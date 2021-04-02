台灣「台鐵」驚傳列車出軌重大意外 至少4人死亡30人無生命跡象

1 小时前

圖像來源，Chang Tze Fan

台灣「台鐵」一輛清晨由台北樹林前往台東的「太魯閣號」408車次，上午九點左右驚傳於台灣東部花蓮縣清水隧道出軌，車廂因為猛烈撞上隧道牆壁，目前已知至少4人死亡，超過30人「失去生命跡象」，送往醫院急救。

根據台灣交通部「台灣鐵路管理局」(TRA)提供的資訊，這起嚴重的交通意外起因「疑似」是在自強隧道附近作業的工程貨車從山坡墜落，撞到正在通過的列車，導致火車列車脫軌，部分車廂在猛烈擦撞擊隧道牆壁，造成車廂嚴重扭曲變形。

花蓮當地的臉書社團「花蓮同鄉會」，有許多民眾提供現場逃生照片，民眾並互相提醒不要前往意外現場，並避開附近的蘇花公路，避免造成搜救團隊的交通困難。

圖像來源，Chang Tze Fan

花蓮一位民眾張先生向BBC中文說，意外發生後，他趕赴現場將朋友接走。該名友人向張先生說，事發時大家都在休息，自己正在第三節車廂。突然感覺列車沒有減速，直接撞擊到某物後緊急停止，所有人都被驚醒。

該名友人走出車廂後，有看到疑似貨車的車輛殘骸在鐵軌旁邊，所幸友人跟同車廂乘客並未有太大傷勢，但至受到嚴重驚嚇，該名友人表示目前無法受訪。

目前已經有數十人送往鄰近醫院急救，情況嚴重。

圖像來源，Chang Tze Fan