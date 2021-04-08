中國航母遼寧艦入西太平洋 美羅斯福號駛進南海 台灣需面對周邊軍事活動常態化？

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 「遼寧號」航母4月4日通過沖繩與宮古島的海域，南下航入西太平洋。

日本政府防衛省於日前證實，中國人民解放軍「遼寧號」航母編隊，上周末（4月4日）通過沖繩與宮古島的海域，南下航入西太平洋。隔日（4月5日），美軍航空母艦「羅斯福」號打擊群從麻六甲海峽進入南海，是2021年第三次進入南海。

美中兩國航母，在台灣一南一北周遭海域的動態引發，此舉引起印太（Indo-Pacific）地區周遭國家關注。

根據「新華社」消息，北京表示遼寧號航行「台灣周邊海域」是年度例行演習，目的除了檢驗成效之外，並同時「提高維護國家主權。」

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲說，中國軍方雖以「台海周邊演習」為此次遼寧號出巡的主要聲稱，但應是主要針對美國而來，其次是日本:「雖然中國航母數量及戰力目前不及美國，但航艦出現主要是展示旗幟的作用。對內北京也希望同時鼓舞國內輿情，這如同王毅在阿拉斯加會談時說的「中國海軍不吃這一套」，他解釋。

遼寧號下西太平洋

根據新華社，中國海軍發言人高秀成稱，遼寧號航母編隊此次在「台灣周邊」海域組織例行年度訓練，目的是在檢驗訓練成效，有利「提高維護國家主權」，又稱今後中國海軍將按計劃常態，組織類似演訓活動。 遼寧艦的母港在山東青島。

除了遼寧艦之外，另外隨行的5艘軍艦分別是驅逐艦南昌號、成都號和太原號、護衛艦黃岡號及綜合補給艦呼倫湖號。

外界觀察，遼寧號南下西太平洋後，將繼續會在台灣東部海菲律賓海至巴士海峽一帶活動。據此，蘇紫雲解釋，原因是該地區是台灣，關島以及日本沖繩島形成的戰略三角地帶，亦是台灣，菲律賓，以及日本等組成的「第一島鏈」核心地帶。此外，中國航母出巡，也同時搭配連日解放軍空軍在台灣西南空域的活動，「呈現對台灣西南空域，東部海域的合圍態勢」。

台灣方面對此並沒有高調回應，國防部副部長張哲平，今天在立法院備詢前受訪稱，針對台海周邊以及中共軍事動態，「台灣都能有效掌握，也會依照經常戰備時期突發狀況處置規定，做第一時間處理。」

外界分析，原因是一方面是台灣正忙於處理傷亡慘重的台鐵交通意外。此外，自2020年，蔡英文連任總統以來，她對兩岸政策沒有太多針對性的對話或衝突，反而是美國在外交政策上屢屢與北京有言詞交鋒，在拜登上任後並沒有休止。在遼寧號出巡後，美國羅斯福號便同時航入南海，釋放出拜登將繼續延續「回到亞洲」的戰略信號。

羅斯福號2021年第三次進入南海

據美國第七艦隊司令部發佈的新聞稿，「羅斯福號」發言人布萊契（Christopher Blachly）證實該航艦在本月4日駛入南海。羅斯福號少將指揮官偉裏西莫（Doug Verissimo）稱：「很高興回到這裏，這是向我們盟友與合作伙伴保證美方將繼續致力於海洋自由」; 「我們與來自澳洲、印度、日本、馬來西亞和韓國的朋友一起合作，表明美國對維護印太地區秩序的承諾。」他說。

美軍又證實，此次羅斯福號航艦打擊群在南海期間，將進行海上打擊演習等活動，隨行有美國海軍第11艦載機聯隊（CVW-11）、康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill CG-52）、第23驅逐艦中隊、羅素號驅逐艦 （USS Russell DDG-59）等。

外界分析，除了美國之外，歐洲，澳大利亞及其他印太國家的軍艦，都將陸續在南海演訓，成為國際軍事外交合縱連橫的重點之地。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美南海交鋒：為何南海是兵家必爭之地

台灣如何回應「台海周邊」軍事活動常態化

針對解放軍自去年來不斷，以及美中軍隊在台海周邊的頻繁活動，外界開始評估將來美中兩國，乃至日澳等國在台灣周邊的軍事活動，可能會開始常態化。

不過，但目前為止，台灣社會輿論，普遍針對遼寧號以及解放軍軍機的繞台都有「習慣成自然」的心理，並沒有太多反應。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛向BBC中文解釋說，主要原因是中國武力犯台，在台灣已經是數十年的老話題。

他說，自從台灣1949年成為所謂「反攻大陸」的基地，1996年中國在台海試射導彈，美國第七艦隊穿越台灣海峽，為所謂的台海危機等，有關中國軍事侵台的威脅在台灣已經蔓延數十年了。「因此，長年下來，解放軍軍事動作的新聞性和威攝力自然皆呈邊際效應遞減。」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2013年拜登訪華，拜訪了升任國家主席的習近平。

不過，兩岸外交評論員，Hilton Yip近日投書《外交政策》（Foreign Policy）指出，防疫成功似乎讓台灣政府與民眾過於自信，忽略相關地緣政治上之風險。他認為，這是因為北京對台軍事恫嚇似乎愈來愈激進，3月又有美國高階將領軍公開提到，在6年內北京有機會武力入侵台灣，加上台灣今年屢傳的軍機墜機意外，更凸顯台灣處境險峻。Hiloton Yip認為，美國戰略模糊的外交政策，意味著台灣無法完全依賴美國保護。

2020年九月，台灣民間機構「民意基金會」發佈最新民調，表示20歲以上的台灣成人，有高達六成認為當中國入侵台灣時，美國可能出兵協防台灣。

今年3月20日，台民間智庫「台灣國際戰略學會」發佈「拜登新局與台海安全」民調，數據顯示雖然，台灣民眾普遍對美國表示仍表示高度信任，但僅有21.3%認為美國幫助台灣是「真誠的」，有61.1%認為美國「別有用心利用台灣」。

宋文笛認為，台灣社會及輿論都認為，拜登上任後對中態度並未趨緩，中美戰略競逐局勢已成，目前難見緩解契機。因此，台灣社會認為，作為第一島鏈核心，台灣對於美國的戰略地位不可或缺，美國對台灣安全保障的可信度自然提高：「從這思路看，只要中美關係不佳，中共軍演愈烈，美國也就愈發騎虎難下，不得不加深美台關係，台灣人反而覺得更安全，」宋文笛強調。

圖像來源，getty 圖像加註文字， 羅斯福號本年度第三次進入南海活動

北京觀察

針對羅斯福號今年第3次進入南海活動，中國北京大學海洋學院「南海戰略態勢感知」主任胡波在微博評論稱「美軍航母的在南海等中國周邊海域的行動，自2020年以來變得突然性強而規律性降低，實戰部署的意味顯著加強…如果持續這種思路，我們將會看到美航母進出南海的頻次大幅攀升，也許每年會達到數十次。」

該智庫又稱，4月3日凌晨，美軍驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89），自日本橫賀須港出發後，往南在東海長江口海域向南行駛，「針對性明顯」。

據此，蘇紫雲分析，羅斯福號航艦戰鬥群進入南海，確實是傳達對自由航行、對盟國承諾、並抑制解放軍擴張。就北京而言，蘇紫雲向BBC稱，未來中國帶三艘航艦刻於上海長興島船廠進行船段合攏，由衛星照片判斷今年將可下水：「此外，由於其規模屬於正規航艦又具備彈設器，可搭載的戰機數量與種類更多，戰力將比遼寧艦強上兩倍以上，屆時中國將具有真正意義的藍水海軍。」