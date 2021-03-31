新冠疫情：中緬邊境城市瑞麗現多例確診再度封城

34 分钟前

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中國西南邊境城市瑞麗本周出現新的新冠疫情傳播情況，當地政府在3月31日宣佈對瑞麗進行「封城」。

據當地政府通報，截至3月30日，已發現9例檢測陽性病例。對此，當地政府宣佈，將在瑞麗城區進行全員核酸檢測，並對離開瑞麗的車輛與人員進行管制，原則上「不進不出」。同時，瑞麗市區所有居民居家隔離一周。

這是這座中緬邊境城市自去年9月以來第二次因新冠疫情實行封城措施。官方稱，此次發現的第一例陽性病例為一名緬甸籍人員。

去年9月，兩例來自緬甸的偷渡客入境瑞麗並導致當地疫情傳播，瑞麗因此進行「封城」並加強邊境管控。而在緬甸政變及示威衝突持續的情況下，如今這次疫情出現再度讓這座邊境城市的管控成為焦點。

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病例通報

據雲南省衛生健康委員會發佈的信息，目前通報的9例檢測呈陽性人員中，6名病情為輕型至普通，其中一人為緬甸籍，五人為中國籍，他們的年齡在22歲至42歲之間。

另有三名無症狀感染者，均為緬甸籍，年齡在24歲至28歲之間。

3月31日，雲南省瑞麗市召開新冠肺炎疫情防控新聞發佈會。瑞麗市委書記龔雲尊期間表示，此次發現的第一例陽性病例來自一次針對重點人群的例行核酸檢測採樣。

他表示，3月28日上午，瑞麗市對姐告玉城重點人群開展例行核酸檢測採樣，29日凌晨2時許，檢測報告1例緬籍人員核酸檢測呈陽性，覆核核酸陽性。

當地政府方面稱，在這之後瑞麗市立即對姐告玉城所在地國門社區進行全員核酸檢測採樣，截至3月30日24時，採集核酸樣本26000份，累計發現陽性樣本9例。

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封城一周

當地政府宣佈，自3月31日8時起開展市區全員檢測，計劃在當天24時前全部完成核酸採樣。

為應對疫情，瑞麗市此次繼續沿襲中國此前做法，採取極其嚴格的封鎖措施。3月20日22時起，當地開始對離開瑞麗的車輛、人員進行交通管制，原則上不進不出。待全員核酸檢測完成後，視情決定是否繼續實施交通管制。

與此同時，瑞麗市區所有居民需要居家隔離，時間暫定一周。

根據瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部下發的通告，居民在居家隔離期間，除超市、藥店、農貿市場外，該市其他經營場所一律停業。

在此期間，每戶居民可以憑借「網格負責人」開具的出行證明，安排1人外出採購生活物品。

截至3月31日8時，瑞麗市通報初步排查密接及次密接人員317人，均已進行集中隔離醫學觀察。

邊境「嚴防死守」

這是這座邊境城市自去年9月以來第二次因為疫情封城。

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雲南省瑞麗市位於中國西南邊陲，與緬甸的口岸城市木姐毗鄰，邊境線接近170公里長，包括105公里江河和65公里陸路。

瑞麗口岸是中緬陸路口岸中人員、車輛、貨物流量最大的口岸。根據中國官方數據，2019年該口岸出入境人員突破近1700萬人。在緬甸一方的木姐口岸，2017-18財年的貿易額高達58億美元，比緬甸其他三個口岸的貿易額總和還高80%。

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去年9月，兩名緬甸人通過中緬邊境偷渡進入中國，隨後確診。當地政府當時承認，出現確診病例是「網格管理單位反應不及時」出現的問題。

瑞麗市公安局局長楊邊強當時表示，瑞麗邊境線一帶中緬兩國邊民跨境而居、同宗同源、語言相通，往來頻繁，邊境形勢錯綜複雜，管控任務艱巨。

而緬甸局勢動蕩仍在持續。據報道，3月27日約有100名反政變示威者被殺，是自2月軍方接管緬甸以來傷亡最慘重的一天。截至目前，在緬甸鎮壓抗議中死亡的人數已超過500人。

3月31日記者會上，雲南省及瑞麗市政府方面稱，此次疫情發生後已全面強化邊境管控，對全市邊境一線共設置封控點506個，投入力量3902人，「嚴防死守」。下一步將嚴厲打擊非法偷越邊境者及組織者和容留者。