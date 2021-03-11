美印太司令部上將：解放軍可能在六年內攻打台灣

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國2020年8月26日在南海軍演中從陸地向海上目標發射了一枚東風-21D和東風-26B導彈，顯示了用導彈攻擊海上目標的能力。

在北京舉行中國全國人大和政協「兩會」期間，中國外長王毅再次強調，在台灣問題上，中國沒有任何妥協空間。美國在周二（3月9日）也傳來最新有關台灣議題的回應。

在美東時間9日，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）上將在美參議院軍事委員會答覆參議員詢問時表示，中國是美國當下最大的戰略威脅，並正加速取代美國的國際地位。他同時回應台灣亦是中國的目標之一，而且解放軍攻台威脅有可能在未來六年內發生。

針對戴維森對於解放軍攻台的發言，中國外交部發言人在星期三（3月10日）例行記者會回答媒體提問時稱，這是美方「一些人不斷借台灣問題渲染『中國軍事威脅』，實質上是為美國自身增加軍費、擴張軍力、干涉本地區事務尋找借口。」

他並稱美方應該「摒棄冷戰零和思維」，多做有利於中美互信和地區和平穩定的工作。

台灣國防部智庫國防安全研究院蘇紫雲博士向BBC中文分析稱，戴維森的說法具有戰略現實觀。他認為這是因為其作為印太司令是第一線指揮官，能掌握到解放軍的戰略與台灣的戰術情報。

中國外交部發言人趙立堅則在周二（3月9日）的記者會上強調，中國強烈反對美台軍售持續並敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，停止售台武器，慎重妥善處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

延續「印太戰略」？

拜登入主白宮後，外界對於他的外交政策十分關注，特別是他是否會擴大或結束特朗普開啟的美中貿易戰，以及自奧巴馬執政後期提出的美國「重回亞洲」的外交軍事戰略。

圖像來源，Defence Ministry of Taiwan 圖像加註文字， 中國大陸軍機近來多次飛越所謂的「海峽中線」。圖為2020年2月10日，台灣F-16戰機升空監控伴飛中國軍機繞台飛行（台灣國防部資料照片）。

戴維森在參議院回應參議員就中國以及台海安全提問時的說法，可說是拜登政府延續特朗普印太戰略的最新表態。

他又提到，印太司令部的應對方法鎖定在四個核心領域：提高各軍種聯合作戰的殺傷力、加強軍力態勢、強化和盟友合作伙伴之間的合作，以及讓美國的演習、實驗和創新項目更加現代化。

3月10日下午，美印太司令部便進一步在官方推特帳號，發佈與日本海上自衛隊在太平洋地區的軍事演習合作。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）曾在接受BBC中文專訪時分析，目前拜登在美國主權問題上是延續特朗普政府的政策。但她希望美國與中國軍方「能達成更有效的溝通，包括「在『相遇規則』的危機磋商、如何防止誤判與誤會等方面。那樣才能在南海或台灣海峽避免意外與戰爭」。

台灣官媒中央社3月10日刊出美國前國務卿蓬佩奧的專訪，後者稱台美之間應該有更多公開對話，對台海兩岸以至區域和全球都是好事。

美將協助台灣軍演

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣空軍一架美製F-16飛機參加在台灣東部宜蘭舉行的漢光演習期間資料照片。

戴維森在在回答共和黨參議員裏克·斯科特（Rick Scott，又譯史考特）有關美軍是否同意「必須阻止中共掌控台灣」時表示，身為印太地區作戰指揮官，有義務支持「台灣關係法」。另外，他也首次表態，稱印太司令部會協助台灣軍方的「漢光演習」，並派出觀察員了解台灣國防、演習活動。

蘇紫雲向BBC說，美軍的表態，該是來自台灣在印太地區中的地緣重要性。他解釋，台灣位於海權與陸權撞擊的最前線，此外台灣的戰略重要性亦涉及全球「核平衡」。

「因為中國戰略核潛艦要穿越巴士海峽，進入菲律賓海即可對美國本土發動攻擊。而戰略核潛艦是核戰略中最重要的。」他強調。

至於協助台灣軍事演習，蘇紫雲認為這是「間接證實」台美軍事合作，也形同華盛頓所謂的台海戰略模糊立場將走向戰略清晰。

不過，也有分析認為，美國應該沒有打算在此刻放棄戰略模糊。因為美國若要走向對台戰略清晰，還需要其亞洲盟友在相關戰略上的協調及支持，尤其是日本。

北京的強硬表態

圖像來源，Getty Images

中國外交部長王毅在兩會期間向美國喊話，稱在台灣議題上「沒有妥協的空間」。

3月9日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會再次表示，兩岸關係緊張的責任在蔡英文政府。

趙立堅強調，中國強烈反對美台軍售持續，並敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，停止售台武器，慎重妥善處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。