H&M等國際品牌在中國遭抵制，有市民稱其「腦子有坑」

近日，瑞典服裝零售商H&M因一則「停用新疆棉花」的舊聲明，遭到中國網友猛烈抨擊。隨後國際知名品牌Nike，Adidas、Burberry等也捲入爭議，遭遇網民抵制。