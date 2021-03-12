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藏人流亡政府主席洛桑桑蓋專訪：西藏問題的關鍵是尊嚴問題
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藏人流亡政府主席洛桑桑蓋專訪：西藏問題的關鍵是尊嚴問題
1 小时前
BBC中文專訪流亡的藏人行政中央主席洛桑桑蓋。訪問內容涉及西藏問題的過去、現在和將來，以及流亡政府與北京和華盛頓關係等一系列人們普遍關注的問題。
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