香港選舉制度改革：四大關鍵點的已知和未知細節

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 張曉明、駱惠寧和張勇從本周一開始在香港召開座談會，一些有關新選舉制度的細節將進一步浮出水面。

中國人大3月11日通過修改香港選舉制度的決定後，中國國務院港澳辦常務副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧以及中國人大法工委副主任張勇周一（3月15日）在香港分別召開座談會，就落實此聽取香港人士意見。

中國官媒稱，系列座談會將連續舉辦三天，共舉辦60多場，直接聽取意見的人數將逾1000人。

修改香港選舉制度引發廣泛關注。北京稱，新的決定將補上現有制度的漏洞，完善體制。但批評者認為，該決定將損害香港的民主制度，甚至令政治體制倒退數十年。

隨著「311決定」全文的公布，選舉委員會人數變化、設立候選人審查資格委員會以及立法會席位增加等細節成為關注焦點，具體實施過程是否會損害香港民主，是否會單方面有利於中央政府管制等話題備受關注。

BBC中文為你梳理關鍵點上的已知和未知細節。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港2019年區議會選舉中建制派遭到慘敗，政府在2020年以疫情為由推遲了立法會選舉。但中央政府在2021年改變了包括香港立法會在內的選舉制度。

關鍵點一：選舉委員會的變化

已知：從1200名成員增加到1500名，四個界別變為五個界別。

未知：這五個界別的1500個席位是否按照原來的方案平均分配。

原本選舉委員會的成員來自四大界別，每個界別300名選舉委員。這四個界別分別是：工商、金融界；專業界；勞工、社會服務、宗教等界；以及立法會議員、區議會議員代表、鄉議局代表、香港全國人大代表和香港全國政協委員代表。

「311決定」帶來的變化首先在於選舉委員會產生的指導原則。香港《基本法》附件一僅要求具有「廣泛代表性」，而最新的決定多了兩個新要求：「符合香港特別行政區實際情況」 和「體現社會整體利益」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港特首林正月娥在兩會期間舉行記者會，對人大決定表示歡迎。

在這種新原則下，增加了第五界別，包括「有關全國性團體香港成員的代表」。據報道，這可能包括中華全國婦女聯合會，中華全國青年聯合會，中華全國總聯合會的重要香港成員，工商以及其他類似政府組織。

增加的這一界別民主派可能很難獲得席位，這樣一來民主派陣營在選舉委員會中的比例就會減少，從而有利於建制派陣營。由於數百名香港全國政協委員是由全國政協選出，而非民選。

除此之外，第三界別的組成有所調整。傳統上由民主陣營控制的「社會服務」界被「基層部門」代替。林鄭月娥上周在記者會中稱，社會服務界將歸屬於第二界別。

另外，原本第四界別中的區議會配額（117席）和鄉議局沒有明確列入，變成「地區組織代表」——尚不清楚這一分支界別包括什麼人。

上次區議會選舉在2019年11月舉行，借著反修例運動的影響，民主派獲得壓倒性勝利。在這種形勢下，很可能在選委會中奪得117個席位，有一定實力影響行政長官選舉。

關鍵點二：新增候選人資格審查委員會

已知：設立「候選人資格審查委員會」，負責「審查並確認」選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。

未知：目前不知道該審查委員會的成員由什麼人擔任，以什麼標凖審核候選人的資格，是否以及如何受到監督和制衡等。

根據北京最近反覆提到的「愛國者治港」概念，該審查委員會可能需要確定候選人是否為「愛國者」。

中國全國人大常委、港區全國人大代表譚耀宗14日對香港媒體指出，人大常委會可能會成立秘書處協助審查。他認為委員會應該有10多名成員，不只局限於退休法官。他說，法例應確保委員會的決定不容推翻或司法覆核。

這個新委員會的職能將高於香港選舉主任。目前在香港各級選舉中，均由選舉主任決定參選人提名是否有效，其中地區直選的選舉主任一般由民政事務專員出任。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港選舉改制，普通市民怎麼看？

關鍵點三：特首選舉的變與不變

不變：選舉行政長官的程序不變，即由選舉委員會選出，由中國中央人民政府任命。

變化：行政長官候選人提名的門檻變高，需要獲得選舉委員會不少於八分之一即188名委員聯合提名，如要獲勝，須獲得選舉委員會全體委員（1500人）過半數支持。

除此之外，該決定對行政長官候選人的提名提出了新的要求，即「五個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名」，這意味著需要獲得所有界別的廣泛支持。但由於新增加的第五界別很可能僅由北京批准的人組成，因此這一新要求會阻止民主陣營的候選人獲得提名。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前已知的是，根據新決定，香港特首提名的門檻變高，需要獲得選舉委員會不少於八分之一即188名委員聯合提名。

關鍵點四：立法會議席增加

已知：70席增加到90席。引入選舉委員會，負責提名立法會候選人，以及選舉「部分」議員。

未知：改革後的立法會席位將由地方選區、功能界別和選舉委員會共同佔據，但目前尚不知道分配給三方的席位數目。

香港立法會原本共70議席，分為35席來自地區直選，35席來自功能組別。在這種機制下，民主派如果能得到三分之一以上的選票，將在立法會構成「關鍵少數」，有能力推翻當局想要推行的有巨大爭議的議案。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港親北京的立法會議員表達了對新決定的支持。新選舉制度可能導致親民主派在立法會所佔議席比例大大縮水。

據多家媒體報道，目前預測有兩種方案正在權衡。一種是地方直選、功能組別和選舉委員會分別佔30席；另一種是按照20、30、40的比例分配。不論哪種方案，地區直選的議席比例都會下降。

另外，功能組別中包括5席「超級區議員」席位可能被取消。這些席位由民選區議員提名、參選，由沒有其他功能組別投票權的選民選出的，被視為直選議席的一種。