2021中國兩會與新冠疫情：李克強重提與世衛合作溯源

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 李克強稱希望新光疫情盡早結束，明年無需繼續以視像連線形式舉行記者會。

中國2021年全國兩會閉幕之際，國務院總理李克強稱，中國願意繼續與世界衛生組織（WHO）推動2019年新型冠狀病毒病（COVID-19）科學溯源工作。

過去一年的中美關係也因為新冠病毒溯源和香港局勢等問題而陷於僵局，外界正在觀望拜登（Joe Biden）接替特朗普（Donald Trump）出任美國總統後的發展。李克強稱，中方希望推動中美關係「越過坎坷往前看」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 與2020年一樣，今年中國人大政協兩會會期被顯著壓縮。

新冠病毒溯源：未達目的的武漢之旅

一位來自西班牙的記者向李克強指出，美方指責中方在調查過程中缺乏透明度，世衛組織專家組組長也提出獲得更多疫情原始數據的願望，問中方是否願意提供數據和再次接待世衛組織專家入境調查。

李克強說：「新冠肺炎疫情是一起突發的全球公共衛生事件，中方和各方一樣都希望能夠盡快查清病毒是從哪裏來的，這樣有利於切斷傳播的渠道，更好更有效地來防控疫情。但疫情溯源的確是一個複雜的科學問題，需要各國加強合作，持續研究。」

「中方本著實事求是、公開透明、開放合作的原則和態度，同世衛組織保持溝通，也支持世衛專家在華開展溯源研究工作。下一步我們還願意繼續同世衛組織一道，推動科學溯源工作。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 1月14日，世衛組織專家組抵達武漢調查新冠疫情源頭。

李克強還說：「當前疫情還在全球蔓延，當務之急不僅要溯源，還要做好各種防控工作，包括接種疫苗等。新冠肺炎是人類共同的敵人，我們希望各方攜起手來，因為在這樣一個人類共同的敵人面前，沒有哪個國家能夠獨善其身，但是我們也堅信人類有能力最終戰勝這個病魔。」

不過，李克強並未明言中國是否歡迎世衛專家組再次赴華調查，以及中方會否提供專家組希望取得的數據。

專家組經過四星期調查後離開武漢，當時沒能得出任何重要結論，但他們強調這只是調查過程的第一階段。專家組預料將在下周發表調查報告。

一些參與了武漢調查團的國際專家星期三（10日）在英國皇家國際事務研究所（Chatham House）主辦的一場網上研討會上呼籲把此類疫症爆發後的溯源調查常規化，避免讓受查國家有「受罰」的錯誤印象。

據法新社報道，幾位與會專家稱理解中方為何不願接待外來調查團，因為中方廣泛地錯誤認為調查團是要站在北京自己的調查結果上搞「事後孔明」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 武漢之行結束，世衛專家組最終沒能得出重要結論。

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李克強還說了什麼？

這次年度總理記者會的不少對話都跟新冠疫情及其牽扯的經濟發展與國際局勢有關。其中，美國有線電視新聞網（CNN）記者提問說，無論是疫情溯源還是香港、新疆等問題，中方似乎忽視了美國民主、共和兩黨其實是有著高度共識這一點，問李克強對這樣的說法有何回應。

李克強說：「中美建交40多年了，風風雨雨，能越過坎坷向前走，還是因為符合世界發展趨勢，符合兩國的根本利益。我們希望按照習近平主席最近和拜登總統通話的精神，就是要尊重彼此的核心利益和重大關切，互不干涉內政和內部事務，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，推動兩國關係向著健康穩定的方向發展。這既符合兩國人民的利益，也是國際社會的期待。」

李克強的回應並未重復國務委員兼外交部長王毅日前對華府的種種批評。王毅星期天（7日）在其專場記者會上說，「希望美方與中方相向而行，盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙」，又要求美方在台灣問題上「徹底改變上屆政府『越線』、『玩火』的危險做法」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 李克強稱，今年中國經濟「是在恢復性增長的基礎上前行」，仍須謹慎。

李克強也被問到中國疫後經濟復蘇預測。他在今年的政府工作報告中提出全年增長6%，一些分析認為是低於預期。

「6%不低了，現在我們的經濟總量達到100萬億元（人民幣），增長6%就是6萬億元……一時走得快不一定走得穩，只有走得穩才能走得有力。我們還是希望中國這樣一個巨大的經濟體，經濟能夠行穩致遠，保持長期向好。」

被問及香港問題時，李克強並未多加評論，只重申近日北京不同官員圍繞「改革」香港選舉制度決定草案所發表的立場。他說：「決定很明確，就是要堅持和完善『一國兩制』的制度體系，始終堅持『愛國者治港』，也是為了確保『一國兩制』行穩致遠。」