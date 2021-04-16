中國經濟：一季度增速達18.3%，低基數和出口拉動效應凸顯

47 分钟前

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4月16日，中國國家統計局公布今年一季度經濟數據。一季度GDP同比增長18.3%，這是1992年有季度GDP統計數據以來的最高值。

18.3%的超高增速背景是去年一季度同比負增長6.8%的超低基數。即便如此，數據也展現出中國經濟復蘇的強勁動力。

中國統計局稱，中國經濟持續穩定恢復但恢復基礎還不牢固。受訪經濟學家認為，貿易和工業在下半年可能無法保持如此強勁的勢頭。

低基數效應

即便對於高速增長30年的中國經濟而言，18.3%的GDP增速也高得異乎尋常。

中國1978年改革開放之後，經濟增長最快的五年是從2003年到2007年——維持在10%到14.5%之間，連續五年增速維持在兩位數。增速最高的記錄則是在1984年創造的15.19%。

2012年後，中國經濟增速逐漸放緩，從7.8%逐步放緩到6%。由此可見18.3%的增速之高。

但18.3%的增速並不意味著中國經濟相比幾年前突然提速三倍，而是受到低基數效應影響——由於去年一季度中國經濟受到疫情打擊，罕見地下降6.8%，因此使今年一季度同比增速看起來偏高。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 18.3%的增速受到低基數效應影響，去年一季度中國經濟受到疫情打擊，罕見地下降6.8%。

剔除掉低基數因素或許能幫我們更好理解這一數據的含義。

香港中文大學商學院助理教授胡榮向BBC表示，一個比較客觀的數字是，今年第一季度的GDP相對於2019年第一季度GDP的同比增長。經過計算，這個數字是10.3%，相當於每年增速5.15%，這和中國經濟在目前體量下通常期望的增長率保持一致。

強勁復蘇

5.15%的年均增速，在疫情肆虐全球的背景下，到底意味著什麼？

中國一季度經濟的強勁復蘇，一方面源於春節期間「就地過年」的號召，使工作時長相比往年增加，相比中國疫情最嚴重的去年，增幅更明顯。

經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月向BBC中文表示，「中國GDP數據顯示，經濟復蘇的基礎是廣泛的。春節期間鼓勵流動人口留在大城市的特殊安排，對工業活動、零售額和出口都有積極影響。這有助於工廠在節後加快恢復生產。」

胡榮認為，主要原因是疫情得到了很好的控制，各類生產活動和消費活動都得以恢復以及穩步增長。

值得一提的是，一季度服務業增加值同比增長15.6%，較前值2.1%變化明顯。同時，兩年均值4.7%，增速與疫情前缺口明顯縮窄。光大銀行金融市場分析師周茂華認為，主要是疫情持續受控，國內居民就業和收入持續改善，此前被壓抑的旅遊、住宿、餐飲、交通、文娛等服務性相關需求恢復性增長。

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「另外一個重要原因是出口的強勁增長，在過去的幾個月都錄得強勁增長，並有望在全年繼續保持。」胡榮稱。

今年一季度，中國外貿數據尤其搶眼——比去年同期增長29.2%，與2019年同期相比，增速達20.5%。一季度中國進出口總值達到8.47萬億元人民幣，其中出口4.61萬億元，增長38.7%；進口3.86萬億元，增長19.3%；貿易順差7592.9億元，擴大690.6%。

背後的原因是，疫情下中國的製造能力不斷改善，而歐美等發達地區的產能則在疫情反覆下受到限制，供給能力遲遲難以修復。疫情控制差異導致中國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應。

不過蘇月認為，有可能部分訂單的生產和出口已經提前到第一季度。這意味著，由於缺乏刺激國內經濟的措施，今年剩下的時間貿易和國內工業活動可能無法保持如此強勁的勢頭。

未來走勢

「展望未來，正常化趨勢可能會持續到今年剩下的時間，預計國內消費將是主要的增長動力。」摩根資管全球市場策略師朱超平表示。

相比之下，中國的消費恢復慢於其他經濟活動。同樣，以兩年拉平來看，中國的消費平均增速仍然只有4.2%，不及2019年同期9.5%，顯示疫情對消費的影響仍未完全消退，也意味著未來消費有進一步提升空間。

蘇月預計，今年下半年中國將出台更多支持國內經濟的政策，屆時隨著世界其他地區供應的回升，出口貢獻將逐漸減少。而且中國將慶祝中國共產黨成立100週年，第三季度開始，可能會出台一些刺激消費的措施，比如向某些城市的居民派發更多的數字人民幣。

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對於今年剩下三個季度的預測，Union Bancaire Privée（香港）經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）預計，二季度GDP增速將放緩至6.1%，今年剩餘三個季度平均增速5.5%。但是，由於一季度基數低，預計年化增長率將輕鬆超過官方6%以上的目標，達到8.6%。