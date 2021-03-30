中國人大常委會通過香港選舉改革法案 被指壓縮民主派參政空間

36 分钟前

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 中國人大常委會通過法案，修改有關香港特首和立法會選舉辦法的《基本法》附件一和附件二。

中國全國人大常委會通過修改香港選舉立法會議員和行政長官的方法，同時增加立法會和選舉委員會的議席，但外界指出，這些修改都將壓縮非建制派日後參選的空間。

中國全國人大十三屆四次會議早前於3月11日通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》。根據該決定，中國人大常委會被授權修改香港基本法附件一《行政長官的產生辦法》和附件二《立法會的產生辦法和表決程序》。香港政府隨後將根據修改後的附件一和二，修改香港本地法律。

周一開始的十三屆中國人大常委會第二十七次會議，議程包括審議香港基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法修訂草案，以及香港基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序修訂草案。

中國官方《新華社》報道，人大常委會周二（3月30日）全票通過上述方案。媒體引述來自香港的人大常委譚耀宗指出，更改的包括立法會的議席將由現時70席增加為90席，其中40席由選舉委員會成員出任，其餘議席分別由30名功能組別議員和20名地方議席議員擔任。

另外，負責選舉特首的選舉委員會中，泛民主派控制的區議會界別被取消。譚耀宗稱這是要反映《基本法》的精神，讓區議會「去政治化」。

目前1200人的選舉委員會中，香港區議員佔117席。

早前香港傳媒引述消息指，其他改變包括選舉委員會，成員將增加300人，從1200人增加至1500人，新增的席位將由中華全國青年聯合會、中華全國婦女聯合會等中國全國性組織的香港成員擔任。消息同時對立法會參選人的資格作出新規定，要求他們首先要取得選舉委員會成員提名，由另一個委員會作政治背景審查，通過後才能參選。

圖像加註文字， 譚耀宗是中國全國人大常委會唯一一位香港代表團成員。

人大常委會這次的決議包括修改《基本法》涉及特首選舉辦法的附件一，和涉及立法會議員選舉辦法的附件二。兩者的修改都需要獲得三分二立法會議員通過、特首同意、再將經修改的辦法上報人大常委會批准或備案。

大部份泛民主派立法會議員早前辭職，抗議北京當局取消部份議員的資格，令立法會現任議員絶大部份都屬於建制派，預料將通過修改特首和立法會議員的選舉辦法。