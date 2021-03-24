中國三星堆遺址出土黃金面具引發關注熱潮 網友創作現代表情包

36 分钟前

圖像來源，Weibo/Sanxingdui Museum 圖像加註文字， 這個僅剩半邊的黃金面具在中國引發關注熱潮。

繼去年發現酷似《憤怒的小鳥》裏綠豬形象的陶豬之後，中國四川的三星堆再次在中國社交媒體引發轟動，這次走紅的是一件有著3000年歷史的黃金面具。

這件文物是中國三星堆遺址考古發掘出的500件新的青銅時代文物之一。

專家表示，這一發現可能為古蜀國甚至整個中國的歷史提供新的認知。在公元前316年以前，古蜀國統治著現在的四川盆地，但人們對其知之甚少，一些人甚至因為驚人的考古發現將其視為「外星文明」。

很多網友在社交媒體上分享這個僅存半邊的神秘黃金面具的表情包和「鬼畜」視頻。

黃金面具

周六（3月20日），最新一批考古發現一公布，許多微博用戶就開始在一些流行文化人物的臉上製作疊加面具的搞怪圖片。

「#三星堆黃金面具PS大賽#」的話題標籤已經被瀏覽了超過1200萬次，網友們紛紛讚揚這個面具「驚艷」和「美麗」。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 網友們創作了日本動作人物奧特曼戴著黃金面具的圖片。

在一個被廣為轉發的帖子中，腦洞大開的網友創作了日本動漫人物奧特曼戴著黃金面具的圖片。

三星堆是中國最重要的考古遺址之一，當地博物館的員工們也很快參與其中。

「早啊，一覺睡醒，聽說大家都在忙著給我P圖？」三星堆博物館的官方微博寫道。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 還有Hello Kitty……

「凸眼大耳叫我縱目面具，大魚飛鳥猜我金杖秘密……」三星堆博物館還發佈了一段以黃金面具和其他文物為主角的動畫音樂宣傳視頻，而一名電視主持人創作的讚美古文明「智慧」的說唱歌曲也在網上瘋傳。

中國媒體報道稱，這副僅存半邊的黃金面具寬度約23厘米，高度約28厘米，重量大約為280克，預計完整的總重量應超過500克。

除了這個黃金面具，三星堆的考古學家還發現了青銅製品、金箔以及象牙、玉琮、玉石器和絲織文物。

中國國家文物局稱，這些物品是在六個「祭祀坑」中發現的。古蜀文明曾用這些坑來祭祀，祈求繁榮和平。

圖像來源，Weibo

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 網友想象的泰迪熊造型

改寫歷史？

三星堆遺址最早據稱是由一位農民在1929年偶然發現的。到目前為止，這個距離成都60公里（37英里）的遺址已出土了5萬多件文物。

該遺址的年代為公元前2800年至公元前1100年，約相當於中國的夏商周時期。

但由於當時的四川屬於邊陲地區，很多出土文物在外形和藝術風格上都與中原考古發現有很大的差異，出土的人形銅像長相奇特，甚至被一些人質疑是「外星文明」。

一件1980年代出土的青銅面具是三星堆文物的代表之一。該面具眉尖上挑，雙眼斜長，眼珠外凸，兩耳向兩側大幅展開。另一尊高2.6米的青銅立人像臉部和身體狹長，五官突出，棱角分明，是中國發現的距今最久遠和高大的青銅人像。

圖像來源，Getty Images

除了人像，一些動物雕像也引起了很多人的興趣。去年7月，考古學家們在這裏發現了一個具有3000年歷史的陶豬，但它的外形使很多網友想起了更現代的東西——熱門電子遊戲《憤怒的小鳥》中的豬。

不過，專家們表示，目前沒有在三星堆發現明確的文字跡象。

由於閉塞的地形，地處中國西南的古蜀國被視為與中原文明隔絶，有關當地的歷史記載也相當匱乏。中國唐代詩人李白曾寫下「不與秦塞通人煙」的詩句。東周末年，秦吞併蜀國。

圖像來源，Provincial Archaeological Institute 圖像加註文字， 去年7月，考古學家們在三星堆發現了一個具有3000年歷史的陶豬，它的外形酷似《憤怒的小鳥》中的豬。

但一些中國專家如今認為，三星堆的新發現可能改寫中華文明源於黃河流域的傳統觀點。因為從質量和工藝上看，三星堆的很多文物質量不遜甚至超越了同時期中國其他地區文物。

據《南華早報》報道，中國社會科學院考古研究所副所長施勁松表示，當時，中原一直被認為是世界最先進文明的中心，「生活在外面的人被認為是野蠻人，」他說。