Nike就含人血的「撒旦鞋」提起訴訟

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布魯克林藝術團體MSCHF最近推出一款「撒旦鞋」，這種鞋每款鞋底均有一滴真人血。而這款產品如今導致耐克（Nike）向MSCHF提起訴訟。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 本周一，MSCHF發售了666雙"撒旦鞋"，並稱在不到一分鐘內售罄。

這款運動鞋售價為1018美金，是在Nike Air Max97s系列的基礎上改裝而成的，鞋面上有一個反鉤圖案，一枚五芒星和「Luke 10：18」字樣。

該產品為MSCHF與饒舌歌手利爾·納斯·X（Lil Nas X）合作完成。本周一，MSCHF發售了666雙「撒旦鞋」，並稱在不到一分鐘內售罄。

耐克稱，這款鞋的商標侵權。

這款鞋的發佈時間與利爾·納斯·X最新歌曲《Montero（Call Me By Your Name）》的推出時間相差不多。他的新歌於上周五在YouTube上率先發佈。

在這首新歌MV的一個場景中，利爾·納斯·X穿著這雙鞋沿一根鋼管從天堂下降到地獄。

這些場景和這款鞋的設計出自《聖經》（Bible）路加福音（Luke）10：18中的一句話，「耶穌對他們說，我曾看見撒旦從天上墜落，像閃電一樣」。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 布魯克林藝術團體MSCHF推出的"撒旦鞋"

每支鞋上均配有耐克標誌性的氣泡緩衝墊，其中包含60立方厘米的紅色墨水和一滴人血，人血由MSCHF的成員捐獻而出。

耐克向美國紐約東區地方法院提交的文件顯示，該公司不允許或授權這款定制「撒旦鞋」。

耐克要求法庭停止MSCHF銷售這款鞋，並防止他們使用其著名的反鉤標誌。

「MSCHF及其未獲授權的『撒旦鞋』很可能會引起混亂，並在MSCHF的產品和耐克之間造成錯誤的聯繫，」耐克在提起訴訟時表示。

「事實上，已經有證據表明，市場上出現了明顯的困惑，包括在錯誤認為耐克授權或批准了這款產品後，以呼籲抵制耐克作為對MSCHF『撒旦鞋』的反應。」

訴訟中還引用了知名鞋類網紅@Saint上周五發佈的一條推文，其中預告了這款鞋的發佈，於周末期間在美國社交媒體和媒體上推動了宣傳的進行。

包括南達科他州（South Dakota）州長克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem）及部分宗教信眾在內的一些保守派人士在推特上對利爾·納斯·X和MSCHF的爭議性設計提出了批評。