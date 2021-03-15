北京發生罕見嚴重沙塵暴，「主要起源於蒙古國」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京遭遇了近十年來最嚴重的沙塵暴。

一覺醒來，北京市民可能感覺自己穿越到了超現實的電影場景裏。

北京和多個中國北方城市周一（3月15日）遭遇近年來最強沙塵天氣，天空一片昏黃，城區大部分地區能見度小於1000米，空氣質量已達到重度污染。

受此影響，北京今天出現交通擁堵，北京市教委建議學校及校外教育機構暫停戶外活動，並做好健康防護。

當地氣象台已發佈沙塵暴黃色預警。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 早高峰期間，一名北京居民冒著沙塵在路上騎車。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名市政工人用手機拍照。

據北京市生態環境監測中心消息，本次北方沙塵天氣主要起源於蒙古國，沙塵核心區PM10濃度接近10000微克每立方米。

據中國林業和草原局荒漠化監測中心衛星影像和地面監測信息綜合評估，目前，沙塵還在繼續向東南移動，將陸續影響吉林、黑龍江、河南、山東等地。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 儘管有沙塵暴，一對新人還是在故宮的角樓附近拍攝婚紗照。

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名環衛工人在早高峰時段工作。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名全副武裝的女子在中央電視台總部附近。

突如其來的沙塵暴成為網絡上熱議的話題。在微博上，話題「北京沙塵」獲得了2.4億次點擊量。

有網友表示，今天「出門感覺自己忘騎駱駝了」，另一名網友打趣道，到了公司已經成了「兵馬俑」。

還有一些網友紛紛將自己拍攝的沙塵暴照片和古畫進行對比，調侃自己「穿越回了北宋」。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 很多網友在微博上調侃今天彷彿「穿越北宋」。

北京曾深受沙塵暴的侵襲，但在當局採取防風固沙措施後，近年來較為罕見。上一次嚴重沙塵暴出現在2015年。