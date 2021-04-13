新冠疫苗：中國科興疫苗 你可能想知道的四個問題

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 總部在北京的科興生物研發克爾來福新冠病毒疾病疫苗（Credit: Getty Images）

新冠疫苗接種在世界範圍漸次推進之際，中國醫藥公司科興生物研發的滅活疫苗克爾來福（CoronaVac）自2021年元月起陸續獲至少7個國家批准緊急使用。

但是，這款疫苗三期臨牀試驗的整體有效性結果尚未正式公布，開始接種後也不時出現引發。人們對它的了解又有多少？

有什麼特點？

中國科興生物研發的克爾來福是一種滅活疫苗，由已殺滅的病原體製成，主要通過其中的抗原誘導細胞免疫的產生。

另外幾種疫苗，例如莫德納和輝瑞的疫苗都屬於核糖核酸疫苗，使用的是RNA疫苗原理，抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白製成疫苗。

新加坡南洋理工大學感染與免疫副教授羅大海對BBC表示，「克爾來福是用比較傳統的方法製成的（滅活）疫苗，滅活疫苗使用廣泛而且非常成功，例如狂犬病疫苗。」

理論上，科興疫苗主要的優勢在於它能夠在常規冰箱溫度下（2至8攝氏度）保存，這一點和牛津/阿斯利康研發的病毒載體疫苗有相同優點。

莫德納的疫苗必須存放在攝氏零下20度，而輝瑞疫苗必須存放在攝氏零下70度。

這意味著科興和牛津/阿斯利康這兩種疫苗，更能有效地在發展中國家使用，因為那些地方可能沒有足夠的低溫儲存設備供疫苗保存。

但是，相對於最新加入接種行列的單劑疫苗 — 美國楊森和中國康希諾 — 而言，科興疫苗仍需注射兩針。

效果如何？

科興疫苗三期臨牀試驗在4個國家展開，各國試驗結果相差較大，有效性從50% - 90%不等。從2021年1月以來，至少有7個國家先後批准科興疫苗緊急使用。

不過到目前為止它的三期臨牀整體有效性數據仍未公布。

截止今年3月8日，香港有10多萬人接種第一劑科興疫苗，雖然近期出現三宗接種科興疫苗後死亡的案例，但港府新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會對三宗案例的調查結果稱科興疫苗與死亡並無直接關係。

今年1月13日，科興董事長在穀物元聯防聯控機制發佈會上給出一組數據：土耳其中期分析結果顯示該疫苗保護率91.25%；印尼三期臨牀試驗保護率65.3%；巴西三期臨牀試驗從2020年10月開始，試驗結果顯示重症保護率達100%，對高危人群總體保護率達50.3%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科興生物的克爾來福疫苗運抵巴西聖保羅

醫學期刊《柳葉刀》去年12月發表克爾來福疫苗一期和二期試驗報告，作者之一、江蘇省疾病預防控制中心副主任朱鳳才表示，根據一期144名參與者和二期600名參與者的臨牀試驗顯示，該疫苗是安全的，適合緊急接種。

2020年10月初，這款疫苗在當時新冠病死人數第二高的巴西開始三期臨牀測試。巴西是新冠病毒疾病死亡人數第二高的國家，11月發生一名志願者死亡導致測試暫停，但後來發現死因和疫苗無關而恢復。

南洋理工大學副教授羅大海表示，在信息有限的情況下，很難評論該疫苗的有效性；也許很有效，「但還是必須等到三期測試結果出來才能確定。」

他說，疫苗試驗是有科學根據的，在嚴格控制的條件下，通過成千上萬人參與進行的，這是確定疫苗安全有效能大規模接種的唯一辦法。

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供應狀況如何？

中國官方新華社引述科興公司董事長尹衛東稱，二期生產線建成投產後，2021年年產量有望突破10億劑。

去年年底，科興曾表示在新建的2萬平方米的藥廠，一年可以生產3億劑疫苗。

批准緊急使用科興疫苗的國家今年以來逐漸增加，最早收到付運疫苗的國家包括印尼、土耳其、巴西和智利。

分析還指出中國政府也利用疫苗做外交，據報習近平承諾向非洲國家提供20億美元貸款，提供拉美和加勒比海國家10億美元貸款購買疫苗，但目前不清楚貸款的條件。

疫苗的價格各國不同，也取決於訂購量。2020年浙江烏義啟動緊急接種計劃，疫苗價格大約在400元人民幣（60美元，45英鎊）左右。印尼國有生物製藥公司Bio Farma表示，科興疫苗在印尼約20萬印尼盾（13.6美元，10英鎊）一劑。

和定價 4美元的牛津/阿斯利康疫苗相比，科興疫苗價格較高，但低於每劑25 - 33美元的莫德納疫苗。

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中國還有哪些疫苗？

截至2021年3月，中國有三款新冠疫苗在國內外獲准使用，除了科興，還有國藥和康希諾（CanSino）。

國藥集團的滅活疫苗2020年最早獲批緊急使用，三期臨牀試驗在全球10個國家展開，去年底公司發佈階段性試驗結果稱有效率79%。截至今年2月中旬，中國國內有超過100萬人在緊急使用條件下接種了這款疫苗。

康希諾是三者當中唯一的單劑疫苗，即只需注射一針，採用腺病毒載體技術，2-8攝氏度保存。三期臨牀試驗在5個國家展開，接種人數超過4萬，試驗結果目前還沒有正式公布。