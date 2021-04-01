黎智英、李柱銘等7名香港民主派領袖未經批准集結案被判罪成

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有民主派人士到法院門外聲援眾被告。

香港壹傳媒集團主席黎智英、民主黨創黨主席兼資深大律師李柱銘等多名民主派領袖被控2019年8月18日組織及參與未經批准集結罪，案件經過多日審訊，九名被告中，梁耀宗和區諾軒兩人早前認罪，黎智英、李柱銘，李卓人、吳靄儀、梁國雄、何俊仁、何秀蘭七人均不認罪。

西九龍裁判法院法官胡雅文本周四（4月1日）頒布裁決，七名不認罪的被告「組織未經批准集結罪」、「明知而參與未經批准集結罪」罪名成立。根據香港媒體報導，除梁國雄外，黎智英、李柱銘等6 人均是首次被定罪。

法院宣判前，多名被告和民主派人士在法院門外，舉起「反對政治檢控、抗議政治打壓」的橫額。被告之一李卓人表示，政權對各方的打壓加劇，但會繼續堅持信念，面對未來多場檢控。根據香港媒體報導，李卓人在被告欄內一度舉起「五一」的手勢。梁國雄亦一度高呼「政治檢控可恥」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

辯方理據之一是被告想協助群眾疏散，但法官不接納，認為他們打手勢和高叫口號，是帶有共同目的，此前警方亦反對他們遊行，只是批准集會，各被告帶領群眾遊行，是組織及參與未經批准集結。

法官決定將不認罪 7 人的求情及判刑押後至4月16日。黎智英和梁國雄因為國安法案件需要繼續被還押。其他人獲准保釋，但不准離港和要交出所有旅遊證件。

香港媒體分析認為，審訊結果對市民日後行使集會自由亦會有重大影響。裁決對其他同類案件，或會起指標作用。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2021年4月1日，香港民主派人士在西九龍法院大樓外集會抗議。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是李柱銘（左）首次被落案起訴的案件。

案件爭議點是什麼？

2019年8月18日，民主派組織「民間人權陣線」（民陣）在維多利亞公園發起「流水式集會」，反對當時甚具爭議的《逃犯條例》修訂案以及警察針對示威的執法行動，民陣稱當時有170萬人參加，香港警方稱集會地點同一時間內出席最高峰人數為12.8萬人。

這場示威是當時罕有的和平抗議活動，並沒有演變成嚴重暴力衝突，警方亦沒有強硬執法，當時示威者陣營一方強調這次抗議活動是要向政府顯示示威者「可勇武、亦可和理非（和平、理性、非暴力）」。

但這場示威爭議之處在於抗議人士沒有按照警方《不反對通知書》的指示，後來離開了集會地點進行遊行。涉及的9名被告當時舉起橫額，帶領示威者從維園遊行到中環遮打道行人專用區。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 當天示威人數眾多。

圖像來源，AFP

控方指他們明知遊行是遭警方反對，仍以「流水式集會」為掩飾，帶領民眾沿原定路線遊行，交通嚴重受阻。

辯方則指，民陣一早估計集會人數眾多，提早公布了「流水式」疏散安排，希望參加者能夠有序離開集會地點，而當天眾多示威者「離開」時，警方當天沒有阻止、亦沒有警告，讓民眾以為可以這樣做。辯方又指《不反對通知書》立法原意是作為一個「通知」制度，而非市民必須獲警方「批准」才能行使示威權。不過控方並不同意，認為這不單是一個「通知」制度，而是讓警方凖備應對，並強調集會自由並非絶對，應受到適當規管。

法官在書面判詞指，細閲過控辯雙方的陳詞後，認為辯方提出的相稱性及憲法議題沒有任何爭拗餘地，控方舉證至毫無合理疑點，成功證明眾被告干犯兩罪。

法官認為，當天沒有證據顯示維園人滿情況有即將發生的危險，附近地鐵站也一直開放供人群離開，當天的遊行隊頭由多人手持、印上口號的橫額可見，該遊行是有共同目的，各被告帶領數千人遊行時，沿途呼喊有共同目的的口號，又指遊行毋須警方批准，而不是指示人群如何離開，種種跡象均顯示此為遊行而非疏散計劃。

法官說，留意到部分被告在遊行申請上訴被駁回後，曾呼籲市民參與集會，表達對警方禁止遊行的不滿，法官認為被告是想告知公眾，可藉集會和疏散之名參與遊行。法官批評被告所講的疏散群眾，只是藉詞違抗及繞過法律，組織未經批准集結。

法官又指，被告都是民主派人士，當中包括多名前立法會議員和非常資深的律師，加上警方反對遊行的決定被廣泛報導，所以認為全部被告是「明知」而參與未經批准集結。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港立法會議員葉劉淑儀：香港仍比許國民主國家更自由

西方政府就上述多名民主派人士被捕早已發表聲明譴責。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指責中國進行政治檢控，嚴重削弱香港人的權利和自由，以及對司法獨立、學術及新聞自由構成壓力。

北京和港府曾反駁，外國政府不應干預中國內政和香港事務。