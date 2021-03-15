北京發生罕見嚴重沙塵暴，「主要起源於蒙古國」
一覺醒來，北京市民可能感覺自己穿越到了超現實的電影場景裏。
北京和多個中國北方城市周一（3月15日）遭遇近年來最強沙塵天氣，天空一片昏黃，城區大部分地區能見度小於1000米，空氣質量已達到重度污染。
受此影響，北京今天出現交通擁堵，北京市教委建議學校及校外教育機構暫停戶外活動，並做好健康防護。
當地氣象台已發佈沙塵暴黃色預警。
據北京市生態環境監測中心消息，本次北方沙塵天氣主要起源於蒙古國，沙塵核心區PM10濃度接近10000微克每立方米。
據中國林業和草原局荒漠化監測中心衛星影像和地面監測信息綜合評估，目前，沙塵還在繼續向東南移動，將陸續影響吉林、黑龍江、河南、山東等地。
突如其來的沙塵暴成為網絡上熱議的話題。在微博上，話題「北京沙塵」獲得了2.4億次點擊量。
有網友表示，今天「出門感覺自己忘騎駱駝了」，另一名網友打趣道，到了公司已經成了「兵馬俑」。
還有一些網友紛紛將自己拍攝的沙塵暴照片和古畫進行對比，調侃自己「穿越回了北宋」。
北京曾深受沙塵暴的侵襲，但在當局採取防風固沙措施後，近年來較為罕見。上一次嚴重沙塵暴出現在2015年。
中國的鄰國蒙古國也在過去幾日遭到猛烈沙塵暴的侵襲。該國應急部門表示，沙塵暴和暴雪已導致至少6人死亡，另有數十人失蹤。