中國軍機單日進入台灣防空區域數量「創紀錄」

11 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的"殲-10"戰鬥機是其中一種進入台灣空域的飛機。（資料圖片）

台灣方面稱，周一（4月12日）進入其防空區域的中國軍方飛機數量創下紀錄。

台灣國防部表示，周一進入所謂「防空識別區」的中國軍機多達25架，包括戰鬥機和有核武器運載能力的轟炸機。

這是一年來最大規模的一次中國軍機繞台，且正值美國警告稱中國「越來越具攻擊性」之際。

北京一直將台灣視作其領土的一部分，但是實行民主政制的台灣將自己視為一個主權政體。

台灣方面稱，這起最近發生的中國軍機進入台灣空域的任務當中，包括了18架戰鬥機和4架可以運載核武器轟炸機，兩架返潛艇戰機和一架空中預警機。

台灣國防部還表示，他們派出了戰鬥機向中國戰機發出警報，同時也啟動了導彈系統對其進行監察。

最近多個月，中國一直定期在台灣南邊至台灣控制的南中國海東沙群島之間的公海上空進行飛行。

周一的飛行當中，還有飛機進入了台灣西南邊東沙群島附近的防空識別區。

這一最新進展發生前一天，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國對於中國向台灣表現出「越來越具攻擊性的行動」表示關注。

在接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，布林肯重申，美國對於台灣有法律義務，並表示華盛頓將會「確保台灣有能力自衛」，同時稱，「任何人試圖以武力改變現狀都會是一個嚴重的錯誤」。

分析

BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）

中國有核武能力的轟炸機一次比一次靠近台灣，一次比一次數量更多的消息，令全世界觀望，北京到底在做什麼。

各種猜測從恫嚇到實際攻擊演練，不一而足。

還有一些人將此看作是中國向美國加強與台灣聯繫以及美國海軍在這一區域的活動作出回應。

然而，中國戰機每次執行這種任務，他們都是在測試邊界，有可能會促使台灣軍隊作出更致命的回應。

關於北京的意圖，我們有很多未知，而很多的分析都是猜測，不過有一些我們是知道的。

如果你去看中國大陸內部有關台灣的宣傳，那是明顯在讚揚和歌頌人民解放軍武力的強大，並且將這個叛逆小島說成是敵人。

最令人擔心的是，這有可能正被用來逐漸讓民眾適應使用武力攻台的想法。

分析人士稱，北京越來越擔心台灣政府會逐步走向正式宣佈獨立，並想警告蔡英文總統，不要走向這一方向。

但是，蔡英文則已經反覆表示，台灣已經是一個獨立的政體，這使得正式宣佈獨立變得沒有必要。

台灣有自己的憲法、軍隊和民選領袖。

中國大陸則從未承諾放棄用武力實現兩岸統一的可能。

台海兩岸關係歷史背景

自1949年內戰結束以來，中國大陸與台灣就由不同的政府管治；北京長期以來一直試圖限制台灣的國際活動，兩岸雙方則均試圖在亞太地區加強影響力

近年，兩岸關係越發緊張，而北京從未承諾放棄武力攻台

雖然台灣的官方地位只受到很少數國家認可，但是其民選政府與很多國家有很強的商業和非正式聯繫