黎智英、李柱銘等9名香港民主派人士被判刑8至18個月，4人緩刑

50 分钟前

圖像來源，EPA

香港壹傳媒集團主席黎智英、民主黨創黨主席兼資深大律師李柱銘等9名民主派人士，被控2019年8月18日組織及參與未經批准集結罪成的案件，周五（4月16日）在西九龍裁判法院進行求情和判刑。

在求情時，被告的代表律師多次強調有該次遊行屬於和平性質而希望輕判，而部分被告年紀較重或身體欠佳，希望爭取非以監禁作為懲罰。

法官胡雅文宣佈，9人分別被判監8個月至18個月，其中何俊仁、吳靄儀、梁耀宗、李柱銘獲緩刑。法官認為，各被告是知名人士，他們「帶頭集結」必會引來人群眾聚集，雖然是次示威和平進行，但在2019年示威的背景下，這種規模的集結有機會引致暴力場面，又指集結令交通及道路受阻，對未有參與集結的人士造成不便，認為判監是唯一適合刑罰。

這宗標誌性案件引發外國及人權組織關注，認為這是「政治審判」，特別是這宗案件被針對的，是民主派陣營中傾向溫和的政治人物，但北京和香港親建制的陣營認為，他們破壞了香港的和平穩定，因此罪有應得。

當天發生了什麼事？

2019年8月18日，民主派組織「民間人權陣線」（民陣）在維多利亞公園發起「流水式集會」，反對當時甚具爭議的《逃犯條例》修訂案以及警察針對示威的執法行動，民陣稱當時有170萬人參加，香港警方稱集會地點同一時間內出席最高峰人數為12.8萬人。

這場示威是當時罕有的和平抗議活動，並沒有演變成嚴重暴力衝突，警方亦沒有強硬執法，當時示威者陣營一方強調這次抗議活動是要向政府顯示示威者「可勇武、亦可和理非（和平、理性、非暴力）」。

但這場示威爭議之處在於抗議人士沒有按照警方《不反對通知書》的指示，後來離開了集會地點進行遊行。涉及的9名被告當時舉起橫額，帶領示威者從維園遊行到中環遮打道行人專用區。

九名被告中，梁耀宗和區諾軒兩人認罪，黎智英、李柱銘，李卓人、吳靄儀、梁國雄、何俊仁、何秀蘭七人均不認罪，但所有人均在月初被判罪名成立。

圖像來源，Google 圖像加註文字， 李柱銘獲緩刑。

以同期執行計算，梁耀宗、何秀蘭被判監8個月；區諾軒被判監10個月；李柱銘被判監11個月；黎智英、李卓人、吳靄儀、何俊仁被判監12個月；梁國雄刑期最重，被判監18個月；當中何俊仁、吳靄儀、梁耀宗、李柱銘獲緩刑。

法官胡雅文表示，組織及參與未經批庭集結的量刑起點分別是15個月和12個月，部分被告曾公開呼籲要「塞爆維園」而刑期較重，另外考慮到兩名被告認罪、一些被告的年齡較大及對社會的貢獻、分別扣減刑期並對部分人提出緩刑。

求情內容引起關注

多名香港市民在法院開審前就排隊，希望到場旁聽這宗大案，部份被告出庭時在記者前手持「反對政治檢控、抗議政治打壓」的橫額，亦有被告舉起「五一」（五大訴求，缺一不可）的手勢。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 何俊仁和李卓人舉起五一手勢。

各個代表被告的律師都在庭上強調該次示威和平有序，不應該重判。

最廣受關注的陳情，是資深法律界人士、前立法會議員吳靄儀的求情，她解除了其代表律師職務，選擇親自陳詞。

她分享了個人從修讀法律、在《明報》工作、到投身法律界和政界，強調自己深明自由的重要性。

她說，自己多年來，一直盡力守護法治，當人民權利被侵犯，就要強硬回應，「當法庭應用一條奪去人民權利的法例，即使錯在條文、而非法官，也會動搖司法獨立和法治基石。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 吳靄儀的陳情在社交媒體廣為流傳。

她表示，香港市民於過去多個重大時刻，一直守紀律、亦高度保持克制，包括2003年反對23條的大遊行，以及2019年6月兩場大遊行，都和平有序，而在8月18日，同樣有過百萬港人仍然有耐性、保持克制，連控方也不可爭辯，當日事件和平結束，就連特首兩日後，都公開指會嘗試展開對話，證明方向正確。她指亦因為這樣，她不能拋棄人民，要與他們肩併肩繼續前行。

她引用英國因叛國罪判死的著名哲學家「烏托抑之父」托馬斯·莫爾（Thomas More）的名句作結：「我是法律的僕人，但我首先是人民的公僕，法律必須為人民服務，而不是人民屈服於法律。」

她的發言在庭上引起掌聲，其陳詞亦在香港社交媒體上廣為分享。