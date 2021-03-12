藏人流亡政府主席洛桑桑蓋專訪：西藏問題的關鍵是尊嚴問題

BBC中文專訪流亡的藏人行政中央主席洛桑桑蓋。訪問內容涉及西藏問題的過去、現在和將來，以及流亡政府與北京和華盛頓關係等一系列人們普遍關注的問題。