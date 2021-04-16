新冠疫苗：中國接種率低 官方加快縮小「免疫落差」

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圖像來源，CNS 圖像加註文字， 中國一所大學的學生們正在接種新冠疫苗。

自中國開啟疫苗接種以來，中國疾控中心的官員罕見承認中國疫苗的有效率不高。但媒體聚焦此事後，又遭迅速否認。這再次從側面印證中國目前疫苗接種率不高的事實，中國的「免疫落差」正與世界拉開距離。未來世界重啟時，中國將陷入被動。

中國疾控中心主任高福在2月10日表示，鑒於中國國產疫苗的有效率不高，當局正考慮不同方案，包括混合接種不同技術的新冠疫苗。一天後高福迅速澄清稱「世衛組織對新冠疫苗有效性的要求是50％以上，主要是要保護重症和死亡，而現在每一款新冠疫苗都能做到，因此網傳消息完全是誤解，是『斷章取義』。 」

與歐美等國已向聯合國提交三期臨牀試驗數據的疫苗相比，中國疫苗的保護力確實不高。

近年來中國國內關於假疫苗和過期疫苗的新聞讓民眾對中國國產疫苗心懷戒備。

雪上加霜的是，中國批准的四款疫苗目前尚未被列入世界衛生組織的緊急使用名單，中國疫苗生產商也沒有公開發佈完整的三期臨牀試驗有效性數據。

中國與世界的「免疫落差」

在此大背景下，中國公眾觀望者眾，中國與世界的「免疫落差」正在形成。

中國疾病控制中心免疫規劃首席專家王華慶在4月12日接受中國央視採訪時稱中國將來要建立免疫屏障，可能需要10億以上的人接種新冠疫苗。缺口高達8億人，16億劑左右。截至4月10日24時，中國累計報告接種新冠疫苗16447.1萬劑次。

據牛津大學數據追蹤研究平台「我們的數據世界」（Our World in Data），截止4月13日，包括中國大陸、香港和澳門地區已接種1.4億疫苗。每100人接種株數為11株，即：中國約10%的人口至少接種一劑疫苗。

圖像來源，CNS

中國離達到群體免疫所需的70%以上人口產生抗體的目標，還差得遠。

相比之下，截止4月12日，英國已經接種3900多萬劑疫苗，近700萬人全部接種。根據約翰·霍普金斯大學的數據，接種兩針疫苗的人數佔英國人口的10.51%。英國已開啟解封第二步，酒吧和餐廳等可以重開，生活逐漸一步步回復正常。

以色列是全球接種疫苗最快的國家，四月中旬以色列全國已接近達成全體免疫，以色列國內已全面解封。

在曾創下單日確診人數最多的美國，截止四月中美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，美國已有約三分之一的人口至少接種一劑疫苗。

為什麼接種意願不高？

疫情控制得好，沒有接種緊迫性。這是一些觀望者的回答。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁此前接受BBC中文採訪時分析到：「首先老百姓覺得沒事，因為疫情早控制住了。社交措施基本上放開。知識界和醫生其實對中國國產產品沒信心。那就是有知識的人對疫苗沒信心，老百姓覺得沒關係。所以沒人打，也不敢開關。」

2月一份調查顯示，在中國最早啟動疫苗自願緊急接種的中國浙江，女性和高學歷人群意願不高。

圖像來源，CNS

中國為防控疫情建立起巨大屏障。金冬雁指，中國從一開始接種策略上不給老人接種是廠商生產商不負責任，一心唯利是圖的表現。

他說：「幾個藥廠和藥商完全從利潤和撇清責任的角度出發，也不想負責任。它們把禁忌症列了一長串，三期臨牀實驗不好好設計，根本就沒包括老人，它們本來就不想給老人打。」

金冬雁指出：「這個策略完全是錯的。這是捨本逐末，最直接的策略應該是先保護老人。間接的方法是要整個社區建立屏障，屏障就會很高，代價也很高，要不惜代價把國家封起來，在關口嚴防死守。」

中國的防疫政策在全球當屬最嚴格，境外入境者隔離天數曾為21+14天。嚴格的防疫政策將中國與世界隔離開來。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 林鄭月娥等多位香港官員帶頭接種中國科興的新冠病毒疫苗，希望起到示範作用

如何縮小免疫落差

此時的中國意識到全球免疫落差，正積極動員全員打疫苗。

「我們一起打疫苗，一起苗苗苗」；「防疫道路千萬條，接種疫苗第一條」；「2021年第一件頭等大事，接種新冠疫苗」。這些出現在大街小巷朗朗上口的疫苗標語是中國式動員的一部分。

還有深入社區的「操心」。一位已接種第一針疫苗的深圳市民對BBC中文表示，「政府為了讓我們打疫苗也是操碎了心。」

他回憶打疫苗的早上，社區工作人員就打電話告知小區會安排車輛送去接種點打針。「來了以後發現不光我的小區這樣，別的小區也是如此，一切免費。」

免費接種是吸引公眾接種的一大誘因。但並不起決定性作用。

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 中國招牌新聞節目的主播也號召大家打疫苗。

4月13日一則關於輝瑞疫苗抵達中國，群眾需自費接種的文章在中國的社交平台微信上廣為流傳。BBC無法獨立證實其真實性，但公眾的反應從側面印證中國民間對有效率為95%的輝瑞疫苗有所期待。

為了縮小中國與世界的免疫落差，中國官方應平衡好疫苗質量和民眾期待的關係。

首先，中國需要增強民眾對疫苗的信心。美國MD安德森癌症中心終身教授張玉姣表示，要「盡快在國際學術雜誌上發表已經在中國上巿的疫苗三期臨牀研究的詳細數據。盡快獲得世界衛生組織（WHO）的疫苗許可審批。」

中國目前有四款疫苗獲得上市。它們分別是中國國藥集團2款和中國科興的一款滅活疫苗 ，以及一款由中國軍方陳薇團隊和中國藥商康希諾研發的腺病毒載體疫苗。

3月31日，WHO疫苗專家表示，中國兩支疫苗的臨牀試驗資料期中分析顯示，它們證明「安全且具良好保護效力」，但仍需提供更多資料。

而這個資料就是指缺少關於疫苗三期臨牀研究的詳細數據。

4月11日巴西一個研究所公布中國科興克爾來福疫苗在巴西三期臨牀試驗的最終研究結果。該數據樣本來自巴西16個中心的高風險醫護人員，總人數為12396人。從報告中的數據來看，科興疫苗預防所有新冠病例的保護效力為50.7%。

這個數據剛好踩線符合世衛對疫苗上市的最低標凖。中國的官方網站「觀察網」稱「在傳統滅活疫苗的技術局限下，科興疫苗已給出一份滿意的答卷。」

張玉姣也建議中國加緊進行疫苗上市後的四期真實世界數據分析。對接種疫苗後再次感染的患者做抗體滴度的分析，以及需要建立疫苗護照與其它國家進行互認。除此之外還需開放經WHO批准的其他國家的疫苗在中國的接種，以盡快緩解中國國內由於臨牀實驗數據未成熟，對年長者和有基礎疾病等高危人群接種率不足的局面。

中國在抗疫初期對疫情防控不力的事實，讓媒體和公眾聚焦中國公衛專家遠離決策層的情況。

金冬雁指：「在中國，負責決策的人不懂（專業）。中國經常反應慢，一開始防疫搞得遭，後來沒辦法了才聽專家意見。專家離決策層太遠。」

中國的政府決策層是否會聽取專家建議還是會利用中央集權制自上而下採取強制措施抗疫，進而進行一場「全國打疫苗運動」？

答案似乎就在轉角。