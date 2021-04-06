護隱私還是遮醜聞 香港降低公司透明度之舉受質疑

30 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一旦此項議案通過，在香港註冊的公司透明度將大大降低。

在香港立法會幾乎沒有反對派的情況下，香港政府近日以保護隱私為由向立法會遞交議案，試圖限制公眾查閲商業公司所有者及董事身份的詳細信息。

通過公司註冊處查閲工商信息的制度已在香港存在數十年，曾幫助公眾了解中國權貴家族的財富，曝光腐敗，並協助維護勞工權益。

香港當局曾在近十年前推出限制獲取信息的計劃，但因巨大爭議而被擱置，近日重推再度引發分歧。批評人士認為，此舉將限制信息流通，保護政治人物和商業權貴的利益，或令香港這一國際金融之都成為貪污、詐騙的溫牀。

「受保護資料」

香港財經事務及庫務局3月底向立法會提交了議案，建議即時限制公眾查閲公司註冊資料，並分階段加強限制措施。

議案提出，公司註冊文件中的董事、秘書及其他相關人士的身份識別號碼和常住地址屬於「受保護資料」，應該予以隱藏。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 香港政府的公司註冊處查詢系統網站

鑒於目前立法會中已經幾乎沒有反對派，該議案預計將順利通過。

議案通過後，公司登記冊上將只顯示董事通訊地址和部份身份標識號碼，不提供常住地址和完整的身分識別號碼。

這項議案如果通過，從明年10月起，如果新提交的文件涉及「受保護資料」, 公司註冊處將不提供公眾查閲；2023年12月後以後，對於以往必須提交給公司註冊處的常住地址、完整身分識別號碼等數據，公司可以主動隱藏。

公司查冊與醜聞揭露

香港的公司查冊常被用於媒體機構核實信息或展開相關調查，尤其在報道涉及房產交易、違法公司、高官商家利益衝突等事件時。

圖像來源，Getty Images

一些公司的所有者可能經中介機構註冊為股東，來模糊真正的所有權，但仍然會留下書面痕跡，有時可以通過調查得到澄清。

香港記者協會3月底發聲明指出，一些關乎重大公眾利益的報道，包括香港前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業換樓醜聞、律政司司長鄭若驊上任之初的僭建醜聞、財政司司長陳茂波曾被揭發在新界東北囤地、涉嫌與太太經營劏房等，均是傳媒通過公司查冊等方式揭露。

《華爾街日報》報道指出，世界各地的記者也曾利用香港登記的數據來揭示全球資金流動軌跡、統計中國領導人家屬的資產，並揭露電信巨頭華為涉嫌與伊朗進行違反制裁的交易。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 作為全球領先的國際金融和貿易中心，香港有大量的註冊公司。除了一些市場及註冊方面的用途外，目前香港的公司查冊常被用於媒體機構核實信息或展開相關調查。

隱私保障與信息流通之爭

香港財庫局局長許正宇表示，近年香港社會上有人將個人資料「武器化」，以「起底」的方式傷害他人，因此有責任「堵塞漏洞」。

他引述個人資料私隱專員公署的數據，稱2019年6月至2020年年底共處理了超過5400宗有關「起底」個案，認為問題相當嚴重。

議案通過後，有關公司董事常住地址及完全身份號碼將只限「指明人士」查閲，並須獲得法庭或公司註冊處批准。值得注意的是，「指明人士」的名單並不包括記者。

香港記者協會發表聲明，稱新措施將傳媒排除在外，嚴重阻礙信息流通，削弱新聞自由。依照新安排，記者可調查的途徑將大幅減少，傳媒將再難以揭露真相。

調查上市公司多年的獨立股評人 David Webb指出，完整的身份證號碼是獲悉公司董事身份的唯一途徑，如果容許董事隱藏身份資料，將削弱研究者和記者的調查工作，甚至進而導致貪污、詐騙等罪案發生。

不過，香港特首特首林鄭月娥表示，需要保障個人私隱，而公共名冊的存在已是一種平衡，就算是記者，也沒有特權獲得信息。

香港當局近幾個月以來多番限制查冊途徑。香港電台一檔著名專題節目《鏗鏘集》去年曾就抗議運動中發生在元朗的爭議事件展開調查，其編導蔡玉玲因登入車輛登記系統查詢車主資料，遭警方懷疑不正當使用資料，控告她「為取得道路交通條件下的證明書明知而作出虛假陳述」，該案目前尚待裁決。

圖像來源，Getty Images / South China Morning Post 圖像加註文字， 香港電台在香港721事件一週年之際播出一集報道，節目中提及一些在事件中出現過的汽車，以及這些車輛的車主。該節目編導後來被警方起訴，罪名是非法查詢相關資料。

勞工權益

除媒體之外，其他領域也可能受到影響。

香港職工盟總幹事蒙兆達指出，公司查冊是介入勞資糾紛、幫助僱員時常用的工具。他解釋，當勞工遭遇拖欠工資或需追訴賠償，工會可透過查冊確認董事是否擁有其他公司，或有無轉移資產。

蒙兆達擔憂，如果當局封殺公司查冊，欠薪僱主或可否認擁有其他公司，逃避譴責責任，令勞工求助無門。

另外，在審計、稅務、盡職審查等工作中，查冊也是必需程序。會計師需要通過查詢完整身份證號碼和地址，覆核被查人的真正身份，確認人物及公司的關係。