台灣火車出軌事故、新疆爭議持續和蘇伊士「長賜號」運河脫困等本周重要故事

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2021年3月底，4月初的這一周， 台灣火車出軌事故致50多人死亡和`140多人受傷。同時，有關中國新疆爭議話題繼續蔓延。上月公開抨擊中國新疆人權問題的維族人士，向BBC表示此後受到騷擾和抹黑。

而報導多次新疆人權議題的BBC駐中國記者沙磊（John Sudworh）本周移駐台灣，引起國際關注。周四（4月1日），香港民主派領袖包含李柱銘，吳靄儀以及黎智英等七人，以「未經批准集結案」被法院判罪成，引起軒然大波。而在埃及蘇伊士運河擱淺多日，台灣籍的巨型貨輪「長賜號」本周終於「脫困」。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一些旅客試圖從列車頂脫身

1. 台鐵「太魯閣號」火車出軌事故造成慘重傷亡

台灣「太魯閣號」火車事故截至目前造成至少50人死亡和140多人受傷。

目前事故列車上已無人受困，搜救工作已經告一段落。現場將開始事故取證，搶修等後續工作。台灣國家運輸安全調查委員會正在對事故原因進行調查。

台灣「台鐵」一輛清晨由台北樹林前往台東的「太魯閣號」408車次，上午九點左右於台灣東部花蓮縣清水隧道出軌，車廂猛烈撞上隧道牆壁。

圖像來源，Jeremy Meek/BBC 圖像加註文字， 賽迪克現在荷蘭。

2. 新疆人權：海外維吾爾人指控中國政府後付出的代價

上月公開指控中國新疆人權問題的人士此後受到騷擾和抹黑。人權組織稱，這些攻擊是中國政府典型的強烈打壓方式，目的是令說話的人閉嘴。

凱爾比努爾·賽迪克（Qelbinur Sedik）做早餐的時候接到一則視頻通話，她見到是自己妹妹的名字大為緊張，兩人多個月來並沒有交談。事實上，賽迪克多個月來也沒有與身在中國的家人有過任何對話。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是李柱銘（左）首次被落案起訴的案件。

3. 黎智英、李柱銘等7名香港民主派領袖未經批准集結案被判罪成

香港壹傳媒集團主席黎智英、民主黨創黨主席兼資深大律師李柱銘等多名民主派領袖被控2019年8月18日組織及參與未經批准集結罪，案件經過多日審訊，九名被告中，梁耀宗和區諾軒兩人早前認罪，黎智英、李柱銘，李卓人、吳靄儀、梁國雄、何俊仁、何秀蘭七人均不認罪。

西九龍裁判法院法官胡雅文本周四（4月1日）頒布裁決，七名不認罪的被告「組織未經批准集結罪」、「明知而參與未經批准集結罪」罪名成立。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 緬甸第二大城市曼德勒的街道上有人死亡。

4.緬甸政變：閲兵日軍方在40多城開槍鎮壓示威，約100人死亡

周六（3月27日），大約有100名緬甸反政變示威者被殺，這是自上月軍方接管緬甸以來傷亡最慘重的一天。全球已有12個國家對此表示了譴責。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華盛頓對發生在的死亡事件感到「震驚」。

緬甸政變領導人敏昂萊和軍方將領當天還舉辦了一場盛大的武裝部隊日閲兵活動。自緬甸軍方從2月奪取政府控制權以來已經過去一個多月，緬甸各地爆發的大規模示威以及公民抗命行動仍未有減弱趨勢。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 大量經由蘇伊士運河往來的貨輪航行受阻

5. 「長賜號」脫困 蘇伊士運河堵塞的經濟損失和關鍵看點

台灣籍「長賜號」巨型貨輪3月21日在埃及蘇伊士運河擱淺，橫卡河道，阻斷了往來交通，經各方努力，29日脫離嵌入的堤岸恢復自由，將被引至運河外做進一步的檢查。