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「乒乓外交」50年後，中美重回談判桌
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「乒乓外交」50年後，中美重回談判桌
52 分钟前
4月10日是中美「乒乓外交」50週年紀念日，上海當地舉辦了系列紀念活動。值此週年之際，北京與華盛頓的競爭與爭吵日趨激烈。
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