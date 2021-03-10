中國俄羅斯合建月球科研站：太空聯手的四大看點

圖像來源，PA Media

中國俄羅斯宣佈，雙方簽署了合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄。這是中俄兩國在太空領域多項合作的最新一個協定。

這一備忘錄簽署之時，正值俄羅斯慶祝載人太空飛船首航60週年以及第一個太空站發射50週年之際，也在中國設計的太空站「天宮」預計2022年完工之前。

而國際間，對太空的探索也不斷傳出新的進展：美國國家航空航天局發射的「毅力號」火星探測器2月18日成功登陸火星赤道附近的耶澤羅（Jezero）隕石坑；中國和阿聯酋的火星探測器都已經成功進入軌道。

有關中國與俄羅斯合建月球科研站，BBC中文梳理以下幾個關鍵看點。

月球科研站的用途？

根據中俄簽署的備忘錄，月球科研站由中國國家航天局與俄羅斯國家航天集團公司聯手建造。

這將是一個綜合性科學試驗基地，建在月球表面或月球軌道上，進行月球自身探索和利用、月基觀測、基礎科學實驗和技術驗證等科研活動。

雙方表示，這一科研站將面向所有感興趣的國家和國際伙伴開放，加強科學研究交流，推進全人類和平探索利用太空。

什麼時候建造？

不過，目前中俄兩國還沒有建造月球科研站的具體方案和時間表，還需要在「規劃、論證、設計、研製、實施和運營等」多個方面進一步的合作。

1971年4月19日，蘇聯發射了世界上第一個空間站——「禮炮」1號（Salyut 1）。同年6月7日，蘇聯「聯盟11號」（ Soyuz 11）宇宙飛船成功把三名宇航員送入了空間站。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 「中俄關係處於歷史最好時期」，這是中國外交部對兩國關係的總結。中國領導人習近平稱俄羅斯總統普京是「最知心的朋友」。

50年後，俄羅斯與中國聯手希望打造月球科研站的構想被國際媒體廣為報道，但參考現在正在運營的國際太空站（ISS）的建造過程，或許能設想完成月球科研站所需要的時間。

國際太空站在距離地球400公里左右的軌道上運行。這一太空站，由15個國家參與，前後共花了10年時間建造。

中國有空間站嗎？

中國有意聯手俄羅斯共同建造月球科研站之時，中國近地軌道空間站——「天宮」計劃在2022年前後建成。

根據中國官方媒體的報道，「天宮」的運行高度在340公里至450公里的軌道，在軌飛行可達10年以上。它除了能開展大規模的空間科學實驗、技術試驗和空間應用等活動，而且能通過太空維修延長使用時間，規模也有可以擴展的餘地。

中俄聯手有何意義？

本次中國與俄羅斯的合作，對雙方都有相當重要的意義。

俄羅斯繼承的前蘇聯太空科技，曾開創人類多項歷史：1957年發射人類第一顆人造衛星、1959年發射第一個登月探測器、1961年發射第一艘宇宙飛船、1965年第一次人類太空行走、1971年成功發射第一個空間站......

在近年來美國與中國探月以及探索火星領域的諸多項目比照下，俄羅斯的太空計劃明顯滯後。與中國聯手，俄羅斯有機會重新回到太空科技的領軍國家行列。

而與俄羅斯的這次合作如果成功進行，堪稱中國航天史上最大規模的一次國際合作。

在觀察人士看來，俄羅斯要重建昔日航天技術的輝煌，中國要趕超美國在太空領域的優勢，中俄聯手其實早有伏筆。

2020年，美國與七個「志同道合」國家簽署了開發月球的《阿爾忒彌斯協議》(Artemis Accords)，俄羅斯雖然是美國宇航局最大的合作伙伴卻沒有簽署，認為這一協議「過於以美國為中心」，過於「政治化」。