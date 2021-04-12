新疆發生煤礦透水事故21人被困 涉事煤礦許可證曾被註銷

57 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 救援隊一直試圖從被水淹沒的礦井中抽水。

據當地媒體報道，中國新疆的一座煤礦發生透水事故，救援人員正在努力營救被困井下的21名礦工。

事故發生在距離首府烏魯木齊不遠的呼圖壁縣的豐源煤礦。目前尚不清楚是什麼引發了透水，但據報道，洪水發生在周六的技術改造期間。

最初大約有29名礦工受到影響，但救援人員已設法解救了其中的8名礦工。

中國中央電視台報道說，工作人員已經確定了所有被困礦工的位置。

報道稱，有12人處於距地面1200米的作業平台下，8人在另一個作業平台上，另有一人被困避險通道。

據報道，透水事故導致地下電力中斷，並破壞了通訊線路，讓救援工作變得困難。

據官方媒體報道，救援人員一直試圖從被水淹沒的礦井中抽水，同時向礦井中注入空氣。

報道補充說，目前正在鋪設更多的管道，但預計救援行動將是一個挑戰。

透水事故發生在當地時間周六的18點10分（格林威治時間10點10分）。

圖像來源，Reuters

截至周日中午，官方媒體報道稱，有1400多人參與了救援行動。25輛救護車和數十名醫護人員抵達現場。

「因為礦井內部有高度差，一些地方可以積存空氣……我們認為被困人員是有生存可能性的，」昌吉州副州長鮑永生說。

據報道，早些時候被救出的8名礦工健康狀況良好。

曾被多次處罰

發生事故的豐源煤礦成立於2002年11月，是一家民營小型煤礦，年產能60萬噸，地下開採深度在1500米以上。

2020年4月，新疆煤礦安全監察局註銷了這家煤礦的安全生產許可證，並表示該礦在達到安全生產條件前，須重新辦理生產許可證。

此外，在2018年，這家煤礦兩次因安全問題遭到處罰，問題包括員工培訓不到位、未配備專業探放水隊伍等。

由於安全法規執行的普遍疏漏，礦難在中國並不少見。去年12月，重慶的一處煤礦發生一氧化碳超限事故，導致23名礦工死亡。