香港修改選舉制度：圍堵民主派、禁煽惑投白票與國安資格審查

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香港政府公布修改選舉制度的條例草案，訂出新一屆選舉委員會（選委會）1500個選委、90名立法會議員及行政長官的具體產生辦法，三場選舉分別於今年9月19日、12月19日及明年3月27日舉行。

草案周三（4月14日）在立法會進行首讀，預料在泛民總辭後只剩下建制派的立法會可以順利通過，並沒有很大的修改空間。

分析認為，選委會和立法會的新組成和產生方式，都作出了大幅度的修改，增加民主派加入體制的難度，並加入更多親建制團體的聲音。

北京和港府認為這是「完善選舉機制」，體現「愛國者治港」原則，符合「一國兩制」，批評反對派過去癱瘓議會，令多項法例受到拖延，特區管治受到挑戰。但批評人士認為，選舉失去代表性和認受性，民主派有聲音認為要以杯葛選舉不投票，或是投白票或廢票表達不滿。但這份草案明確列出，煽惑他們作出這些行為，將會被視為違法行為，最高可被判囚三年。

1. 煽惑投白票最高可判三年

港府表明，選民以個人身份投不投票、是否投廢票，都不會有事，不過新草案下，政府為了「依法規管操縱、破壞選舉的行為」，建議「任何人在選舉期間內借公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為」，最高可被判囚三年。

公開活動的定義，除了向公眾講話、書寫，廣播或分發任何材料外，亦包括「由公眾觀察到」的動作、姿勢、手勢、穿戴或展示衣服、標誌、旗幟、標記及徽章等等。律政司司長鄭若驊舉例指，如有人在家中的窗邊掛條文來煽惑他人不投票或投白票就屬於犯法。

在香港選舉機制下，低投票率或是高廢票率（白票視作廢票）也不會影響投票結果，批評人士認為無論是投白票或是鼓吹投白票，也不會「破壞」選舉，政府此舉是擔心反對派以投票率低、或廢票率高，指責選舉認受性低。

香港政制及內地事務局長曾國衞表示，規管並非對選舉的投票情況沒有信心，而是要確保選舉不被破壞。

民主黨羅健熙認為，政府這樣做，效果適得其反，反而會令更多選民投白票。已流亡海外、曾因宣誓風波而失去立法會議席的民主派人士梁頌恆，則在社交網站建議所有香港人投廢票，以廢票數字向外界展示「我們還在」，從而爭取國際支持。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 林鄭月娥表明，投票率高低不是選舉成不成功的指標。

觀察：「是旦啦」成為網民最常見回應

在疫情及落實《國安法》以來，香港已再見不到街頭的民主抗議活動，眾多政治人物流亡或是官司纏身，有人選擇移民，一些親民主派「黃店」場所也避開了過往出現過的標語和口號。

親建制陣營形容這是恢復社會穩定的開始，但民主派陣營內，則是有怒不敢言。

在社交媒體上有關選舉修改的新聞下，很多網民回應說：「是旦啦」（粵語：隨便你的意思）「反正都無人理（沒人管）」。這突顯出民主派支持者對選舉改革的失望，也顯示了他們的敢怒不敢言。

大部分網民似乎也不敢直接呼籲別人投白票或是不投票，他們作出種種暗示或側面的批評，例如有人說：「政府都叫你投，你識做啦？（你懂得怎樣做吧？）」

亦有民主派人士說：「記得憑良心投票」、「不要不投票、不准投白票，聽到了沒有」。一些人則質疑選舉當天是否不能穿白衣、或是窗簾是否不能用白色。這些字句表面意思沒有違法，卻是充滿弦外之音。

一些港媒報導了一些選民，對選舉失望而希望申請取消選民登記的消息。

民主派暫時未宣佈是否參與這場選舉，但就算參選，他們會否被取消資格，選舉能否得到溫和選民的支持也是未知之數，但普遍估計，2019年區議會選舉7成破紀錄投票率不會再出現。

觀察人士或許以投票率，或廢票率作為評估港府支持度的指標，不過港府就表明不會這樣做。林鄭月娥已明確表示，不能夠以一場選舉的投票率，決定選舉是否成功。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港立法會議員葉劉淑儀：香港仍比許多民主國家更自由

2. 選委會組成加入更多親建制組織及團體

負責選出特首的選舉委員會，人數由1200人增加至1500人，他們的權力將擴大至立法機關，未來這1500人還會透過全票制方式，選出40人成為立法會議員。1500人中將有362人是不用經選舉產生的「當然委員」。

過去此選委會一直被批評欠缺廣泛代表性，以親北京人士為主，在新制度底下，選委會將會加入更多親建制組織和團體選出或提及的代表，預料民主派無論怎樣做，也不會在這個委員會中有任何關鍵作用。

過往選委會有117席由區議員出任，但2019年，民主派在區議會大獲全勝，今次區議員將不再是選委會「當然成員」。根據香港電台報導，在區議會選舉落敗的600多人中，約200人獲政府委任做各分區、防火及滅罪委員會成員。新一屆選委會將有156席來自這些分區、防火、撲滅罪行委員會等等，所有批評人士指責，直選落敗的人，反而有資格成為選委。

另外選委會新增「基層社團」、「同鄉社團」界別，各佔60席，成員包括來自香港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會、廣東社團總會、福建社團總會等等；有110名則是「全國性團體香港成員」，即是全國婦聯、全國工商聯、全國青聯等代表。

在選委會中的「專業界別」，原本屬於民主派的少有陣地，例如法律界、教育界等，過往由屬於該專業的選民以個人票選出，現在一些選委變成不經選舉產生、在個別組織出任或提名代表，又或是以團體票方式選出。

例如合共60席的高等教育界和教育界的選委，上次選舉由民主派取得全數議席，但在改革後，兩個界別合併剩下30席，當中16席是「當然委員」，包括11間大學的校長，和最多學校的五間辦學團體做代表，剩下的席位則是由政府資助的高等教育機構，或完全由政府管理的學校等投票產生，原本是選委會選舉羸家的親民主派教育團體「教協」如今連一張團體票也沒有。

另外，上屆民主派以一人一票方式全取30席的法律界，同樣面對改制，30席中有6席是當然委員，由中國人大常委會基本法委員會香港委員擔任，另外9席由中國法學會香港理事提名，剩下15席則由30個團體以團體票方式選舉產生，多年的行業代表大律師公會只有一票，另外有票的大多屬親建制團體，包括人大代表陳曼琪擔任創會會長的中小型律師行協會、全國政協胡漢清擔任主席的香港基本法研究中心、建制派議員何君堯成立的國際公益法律服務協會、中國企業協會法律專業委員會等等。

醫學界及衛生服務界合併後由60席變成30席，當中一半成為醫管局主席、醫務委員會主席、港大及中大醫學院院長等「當然議席」，醫院管理局旗下的公營醫院、醫管局、醫委會、兩大醫學院等則成為團體選民選出剩下15席，換句話說，香港政府有能力控制選民基礎；社會福利界別亦被削減至30席，15席由社聯、東華三院、勞聯旗下公司等主席出任「當然委員」，剩下15席由團體投票產生，當中無一個是親民主派的社福團體。在「體育、演藝、文化及出版界」中，以往各有一票團體票的所有新聞相關團體，全被剔除在外，包括香港記者協會、香港攝影記者協會等等。

林鄭月娥表示，選委會組成符合「均衡參與」、「有廣泛代表性」原則，並指這些社團與社區基層有緊密關係，關心地區，「不應該只判斷組織是建制或非建制背景」。

草案出台後，多名民主派選委表態無意參選，又或是預計當選機會很微。民主黨主席羅健熙批評，政府修改選委會組織是摒棄民主派，令個人選民不能發揮功效，政府揀選各界別指定團體時，只體現「愛國者治港」原則，有些團體及組織與香港市民沒甚關係，選委會更沒有「廣泛代表性」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 草案周三（4月14日）在立法會進行首讀，預料在泛民總辭後只剩下建制派的立法會可以順利通過，並沒有很大的修改空間。

3. 立法會：民主派聲音進一步收窄

原本立法會有70席，35席為地區直選議席，35席屬於功能組別。新制下立法會會有90席，40席由1500名選委以全票制選出，另外功能組別有30席、地區直選有20席。

新制下的功能組別分為28個界別，一些原本有利民主派的組別首當其衝。原本的功能組別有6席是區議會議席，由各區選民選出，但新制度下將再沒有這個組別，改為「商界（三）」，以及人大政協及全國性團體的議席。

資訊科技界被新設的科技創新界取代，只得團體票，較原先的資訊科技界合資格的團體，加入多個國家級科研平台，包括多間大學的國家重點實驗室、創新科技相關的公營機構等，亦包括學術組織及專業團體。醫學界及衛生服務界會合併做醫療衛生界，保留個人票，但加入親北京人士為主的中醫業。

28個界別中，9個界別取消個人票，分別是飲食界、紡織及製衣界、體育、演藝、文化及出版界、批發及零售界、進出口界、地產及建造界及金融服務界等等，當中飲食界原本容許食物業牌照持有人可投票，但社會事件發生後，多間「黃店」爭相登記做選民，新制下要在三個業內協會的董事會有表決權的才可投票。

另外有9個界別繼續以個人票為選民基礎的則是人大政協與全國性團體，合資格選民有港區人大、政協、全國婦聯特區代表、全國青年聯合會港區委員等；而教育、法律、會計、社會福利、鄉議局、工程等界別選民資格不變。

直選方面，政府把原先五大選區劃分做十個選區，採取每區雙議席單票制。政府指，今次重劃選區無按慣例，由選舉管理委員會負責及諮詢，但仍然是以人口分佈作為原則進行。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光說：「主要是不會割裂社區，也會考慮人口的基數，希望每個選區的人口分佈平均，由於一般選舉管理委員會需要做劃界，會牽涉公眾諮詢，及一段相當長的時間，但正如行政長官介紹了選舉時間表，實際上做不到。但當我們今次用立法，將香港劃為選區的工程進行，我們完全跟選管會工作原則。」

不過有觀察人士留意到，新的劃界剛好把沙田、黃大仙、元朗區拆開，其中沙田和黃大仙區，在2019年區議會選舉中，民主派羸得議席比例最高，質疑是透過劃界影響結果。

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4. 香港警察將是決定參選人資格的重要一方

根據全國人大常委會3月30日公布修改的選舉制度中，明確表示港府要成立「資格審查委員會」（資審會），去確認參選選委會、立法會及特首的人的資格，並且不得提出任何訴訟。

按程序，香港國家安全委員會（國安委）會先根據警務處維護國家安全部門（港警國安處）的審查情況，就該人是否符合要求和條件，再向資審會發出審查意見書。資審會再按意見書決定該參選人的資格，有關決定不得推翻。

國安委是根據《國安法》成立的機關，財務上由政府直接撥出，不受香港現行法律所限，接受國務院監督問責，工作內容不受任何其他機構、組織、個人干涉，信息不予公開、決定不受司法覆核，主席由特首擔任，其他成員包括司長級代表、保安局局長、紀律部隊首長，國家安全處負責人。

新制度下，資格審查委員會的組成將會有一名主席和數名成員，全數由特首委任，只有依據《基本法》四十八條第（五）項所指的提名而任命的主要官員方有資格獲委任，意味著可以加入這個委員會不限於司局長，亦包括紀律部隊首長。

外界擔心這意味著警權過大，整個決定參選資格的程序，都可以牽涉香港警方，但林鄭月娥表示：「資審會的其中一個功能是國安審查，它會看由國安委按警務處國家安全處進行的調查所提供的意見，從這個角度看，紀律部隊首長完全有能力、有資格做這個資格審查。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 劉慧卿：「對香港來說，這是非常黑暗的一天」

林鄭月娥表示，由於社會有聲音認為，資審會由政府「自己人」做不夠公信力，稍後會向立法會法案委員會提出修訂，在委員會中加入社會人士，相關社會人士的委任原則會按照其能力、誠信、在社會有地位和公信力，預料需要進行國安審查，決定符合愛國者要求。

值得一提的是，國家安全委員會由特首擔任主席，選委會中多個選委由政府任命，外界一直擔心，涉及特首選舉時，當中存在利益衝突的問題。