中國「國家安全日」官方密集高調曝光「危害國安」案件

1 小时前

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 李亨利在央視的報道中現身。

周四（4月15日）是中國的國家安全教育日，官方媒體連續多日高調曝光間諜與侵犯國家安全的案件。相比往年，今年很多案例都與香港示威活動有關。

在一起案例中，官方媒體指控一名伯利茲籍上海商人長期資助香港示威者和學生領袖，並將其「引薦」與西方高級官員見面，他被判處有期徒刑11年。另外的案例中，當局還指控一些在香港讀書的內地學生參與「顛覆國家政權」和「反中亂港」活動。

中國在2015年通過將每年4月15日定為「全民國家安全教育日」的決定。隨著中國和西方多國關係在過去幾年迅速惡化，當局更加高調與措辭強硬地宣傳來自境外的安全威脅。

在去年北京通過了香港國安法後，香港也在周四首次舉行「全民國家安全教育日」。一些幼兒園和小學舉辦活動，向孩子開展愛國主題教育。

「漢奸行徑」

在中國媒體公布和播出的案例中，最受關注的是名為李亨利的華人「危害中國國家安全」案件。66歲的李亨利是一名上海房地產公司的原副總裁，他被官方媒體指責是「反中亂港分子的幕後金主」。

在周三（4月14日）中國中央電視台的晚間旗艦節目《焦點訪談》中，當局指責他是典型的「兩面人」，在與政府官員接觸時極力表現出自己是愛國商人，而在私底下「卻毫不避諱自己反華的思想」，並前往香港參加「反中」活動。

報道指，他在2011年前往香港與「反中亂港分子」、綽號「長毛」的前立法會議員梁國雄秘密會面。2014年，他與參與「佔中」運動的前專上學生聯會（學聯）秘書長周永康會面。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 前學聯秘書長周永康（左三）

這則約13分鐘的報道稱，在2019年香港「反送中」運動開始後，李亨利將一筆借來的510萬人民幣貸款匯向境外，資助「反中亂港」活動。在他的資助下，反華分子「多次將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張昆陽等反中亂港分子引薦到境外，與該西方大國的反華政客，甚至是高級政府官員會面」。

2018年，他還被控與「某西方大國」的高級官員直接會面，就出台涉港制裁法案提出意見，使後者制定了「更為惡毒的制裁條款」。

儘管報道中未指明具體國家，但敘述的背景與特朗普政府時期，美國通過對北京和香港官員實施制裁的法案情況相符。

「一個華人提出這些建議，使該西方大國對我們的打壓和遏制更具有殺傷力，這是典型的漢奸行徑，」廣州市一名國家安全局警察說道。

李亨利本人在報道中現身，在鏡頭前承認自己參與「反華活動」。他在4月2日被當局以「資助危害國家安全犯罪活動罪」為由，判處有期徒刑11年。

不過，此報道播出後，周永康在社交媒體上撰文，反駁影片內容。他表示自己「不認識李先生」，僅和李亨利在2015年夏天在「地鐵站出口見過一面，為時大約數分鐘」。

「攻心戰」

除了李亨利案，中國當局還公布了一些其他案件。例如，一名22歲的河北省某高校新聞系學生被控在某西方知名媒體北京分社擔任實習記者期間，「大量接受活動經費，介入炒作多起熱點敏感案件」。

官方媒體《環球時報》報道稱，他「累計向境外提供反宣素材3000餘份，刊發署名文章500餘篇」，並「創辦境外反華網站，大肆傳播各類反華信息和政治謠言」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 數以萬計的香港人在2019年走上街頭，抗議《逃犯條例》修訂。

這名田姓學生還被指前往西方，同境外「二十餘個敵對組織接觸」，接受指令來提供污蔑抹黑中國的內容。官方暫未宣佈對他的處理結果。

除此之外，當局還警告說，一些前往香港上學的內地學生也遭遇了「攻心戰」。

中國官方媒體報道說，一名在香港某大學就讀電影專業碩士的內地學子在香港參與境外敵對組織的組黨結社活動，並幫助開展反華宣傳、參與非法遊行。

他還被指大肆轉發聲援香港示威者的推文、在聊天群內頻繁發佈「封殺中企」的聯署信等。

加強國家安全管控

2012年以來，中國不斷增加對國家安全的管控力度。2015年，中國頒布了新的《國家安全法》，要求從經濟、教育到網絡空間的各個領域保障「安全」，甚至還包括太空、深海和極地等新型領域。

中國央視周三（4月14日）公布的危害國家安全案件中，其中一起便是中國東部沿海地區的漁民在打魚時，發現了黑色不明物體。當局稱，這是攜帶了大量傳感器的「境外間諜竊密裝置」，用來搜集海洋環境信息。

圖像來源，Reuters

報道說，從2016年至今，江蘇、浙江、海南等沿海地區都發現了這些裝置，當局先後向91名漁民和有關人員發放了獎勵。

當局近年還加強了對特別是非政府組織等外國機構在中國活動的限制，並通過了網絡安全法，加強對數據存儲和跨境傳輸的管控。

同樣在近年通過的還有《反恐法》，當局對恐怖主義安全防範、情報信息、調查、應對處置等方面作出更細緻的規定，這有望大大加強國安機構的權力。

多個城市發佈鼓勵公民舉報間諜行為的政策。例如在首都北京，舉報間諜行為最多可獲獎勵50萬元人民幣獎勵。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港一所中學周四舉行升旗儀式。

去年，《國安法》在香港正式落地，當局更加急迫地在這個反北京情緒濃厚的地區進行課程改革，推行愛國教育和國家安全教育。