港的第三波疫情，長者感染人數多，死亡率高，委員會認為長者應優先獲疫苗保護，專家委員會亦認同，疫苗對長者的效益大於風險。

聶德權說，中國內地是因應疫情而針對重點組群接種，北京最近已開始為60歲以上接種。中國內地有為市民接種科興疫苗，涉及約2000萬劑。他又表示，科興方面並無指60歲或以上人士不可接種，而第一、二期相關數據顯示，科興疫苗對60歲以上人士是安全。

香港衛生署發言人呼籲：「基於現時資料，未有發現科興新冠疫苗有特別的安全關注。根據疫苗的產品資料，未控制病情的嚴重慢性病患者不宜接種該疫苗。嚴重慢性疾病患者需要慎用，必要時應經醫生評估後延遲接種。」