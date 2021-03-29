新疆官員回應中國抵制H&M風波：「企業不應將經濟行為政治化」

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圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 上周，H&M、耐克、阿迪達斯等多國服裝企業因針對新疆棉花的表態在中國遭遇消費者抵制。

中國官員近來就新疆問題頻頻高調發聲。在中國境內，周一新疆官員在涉疆問題記者會上警告稱，中國不再像1840年一樣「遭受西方霸權霸凌」。在境外，中國多位外交官的言行似也變得更加激進。

3月29日，新疆自治區人民政府發言人徐貴相在北京針對近來服裝品牌H&M遭抵制等問題作出回應。他表示，中國人民不好惹，H&M「不應該將經濟行為政治化」。

上周，H&M、耐克、阿迪達斯等多國服裝企業因針對新疆棉花的表態在中國遭遇消費者抵制。

徐貴相是在周一齣席外交部與新疆自治區共同舉辦的新聞發佈會作出上述表述的。據中國中央電視台報道，參加發佈會的還有新疆棉紡工人代表，新疆教培結業學員代表，宗教界人士，新疆教育界、婦女界等代表。

「西方制裁的大棒揮向新疆的時候，也會砸向自己，」中國央視報道引用與會代表表述稱。

與此同時，針對在新疆疑似出現的虐待人權問題，美國等多個西方國家近來加大了對中國的施壓強度，在境外的中國外交官的回擊力度也隨之升級。

抵制餘波

上周，瑞典著名服裝零售品牌H&M因對新疆棉花的一則舊聲明，受到中國網民猛烈抨擊。隨後巴寶莉（Burberry）、耐克（Nike）、阿迪達斯（Adidas）等國際服裝品牌捲入爭議，多名中國藝人宣佈終止和這些品牌的合作。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 調查揭中國棉花行業背後的維吾爾人強迫勞動

徐貴相周一表示，H&M 在中國正常經營即可，不應將經濟行為政治化。

他稱，西方一些勢力和組織早前制裁新疆，無非認為新疆棉紡織行業存在強迫勞動，但新疆的棉花從整個生產、種植和銷售過程，均符合中國法律和市場規則，相關制裁和打壓毫無道理。

他指H&M「盲目跟風」，相信一些「偽學者和媒體歪曲報道」，還稱H&M「參與其中做幫兇」。

徐貴相指出，「中國早已不是1840年的中國，不再遭受西方列強霸權霸凌」。

「中國人民不好惹」，他表示。同時他還反問，「你（H&M）在中國的市場還能撐得住嗎？還能賺到中國人的錢嗎？一分也賺不到。」

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互相制裁

上周，英國、歐盟、加拿大和美國分別稱，因為認為新疆存在侵犯人權的行為，對不同中國官員與機構進行制裁。美國政府公開指控北京對新疆的維吾爾族穆斯林群體進行種族滅絶。

中國同樣以制裁這些國家的機構與人員進行回應，導致法國、德國、丹麥、比利時、荷蘭、意大利等歐盟成員國相繼召見中國大使提出抗議。

中國外交部發言人華春瑩表示，這些政府召見中國大使的做法「無理」，是「雙重標凖、霸凌、霸道和虛偽的表現」。

中國多位駐外外交官也以行動顯示強硬立場。中國駐法大使盧沙野以日程衝突為由自主將法國外交部的召見延後一天。在此之前，中國駐法大使館官方推特賬號於3月19日以「小流氓」稱呼一名法國學者，在法國輿論激起軒然大波。

3月28日，中國駐里約熱內盧總領事李楊在推特上對加拿大總理特魯多進行了抨擊。他在推特上貼出一張特魯多的照片，並表示，特魯多「最大的成就便是摧毀中加間的友誼，並讓加拿大成為美國的走狗」。他還以「敗家子」稱呼特魯多。

特魯多此前表示，中國的制裁攻擊了加拿大的民主價值，加拿大政府將繼續同國際社會一道捍衛人權。

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訪問新疆

與此同時，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）3月28日表示，聯合國人權事務高級專員巴切萊特辦公室正與中國政府就訪問新疆一事進行「認真磋商」。

古特雷斯在接受加拿大廣播公司（CBC）的採訪時表示，希望雙方的磋商能夠很快達成協議。

他稱，中方多次向他表示希望聯合國使團的中國訪問可以成行，而對於聯合國來說，重要的是使團的訪問「能夠如人權高專所願，不受限制地進行」。

巴切萊特上月曾表示，對於有關新疆任意拘留、虐待、性暴力對待及強迫勞動維吾爾族人的報道，「需要進行全面及獨立的評估」。

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