BBC駐北京記者沙磊受到威脅後前往台灣
英國廣播公司（BBC）駐中國記者沙磊（John Sudworth）在受到中國當局的壓力和威脅後，已經離開中國大陸，前往台灣。
沙磊曾因報道新疆地區維吾爾人的人權問題而多次獲獎。他與家人一起離開了北京。
BBC表示，為沙磊所作的報道感到驕傲，他仍然是BBC的中國事務記者。
中國就BBC對新疆所做的報道表示譴責。
沙磊已經駐中國報道9年。他說認識到留在中國越來越難後決定前往台灣。
他和家人被便衣警察一路跟蹤到機場和辦理登機手續的大廳。他的妻子伊芳·穆雷（Yvonne Murray）是愛爾蘭公共廣播公司RTE的中國記者。
沙磊說，他和報道團隊無論在中國哪裏拍攝都面臨著監視、法律行動威脅、阻撓和恐嚇。
沙磊的BBC同事仍在北京；他說打算在台灣繼續報道。
中國外交部發言人說，當局沒有事先收到沙磊離開的通知。
中國外交部發言人華春瑩在北京的新聞發佈會上說：「最近幾天，當我們要為沙磊續簽記者證時，才得知他不辭而別。他離開後，沒有用任何方式通知有關部門，也沒有說明任何原因。」
BBC在聲明中說：「沙磊的報道揭露了中國當局不想讓世界知道的真相。」
從中國發出報道的國際媒體機構的數量正在減少。去年，中國驅逐了《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等媒體的記者。
而在2020年9月，澳大利亞媒體在中國工作的最後兩名記者在經過5天的外交對峙後飛回澳大利亞。
駐華外國記者俱樂部(FCC)稱，外國記者 「被捲入失控的外交紛爭中」。
駐華外國記者俱樂部在社交媒體推特上發表的聲明表示：「對沙磊以及他的BBC同事的辱罵構成更大的騷擾和恐嚇模式的一部分，這種模式阻礙了外國記者在中國的工作，並使他們的中國新聞助理面臨越來越大的壓力。」