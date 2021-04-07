新疆棉事件：中國國產運動鞋價格瘋漲遭官媒抨擊

1 小时前

圖像來源，Getty Images

關於新疆棉花的爭議由瑞典服裝零售企業H&M蔓延到耐克、阿迪達斯等國際運動用品公司，中國國產運動品牌開始受到熱捧。但近日，一些中國國產球鞋價格飛漲，引發官方媒體批評。

中國官媒評論稱，炒賣國產鞋傷害了中國消費者的愛國情懷，借機哄抬國貨價格是自斷門路，監管部門應該出手給這輪炒鞋熱降溫。

價格瘋漲

中國媒體《中國證券報》報道，一些中國國產球鞋近日價格暴漲。在網購APP「得物」上，李寧韋德之道4全明星銀白款售價達48889元人民幣，而該鞋參考發售價僅1499元，漲幅達31倍，但頁面上並無最近購買記錄。

報道還指，李寧韋德之道7 WOW7 The Moment超越限量款，41.5碼最高售價為29999元，相比發售價1699元漲了近17倍，最近購買數據有270條；安踏品牌中，哆啦A夢聯名休閒板鞋白黑款42.5碼售價4599元，比發售參考價499元漲了8倍多，最近購買記錄有近9000條。

報道還引述球鞋行業多年從業人員稱，這段時間的行情是，做國貨的同行不斷「求貨源，加價拿」，而做耐克、阿迪品牌的商人店鋪訪問量和銷量則出現斷崖式下滑。

《中國證券報》報道發出後，「得物」回應稱，事件涉及的三款球鞋價格為平台賣家個人設定，而且在改價格下並無賣家或極少有買家成交。

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「得物」稱，已經下架這三款賣家標示價格波動過大的球鞋，並且對全平台商品進行核查，發現了20款球鞋存在類似問題，都已經下架，並對3名涉嫌惡意影響商品標價波動的賣家採取封禁措施。

官媒發聲批評

3月下旬，因為「新疆棉」爭議，中國消費者開始抵制H&M、耐克和阿迪達斯等國際品牌。同時，輿論聲開始呼籲消費者支持國貨，中國國產品牌抓住機遇崛起。但隨後，出現一些國產品牌球鞋漲價的消息。

中國官方媒體新華社發文批評「借機哄抬國貨價格是自斷門路」：「這一波價格上漲明顯超出溢價範疇，遠離價值規律。一件商品短短幾天漲價數十倍，顯然不是市場運行的正常現象。」

評論指出，消費者支持國貨，國產品牌遇到良好發展契機；但如果因為「炒鞋」導致球鞋愛好者買不到想要的球鞋，進而讓國產品牌失去消費者的信任，無異於竭澤而漁，自斷國產品牌升級之路。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， H&M等國際品牌在中國遭抵制，有市民稱其「腦子有坑」

中國官媒人民網也發出評論，批評炒賣「國產鞋」是"消費廣大消費者的愛國情懷：「鞋是用來穿的，不是用來炒的。遏制這種瘋狂的做法和歪風邪氣，監管部門應該堅決出手，通過法治手段為這輪炒鞋熱降溫。」

「如此炒鞋，只有炒鞋客是贏家，輸家卻有很多。一個是欲哭無淚的消費者，特別是那些懷有愛國熱忱的普通網友，本來一腔熱情支持國貨卻被炒鞋客薅羊毛，乃至當『韭菜』割。」評論稱。

在中國社交媒體微博上，「國產鞋遭鞋販子炒作身價暴漲」成為熱門話題。網友「自信的眉毛」指出：「難得國產球鞋迎來一個窗口機會，不好好賣貨卻搞偏門，彎道超車不易翻車卻簡單。」

但時政、影視評論人司馬平邦稱，中國國產運動品牌的質量都已優於耐克、阿迪，國內也有大批中國尖貨的收藏者和炒作者。