BBC駐北京記者沙磊受到威脅後前往台灣

30 分钟前

英國廣播公司（BBC）駐中國記者沙磊（John Sudworth）在受到中國當局的壓力和威脅後，已經離開中國大陸，前往台灣。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 走進中國的「思想轉化營」

沙磊曾因報道新疆地區維吾爾人的人權問題而多次獲獎。他與家人一起離開了北京。

BBC表示，為沙磊所作的報道感到驕傲，他仍然是BBC的中國事務記者。

中國就BBC對新疆所做的報道表示譴責。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 消失的維吾爾人：BBC探訪新疆「再教育營」

沙磊已經駐中國報道9年。他說認識到留在中國越來越難後決定前往台灣。

他和家人被便衣警察一路跟蹤到機場和辦理登機手續的大廳。他的妻子伊芳·穆雷（Yvonne Murray）是愛爾蘭公共廣播公司RTE的中國記者。

圖像加註文字， 2020年，沙磊和他的報道團隊在新疆受到跟蹤，他們拍攝的內容被刪掉。

沙磊說，他和報道團隊無論在中國哪裏拍攝都面臨著監視、法律行動威脅、阻撓和恐嚇。

沙磊的BBC同事仍在北京；他說打算在台灣繼續報道。

中國外交部發言人說，當局沒有事先收到沙磊離開的通知。

中國外交部發言人華春瑩在北京的新聞發佈會上說：「最近幾天，當我們要為沙磊續簽記者證時，才得知他不辭而別。他離開後，沒有用任何方式通知有關部門，也沒有說明任何原因。」

BBC在聲明中說：「沙磊的報道揭露了中國當局不想讓世界知道的真相。」

從中國發出報道的國際媒體機構的數量正在減少。去年，中國驅逐了《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等媒體的記者。

而在2020年9月，澳大利亞媒體在中國工作的最後兩名記者在經過5天的外交對峙後飛回澳大利亞。

駐華外國記者俱樂部(FCC)稱，外國記者 「被捲入失控的外交紛爭中」。