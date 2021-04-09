阿斯利康疫苗有血栓副作用 香港、台灣態度轉向更加審慎

15 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港政府去年與阿斯利康達成協議，訂購750萬劑疫苗，預計最快今年年中到港。

繼歐洲藥品監管機構周三（4月7日）確認罕見血栓應被列為牛津/阿斯利康疫苗的一種非常罕見副作用後，香港政府已改變該疫苗購買計劃，稱不需要年底前接收， 香港專家建議港府不應訂購該疫苗或減少訂購。 台灣則出台接種指引和要求檢視其接種政策。

但歐洲藥品監管局（European Medicines Agency）和世界衛生組織都認為，現時接種該疫苗的利大於弊，建議民眾繼續接種。

香港：不訂或少訂阿斯利康疫苗

香港食物及衛生局局長陳肇始周五（4月9日）表示，阿斯利康疫苗毋須於今年內供港，政府亦正研究採購新一代新冠疫苗。但她給的理由是政府採購的復必泰及科興疫苗已經足夠全港巿民接種。

「鑒於本港疫苗供應充足，即使我們和阿斯利康已簽署預先採購協議，我們也認為阿斯利康沒有需要本年內供港，以免在全球新冠疫苗短缺下，造成疫苗浪費，」她說。

香港目前有中國科興疫苗和復必泰兩款疫苗供市民接種，香港政府去年與阿斯利康達成協議，訂購750萬劑疫苗，預計最快今年年中到港。

身兼政府疫苗顧問專家委員會成員的香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，他個人認為應放棄購買阿斯利康，轉購其他疫苗。對於停購或涉及違約的問題，他指出「現在香港市民對副作用超級敏感，你買了未必有人夠膽用」。

香港已開啟疫苗接種約一個半月時間。截止4月8日，已有約52.9萬人接種第一針疫苗，約17萬市民接種完兩劑疫苗，第一針疫苗的接種率不及10%。

歐洲藥品管理局的調查研究發現，截至3月22日在歐洲經濟區（歐盟、冰島、挪威和列支敦士登）記錄在案的86個血栓案例中，大部分患者為60歲以下女性，其中18例情況致命。

在英國國內，2千萬劑疫苗被注射後，出現79個病例和19個死亡病例。這意味著每100萬劑疫苗接種者中就有4個發生血栓，1人死亡；近三分之二的罕見血栓病例出現在女性身上。

血栓在年輕女性中比較常見，服用避孕藥也會增加血栓風險。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦指出，阿斯利康的副作用多在60歲以下女性出現，或與年輕女子服避孕藥有關，因避孕藥本身亦可能導致血栓，加上疫苗後更易引致此問題。但歐盟及世衛仍未叫停，相信專家委員會未必有充份理由否決使用阿斯利康，而且停止購買可能涉及違約，他建議政府將採購量減半，避免浪費。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿斯利康疫苗是目前台灣唯一可供接種疫苗

香港阿斯利康則表示，目前計劃保持不變，會繼續與香港和澳門政府緊密合作，按照協議向香港及澳門提供阿斯利康疫苗。

台灣：繼續接種 提出接種指引

台灣接種阿斯利康疫苗工作已進入第三周，阿斯利康疫苗也是目前台灣唯一可供接種的疫苗。截止周四（4月8日）台灣民眾已接種約2萬劑，近期一名20多歲男子接種後第五天肢體多處出現瘀斑，是台灣首例疑似嚴重不良事件，但並未認定為血栓事件。

台灣認為疫苗的接種利大於弊，建議繼續接種。台灣衛生福利部專家周四緊急開會討論，建議使用避孕藥或荷爾蒙治療者停藥28天後再接種，其餘人群可繼續接種。

台灣「中央流行疫情指揮中心」專家諮詢小組召集人張上淳4月8日表示，專家小組有必要檢視台灣的施打政策，視其是否需要調整。

韓國對阿斯利康疫苗的態度搖擺不定。4月7日在歐洲藥品管理局發佈血栓報告前，韓國宣佈暫停對60歲以下人群接種阿斯利康疫苗，4月8日宣佈會繼續為國民接種該疫苗，並稱會在本周末會就該疫苗做出決定。