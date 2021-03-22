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閆曉楠：曾在夜市賣玩具的中國MMA女選手
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閆曉楠：曾在夜市賣玩具的中國MMA女選手
19 分钟前
閆曉楠是中國首位加入終極格斗錦標賽(UFC)的女選手。曾經在夜市販賣毛絨玩具的她，正在為一場可能極具歷史意義的中國德比戰而努力。
影片素材：法新社（AFP）
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