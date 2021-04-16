菲利普親王與香港：日本投降後給添馬艦蜑家女工派糖果的日子
- 葉靖斯
- BBC中文記者 香港報道
「那時候Prince Philip還沒成為親王……她們認識他的時候，跟其他軍官沒分別。」李敏婷如此回憶外婆和幾位姨婆、姑婆初次見到愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）的經歷。那是她自小就聽著這些長輩說的故事之一。
1959年，菲利普親王重臨香港，專門托人尋回李敏婷外婆等人敘舊。
「她們也沒說特別興奮……很淡然，『哦，原來是你啊！』這樣。」
這段聽著淡淡然的「家珍」，卻是親王首次接觸香港這座城市的見證。
那是1945年。8月15日，日本天皇裕仁宣佈投降，二戰太平洋戰事告終，中國結束八年抗戰，香港結束三年零八個月日治時期。當時香港身份尷尬，盟軍內中、英、美三方經過一輪爭執之後，同意授權英國海軍少將夏愨（Rear Adm Cecil Harcourt）代表中國蔣介石政權與英國政府到香港受降。
皇家海軍一支特遣艦隊隨即趕赴香港，其中一艘戰艦名為惠普號（HMS Whelp），相當於副艦長的第一上尉（first lieutenant）是菲利普·蒙巴頓上尉（Lt Philip Mountbatten），也就是後來的菲利普親王。
稍稍回溯至1945年9月2日，日本政府代表在停靠於東京灣的美國海軍密蘇里號（USS Missouri）上面簽署投降書，惠普號就停在不遠處。菲利普親王在1995年一部BBC與英國三軍廣播服務（BFBS）合作的紀錄片中說，那天他們忙著給驅逐艦刷油漆——倒他本人不用動手。
「那戰艦大概在200碼（183米）外，舉起望遠鏡就能看清楚他們在做什麼。（日本投降）大家都如釋重負。」
菲利普親王說：「我們從那裏到香港去，我最深刻的感覺是，因為啟航沒多久，我們猛然醒覺再也不用給戰船做塗黑隱蔽了，再也不用把舷窗全關上了，再也不用烏燈黑火了。」
樸實的小女工與派糖果的軍官
據惠普號一位鍋爐工斯通布里奇（W. J. Stonebridge）2005年響應BBC二戰文物徵集活動而提供的日誌，惠普號在1945年9月9日啟航，9月12日抵達香港。9月16日，香港日軍殘餘部隊正式向盟軍投降。
斯通布里奇的日誌顯示，惠普號其後在香港周邊執行反海盜巡邏，直到11月12日啟程前往澳大利亞達爾文（Darwin），換言之菲利普親王在香港逗留了剛好兩個月。中間這段時間，船艦總得做些保養，比方說，再刷點油漆。
這些時候同樣不用蒙巴頓上尉親自出手——李敏婷的外婆與姐妹們來了。
盟軍艦艇開進重光後的香港，這裏再次成為世界各國軍民船艦的重要中轉地。維多利亞港周邊避風塘內聚居著世代以船為家的「蜑家人」（艇戶）。不打漁的艇戶會給這些軍民船艇做雜工，修整甲板上的繩索、上油漆、各種打掃修補，包羅萬有，甚至會給戰艦上辦的餐會舞會當侍應生（服務員）。
其中，添馬艦海軍船塢（HMS Tamar）周邊有三群蜑家人在服務軍艦方面尤其聞名，且都是女工班，英語稱為side party，冠以工頭的英文名字作「招牌」。她們分別是珍妮女工班（Jenny's side party）、蘇瑪麗女工班（Mary Soo side party），和李敏婷長輩們的蘇絲女工班（Susie's side party）。
李敏婷對BBC中文記者說：「那時候剛打完仗，物資缺乏，一般平民百姓生活拮據。她們在添馬艦工作有工資，那些軍官，包括菲臘親王（菲利普親王）在內，對她們很好。戰艦上多餘的物資會給他們，也請她們吃東西、吃糖果，畢竟當時她們還很小。」
「我記得長輩們說過，當時軍艦走的時候，Prince Philip問她們有沒有什麼需求，是專門去問他們的。可她們都是很老實，很敬業樂業的人，沒跟人要東西。但這個offer她們一直記在心裏。」
一些老報道提到，菲利普親王1959年訪港時專門托香港警察尋找一位當年只有9歲，名叫何桂英的女孩，到皇家遊艇不列顛尼亞號（HMY Britannia）上參加招待會。李敏婷說，那就是她其中一位姑婆。
十四年後再會，何桂英已23歲。一眾長輩給孫輩講故事時說得淡然，但顯得深感溫暖。李敏婷說，這位姑婆後來嫁給一位海軍軍官，1980年代隨夫移居英國。
添馬艦船塢這三個女工班堪稱服務周到，名震四方，戰前、戰後無數英國與英聯邦國家軍艦停靠休整都靠她們，二戰結束後，美軍軍艦也開始定期停靠香港休整補給，同樣是這幾個女工班的服務對象。1950年代爆發韓戰（朝鮮戰爭），使香港更受西方國家艦艇依賴。
珍妮女工班的領班吳木金（Jenny Ng）甚至被誇讚為「添馬艦的第一夫人」（Tamar's First Lady）。她同樣因為在二戰結束後給添馬艦船塢打工而認識菲利普親王，後來也曾獲親王接見，1980年代更獲女王頒授英帝國獎章（BEM）。2009年，吳木金以92高齡辭世，英國《泰晤士報》和《每日電訊報》均有刊登訃告和生平，更有退伍軍人投稿兩報讀者信箱憶舊致意。
後來，三個女工班隨著駐港英軍撤離而結業。
退伍後的來去匆匆
1959年3月的這次訪問，是伊麗莎白公主繼承王位，菲利普成為成為女王配偶，告別戎馬生涯之後第一次重臨香港，歷時三天，3月6日晚對全港發表電台、電視廣播演說，憶述了1945年見證日軍投降之後燃放的煙花爆竹「極為壯觀」，又說當時剛擴建南移的啟德機場要是再建大一點，「恐怕若干人士會不知道香港是一個空港抑或是一個海港了」。
果不其然，啟德機場日後持續擴展，成為能容納波音747「珍寶客機」的香港（啟德）國際機場，直到1998年赤臘角新機場取而代之。
這次訪問中，親王給以女王命名的伊利沙伯醫院主持奠基禮，它迄今仍是九龍半島主要的綜合樞紐醫院。華人領袖在香港島灣仔英京酒樓宴請親王，立場親中國國民黨的《工商晚報》稱之為「香港有歷史以來最偉大而值得紀念的宴會」。宴會翌日報道稱，親王讚揚香港戰後日趨繁榮「全賴華人合作」。
親王再次回到這片殖民地已是1975年5月女王首次訪問香港之際，那是廉政公署成立後一年，貪污問題漸獲改善的時期。1981年，菲利普親王來港為以其命名的菲臘牙科醫院剪彩開幕，1983年為愛丁堡公爵獎勵計劃香港訓練營易名主禮。
1986年的訪問是風塵僕僕的一次。此前一年，《中英聯合聲明》簽訂，落實香港政權移交。女王與親王應中國國家主席李先念邀請正式訪問七天，立下英國在位君主訪華首例，緊接巡訪香港，可謂給港人打保票之舉。女王與親王一行輾轉來到廣州，換乘不列顛尼亞號到香港逗留。女王為立法局新大樓揭幕、探訪公共屋邨居民；夫婦倆一起出席香港會議展覽中心奠基典禮、紀念賽馬與御前文藝匯演。
三天下來，女王先行回國，親王則有後續行程：他以自己創立的世界自然基金會（WWF）會長身份繼續訪問，先到新界元朗米埔濕地，為WWF香港分會開設的教育中心揭幕，然後再次入境中國大陸，參觀與米埔濕地相鄰的深圳福田紅樹林自然保護區。親王短暫折返香港之後再飛往南昌，輾轉考察江西鄱陽湖、四川臥龍和雲南西雙版納三處保護區。
結束漫長的中港之旅回國後，菲利普親王於11月接受BBC第四廣播電台晨間新聞欄目《今日》專訪時說，香港人口密度甚高，米埔的保育工作仍做得非常出色。記者追問中國在大熊貓等保育工作上有否追上國際水平，親王說中共建政後，中國先後經歷大躍進與文化大革命，自然保育工作當時才剛重新起步。
隔代再遇
1986年訪問後11年，大限來臨，主權易手。隨著移交日子臨近，威爾斯親王軍營內的添馬艦船塢被填平，1997年7月1日凌晨，中國解放軍駐港部隊接管，改名中環軍營。菲利普親王與女王的長子——王儲威爾士親王查爾斯王子（Charles, Prince of Wales）——帶領末任香港總督彭定康（Chris Patten）一家，在添馬艦新海旁登上不列顛尼亞號離開維港回國，遊艇完成這次航程後，在12月退役。
菲利普親王再也不是香港的親王，但暱稱「熊貓會」的WWF繼續留下來守護米埔濕地，愛丁堡公爵獎勵計劃香港分支也更名為香港青年獎勵計劃，繼續培育年輕人自立。
「80後」李敏婷也完成大學本科學業，到英國約克留學兩年考取英國文學碩士學位，之後從事媒體工作，繼而當上可持續發展顧問，周遊列國參與環境評估工作，又利用工餘時間給媒體撰稿介紹旅遊與自然保護。如今她是國際女性地理學家協會（Society of Woman Geographers）會員。
她祖上七輩都是香港島銅鑼灣的蜑家艇戶，堪稱「祖籍香港」。作為家族離船登岸之後的第一代「蜑家妹」，李敏婷開設博客，介紹香港水上人歷史。
2009年，李敏婷本人遇上了跟菲利普親王親身見面的機會。那年英國旅遊局（VisitBritain）組織了一個媒體招待團，邀請了李敏婷。她與來自世界各地的同業來到倫敦白金漢宮（Buckingham Palace），官方事先預告或許會獲親王接見。
李敏婷出發前跟母親打招呼。「我媽就說：『你的長輩們從前隔三差五都會見到他啦！』就有點淡淡然的。」
經過嚴密安檢之後，隨著王室歷史學家帶領參觀宮內不同廳房，其中一些日常不讓公眾參觀。最後所有參加者來到一個大廳內享用茶點。
「突然門打開了，整場都安靜下來，大家都很識趣的，就像：『啊，有大人物來了？』那樣。」
進來的果然是菲利普親王。他跟招待團成員逐一握手寒暄。李敏婷記得，團圓來自世界各地，無論大家說自己來自哪裏，親王都馬上能搭上話來，讓她感覺親王確實閲歷豐富，頭腦敏捷。
親王來到李敏婷面前。直到這一刻之前，菲利普親王對她來說只是一個故事中的人物，「是一個很遙遠的人物」。
她說：「我叫Miriam，來自香港。我的長輩們在添馬艦工作的時候都跟你見過面的。」
親王回答她說：「哦，對啊，從前打仗的時候我有來過香港，也在添馬艦工作過啊。我還記得那時候有些很年輕的女工幫忙的。」
時代的盡頭
2021年4月9日英國夏令時間正午，白金漢宮與溫莎堡（Windsor Castle）等王室宅邸外懸掛公告，宣佈菲利普親王當天早上與世長辭，享年99歲。
那是香港時間晚上8時。李敏婷剛下班，在地鐵上刷手機，突發新聞提示傳來。「啊？他過身了啦？」回到家跟父母談起，兩老回答：「90多歲，差不多了。」
經過一、兩個小時的沉澱，她回想起這不光是一位「聽說這個人死了」的人物，而是曾經跟自己、跟自己長輩有過接觸的人，而這些長輩幾乎也都百年歸老了。
「那一下是有點感傷吧，就是一個時代的終結那樣。」
她把這段她家的故事寫到博客上，憶述到自己與親王的一面之緣，她嘗試為那天的對話補完：「我知道，你還經常請她們吃糖果嘛！」
2021年的香港官方早已不紀念8月30日「香港重光紀念日」，而是跟隨北京紀念9月3日「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」。「戀殖」與「去殖」爭論曠日持久。
對於李敏婷來說，紀念菲利普親王說得上是個人的事，說不上是「戀殖」。
「他在香港留下許多遺產。我看到朋友把愛丁堡公爵獎勵計劃證書翻出來，慶幸自己曾經參加過培訓。走過好像菲臘牙科醫院的地標，那是服務了（大眾）幾十年的機構。大家私底下紀念著有這樣一個人曾經來過香港，給香港有點貢獻，大家曾經受益。」
她的博客亦然。今天銅鑼灣避風塘仍在，但蜑家人社區早已消亡。李敏婷希望把這段社區歷史與家族歷史盡可能紀錄下來，自然地也包括了家族與社區跟菲利普親王在海軍船塢的交集。
「故事記錄下來後能不能傳承下去，有沒有人欣賞，那是後話了。」