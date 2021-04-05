太魯閣號慘重傷亡之後 承包商和台鐵面臨追責

52 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 死亡乘客家屬4月3日現場悼念，悲痛欲絶。

台灣鐵路「太魯閣號」列車事故除了造成70多年來全台嚴重的鐵路傷亡外，釐清事故發生原因，咎責相關失職人員成為目前最受關注的議題。

上周五（四月二日），台灣正逢清明節假期前夕，台灣鐵路（台鐵）408次「太魯閣號」清晨從台北發車，載著約500位返鄉及旅遊乘客開往台灣東部台東，在行經花蓮大清水隧道時，疑似撞擊到一輛自鐵軌邊坡滑落軌道的工程卡車。該列車因此失控出軌，撞擊山壁，多節車廂扭曲變型，釀成至今至少50死、200多人輕重傷的嚴重事故。

工程車和邊坡整治工程

綜合台媒報導，負責承包在台鐵隧道旁邊坡整頓工程的「義祥工業社」公司負責人李義祥，已經被花蓮地檢署收押偵訊中。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 引發事故的工程車來自隧道上方的一處邊坡整治工程，目前該工程的負責人已成為輿論焦點。

根據台灣行院院運輸安全調查委員會（TTSB; 運安會）主委楊宏智解釋，根據運安會從火車上的行車記錄器及影片行判斷，當時肇事工程車早就掉落在軌道上，太魯閣號應該是「煞車來不及」才撞上列車，並失控脫軌撞入隧道牆壁，導致嚴重傷亡。

楊宏智稱，火車司機看到貨車橫躺在鐵軌上之後，只有約10秒的反應時間，並已經做最大努力鳴笛以及緊急煞車無奈前方就是隧道，直接撞上隧道牆壁，導致傷亡更加嚴重。但楊宏智稱，目前最重要是調查工程車為何會滑下去、以及究竟有無煞車。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 事發現場位於臨海的山區。

根據台媒「聯合新聞網」報導，邊坡整治工程承包商義祥工業社的工人向記者表示，駕駛工程車的李義祥在意外發生後曾說，當時停車時有拉手煞車，「甚至還拿石頭擋住輪胎，工程車怎麼會打滑，不得而知。」

但也有許多評論稱，意外發生地的鐵軌與工地十分接近，但工地沒有設置工程柵欄保護鐵軌，釀成大禍。

台灣鐵路工會則向台媒表示，台鐵軌道因為歷史悠久，很難做到與其他建築物或道路區隔，因此外來物體「入侵鐵道」的現象一直沒有解決。

政治責任

這起事故也開始考驗現任台灣總統蔡英文的施政，尤其，在2018年十月，台鐵也發生過「普悠瑪號」在台灣東部宜蘭脫軌意外，同樣造成18人死亡的慘劇，相關補償及法律官司仍未完成，今年便又發生更加嚴重的意外。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文4月3日前往殯儀館慰問。

圖像來源，Reuters

台灣交通部長林佳龍在意外發生後，在臉書公開貼文稱已向總統及行院院長蘇貞昌口頭請辭，並表示在調查告一段落之後將會離職以示負責。不過，國民黨主席江啟臣則表示，台鐵交通近年來意外頻傳，此次更加慘重，除了調查肇事原因之外，行院院長蘇貞昌也應下台負責。

也有台北一位民眾史書華在林佳龍臉書表示，辭職不是負責，但在下台之前，該大刀闊斧改革台鐵。除了善後工作，「把行政缺失跟系統性問題解決才是負責，」他說。

來自台東，搭上這班列車的邱先生向BBC中文說，東部人回家的路一直不容易，交通不便，自己雖然受的是輕傷，但心理上的的震撼及疑惑還在持續，目前為止他還沒有辦法直接回答，誰要負責為這起意外負責或該下台。

台鐵民營化討論再啟

此次台鐵意外發生後，台灣媒體再次出現台鐵是否需要民營化的聲音。如同中華航空公司（華航）以及中華郵政等等，許多台灣老牌的官營事業，都已經走向公司化，以政府為最大股東，開放民間認股並經營。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 除了要面對悲傷的死者家屬，作出賠償外，台鐵的管理也面臨外界的質疑。

台鐵自日本殖民時代鋪設鐵路網以來，已經有百年歷史，在全台各地有龐大的土地以及相關資產，是否要民營化的討論歷經20年，政黨輪替數次仍無定論。

贊成台鐵民營化的論者認為，唯有開放民營化可以改革台鐵的管理模式。台灣政治評論者顏擇雅對外表示，「公司化的好處是用人敘薪，資產活化，組織改造都可以董事會處理，不必再層層上報。但工會死命反對，使問題一直懸在那裏。」

台灣鐵路工會則一直堅決反對公司化，稱人力不足導致工程外包，難以控管品質才是問題關鍵。該工會又表示，台鐵因為長期縮減經費，人手短缺導致業務緊縮，後者又「導致需要向外發包，便宜的外包表面上是節制政府預算，實則是影響公共安全。近年來政府不斷外包給民間公司，大小標案品質參差不齊，等於是把民眾安全拋諸腦後。」

工會說，四年來不斷呼籲從制度或文化上改革台鐵，但交通部及台鐵高層無動於衷並拖延卸責。