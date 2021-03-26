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H&M等國際品牌在中國遭抵制，有市民稱其「腦子有坑」
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H&M等國際品牌在中國遭抵制，有市民稱其「腦子有坑」
20 分钟前
近日，瑞典服裝零售商H&M因一則「停用新疆棉花」的舊聲明，遭到中國網友猛烈抨擊。隨後國際知名品牌Nike，Adidas、Burberry等也捲入爭議，遭遇網民抵制。
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