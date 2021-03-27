新疆棉花風波、拜登個人記者會首秀、 中國網絡審查與更多BBC重要故事

10 分钟前

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 黃金面具和Hello Kitty組和

2021年3月第4周，瑞典著名服裝零售品牌H&M因對新疆棉花的一則舊聲明，受到中國網民猛烈抨擊。輿論持續發酵，耐克、阿迪達斯等國際運動品牌捲入爭議，多名中國藝人宣佈終止和這些國際品牌的合作。

美國總統拜登（Joe Biden）本周舉行了上任以來的首場個人記者會。他表示，他將阻止中國超越美國成為世界上最強大的國家，並聲稱要加大投資，以確保美國在同中國的競爭中獲勝。前中國網絡審查員劉力朋在接受BBC採訪時稱， 多年的網絡內容審查工作讓他認識到中國網絡民意的虛假表象和背後的「骯髒」。在擔任審查員期間，他保留了每天工作的審查日誌，後來提供給外國媒體讓外界也能夠窺探究。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， H&M

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 調查揭中國棉花行業背後的維吾爾人強迫勞動

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登周四舉行了上任以來的首場總統記者會。

美國總統拜登（Joe Biden）周四（3月25日）舉行了上任以來的首場個人記者會。他表示，他將阻止中國超越美國成為世界上最強大的國家，並聲稱要加大投資，以確保美國在同中國的競爭中獲勝。

拜登表示，在奧巴馬（Barack Obama）政府擔任副總統時，他曾與中國國家主席習近平一起度過了「好幾個小時」。他確信, 習近平相信未來的關鍵是專制而不是民主。「他（習近平）並不是一個民主派，他骨子裏沒有民主，但他是一個非常聰明的人，」拜登說。

他還表示，目前處於「21世紀民主與專制政體之間的鬥爭」，因此美國「必須證明民主有效」。

圖像加註文字， 劉力朋用親身經歷曝光中國網絡審查內幕（劉力朋提供）

劉力朋曾經擔任新浪微博審查員，對中國的網絡審查有相當深入的了解，也熟知中國是如何利用網絡審查控制輿論風向的。在擔任審查員期間，他保留了每天工作的審查日誌，後來提供給外國媒體讓外界也能夠窺探究竟。

2020年在新冠病毒疫情爆發期間，他因為擔心北京日益嚴重的全面監控做法而舉家離開中國前往美國，並公開了自己的日誌，曝光中國網絡審查內幕，對抗這個體制。

劉力朋近期在接受BBC專訪時說，他希望通過講述自己的經歷能讓更多人認識到中國網絡審查「每天都在真實發生」，這樣在面對有關中國的信息時就能採取「更有效的策略來解讀」。

圖像來源，Weibo/Sanxingdui Museum 圖像加註文字， 這個僅剩半邊的黃金面具在中國引發關注熱潮。

繼去年發現酷似《憤怒的小鳥》裏綠豬形象的陶豬之後，中國四川的三星堆再次在中國社交媒體引發轟動，這次走紅的是一件有著3000年歷史的黃金面具。

這件文物是中國三星堆遺址考古發掘出的500件新的青銅時代文物之一。

專家表示，這一發現可能為古蜀國甚至整個中國的歷史提供新的認知。在公元前316年以前，古蜀國統治著現在的四川盆地，但人們對其知之甚少，一些人甚至因為驚人的考古發現將其視為「外星文明」。