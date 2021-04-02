台積電披露千億美元投資計劃 美國憂芯片業過於集中蘊藏風險

1 小时前

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本周，全球最大的芯片代工廠台積電表示，計劃未來三年投資1000億美元擴充芯片產能，在全球範圍內選址建設新工廠。此舉顯然是為呼應業界對芯片作為重要的戰略資源其產能過於集中一地的擔憂。

「我們正進入一個高增長時期，預計未來幾年，5G和高性能計算的多年大趨勢將刺激市場對我們半導體技術的強勁需求，此外，新冠疫情也在各個方面加快了數字化。」路透社援引台積電的聲明稱。

新冠疫情使居家辦公、網校需求激增，電子產品銷量隨之水漲船高。與此同時，去年底台灣芯片代工廠接單滿載，日本一家工廠失火，以及台灣電力短缺，再加上疫情擾亂產業鏈，多種因素造成全球晶圓供應吃緊。

台積電變得炙手可熱，比如德國和日本就先後接觸台灣，希望台灣擴大汽車晶片出口援救因缺芯而停產的汽車產業。

熱捧之下，台積電市值一度站上5500億美元的高位，躋身全球前十，超越美國英特爾及韓國三星，成為全球市值最高的半導體公司。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被譽為台灣「半導體教父」的台積電創辦人張忠謀

過於集中的風險

不過，隨之而來的是業界不斷有聲音呼籲，芯片具有重要的戰略價值，過於依賴一地的產能，風險極大。

美國半導體產業協會(SIA)的最新報告顯示，最先進的芯片製造幾乎全部在亞洲，其中92%在台灣。如果台灣無法生產芯片一年，全球電子業營收將少掉將近5000億美元，「全球電子業供應鏈將會停擺。」

芯片產業過度集中，變得愈來愈容易受到天災和地緣政治的影響。

在今年二月美國國會的一場聽證會上，共和黨籍參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）認為，美國對台積電非常依賴，而台積電在中國面前很脆弱。因此他曾力推法案，促使政府向美國本土的芯片製造業注資。

美國半導體產業協會執行長John Neuffer業表示，「我們在美國沒有足夠的半導體製造能力...必須在美國政府的協助下解決這個問題。」

台積電董事長劉德音則在公開發言中表示，晶圓製造產能的供不應求，並不是因為生產據點集中在台灣才發生，不論半導體工廠設在全球哪裏，都會出現目前的狀況。

夾在中美之間，台積電被形容為「拳擊沙包」，恐失去中國訂單，又無力拒絶美國。

從近年的投資計劃來看，台積電似乎已在有意對沖其中的風險。

2020年，台積電宣佈在亞利桑納州設廠，計劃生產更高科技的晶片，供給美商蘋果等大客戶。