中美高層會談前夕：美國多次公開評論台灣議題引發議論

圖像來源，Reuters

眾所矚目的美中高層對話即將於周四（3月18日）在美國阿拉斯加舉行。外界分析，除了美中經貿問題將是對話核心之外，南海和台灣議題也會是對話焦點之一。後者可從這幾天，美方高層對於台海議題的陸續評論可見一斑。

3月10日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在眾議院答詢時承諾，將邀請台灣參與美國總統拜登（Joe Biden）籌劃的民主峰會（Summit for Democracy）之外，他又以「國家」（country）代稱台灣，引起外界許多討論。

澳大利亞國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛向BBC中文分析，布林肯此舉似乎是華府在試探北京反應。他認為，布林肯以「國家」稱呼台灣是否為口誤，外人無法核實，而且重要性不大。宋文笛說，「但若是『有意口誤』，則進則是拜登團隊或許是在試水溫，退則是布林肯在阿拉斯加會議前夕，預先虛晃一招，拉開戰略縱深，以預留一步和累積籌碼。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

美中會前，美國就台灣議題表態？

拜登上任後，美中高層首次對談引起外界矚目。美方參與者除了布林肯之外還有白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），中國則有中國國務委員楊潔篪以及外交部長王毅確認與會。

同時間，華府高層陸續就台灣議題表示意見，引起各界矚目。

圖像來源，Defence Ministry of Taiwan 圖像加註文字， 中國大陸軍機近來多次飛越所謂的「海峽中線」。圖為2020年2月10日，台灣F-16戰機升空監控伴飛中國軍機繞台飛行（台灣國防部資料照片）。

3月9日，印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在參議院軍事委員會答詢表稱，中國有在六年內攻台的可能性，又表示美國須定期檢視「戰略模糊」（startegy ambiguity）在台海問題的適用性，引起討論。

隔日（10日），布林肯在眾議院外交委員會上，回答韓裔共和黨議員金映玉（Kim Young）詢問，關華府是否將邀請台灣出席首屆民主峰會時，布林肯表態支持台灣加入世衛組織（WHO），並且承諾即邀請台灣參與民主峰會，又以國家稱呼台灣。

根據台媒報導，布林肯回答金映玉時稱：「我絶對承諾會做這件事。我和你有共同看法，台灣是一個強健的民主政體、並有十分強大的科技力量，也是個能夠對世界，而不僅是對它的人民做出貢獻的國家。台灣處理新冠肺炎，也是個極佳例子。」

而布林肯以「國家」代稱台灣，亦引起台灣輿論不小回應。台灣外交部發言人歐江安在布林肯發言隔日（11日），在例行記者會上感謝美方表達對台灣的持續支持，以及對台灣民主制度及防疫成果的肯定。

不過，外界許多分析都表示，這可能是美國希望在阿拉斯加會議前，率先釋放給北京的信號。此外，北京如何接招，外界同樣關注。

北京靜觀其變

目前為止，北京並未就美國邀請台灣參與峰會，以及布林肯的發言正式回應。

但是，中國外交部發言人趙立堅上周就有關美印太司令部稱台海六年內「可能發生戰爭」的講話回應媒體稱，美國不該在中國內政問題上無端揣測或煽動。他又說，目前，台海問題，都是民進黨當局與美國造成，北京強烈要求美國停止軍售台灣，遵守「一個中國」原則。

上海東亞研究所研究員包承柯也向港媒中通社表示，此次美國通過布林肯發言表態，是在顯示自己於外交上的強硬形象。而且，承諾邀請台灣參加民主峰會，是對「台獨」發出錯誤信號，並讓「台獨」勢力更加猖狂。

長期研究印太情勢的宋文笛則認為，阿拉斯加會議在台灣議題上的突破空間並不大，重點在「對話」而非過度期待任何「共識」。他向BBC分析，因為北京在兩岸議題上已經站穩「以我為主」立場，期待從長期實力對比演變，以及中期對台統戰，累積籌碼。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 王毅於2月22日以「撥亂反正、相互尊重、合作共贏」為主題就中美關係發表講話，但遭到美國方面冷淡回應。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國政府前顧問麥艾文：美中在台灣問題上衝突的風險有多大？

兩岸議題難以突破？

無論如何，外界普遍分析，美方一連串就台海議題的對話，似乎已先表示，18日的會談，台灣議題不會缺席，因為這是自拜登上任美國總統以來，美中兩國高層官員的首次面談，預計將為拜登任內的美中交往定下基調。

根據BBC早些時候的報導，一名不具名的美國資深官員透露，美中官員將探討新冠疫情、氣候變化，還有多個雙方存在分歧的問題，包括香港、台灣以及中國或對澳大利亞實施的「尚未公布的經濟禁運」。

中國學者包承柯則抨擊，當下美國資深的決策者退休者眾，因此多數「年輕決策者」的政策或建議都是「不知天高地厚」，不懂「冒犯中國的核心利益會產生什麼結果。」包承柯又告訴港媒，美國需要謹慎評估，因為若繼續在對台政策上挑戰中國的核心利益，中美關係和解只是「天方夜譚」。

會議前夕的中美角力

事實上，拜登上任之際，正值美中關係的歷史新低。迄今，華府並未大幅度修改特朗普政府的對華政策，包含貿易關稅、科技禁令等制裁措施依然生效，也多次強烈批評中國的香港、新疆和台灣政策，包括譴責北京當局在新疆對穆斯林少數民族進行「種族滅絶」。

外界因此關注，拜登上任後，首次與中國的高層對話，在兩國關係方面是否會有新發展。

據此，美中國問題研究專家葛來儀（Bonnie Glaser）向路透社解釋，此次會議美方是向中國發出信號表示其國際聯盟強大。但是，葛來儀認為，若中方繼續重申美中現在的問題，都歸咎於美國，並要求美方先優先讓步，那麼她判斷此次會議將不會有任何正面效應。

宋文笛則告訴BBC，美中關係依然在北京的「戰略重置」 和華盛頓的「鞏固特朗普（川普）年代對華鷹派遺產」 之間擺蕩。他判斷，因為雙方在會議之前都已再三強調，3月18號的會議將是「坦誠而嚴肅的」，這也表示，美中都已經預期彼此立場將會南轅北轍，少有結果呈次的「共識」，貴在過程層次的「對話」本身。「既然美中不定，則兩岸議題突破空間有限。」他強調。

民主高峰會議是什麼？

民主峰會是拜登（Joe Biden）在競選時期提出的外交倡議。

2020年底，競選期間拜登在《外交事務》期刊上正式介紹此高峰會，他當時承諾若當選美國總統，將在一年內舉行全球民主峰會。並稱該峰會的作用是「把世界民主國家匯聚一堂，強化我們的民主體制，誠實地對抗那些正在倒退的國家，並凝聚一個共同的議程。」