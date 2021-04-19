中國前總理溫家寶撰文憶母談公平正義 遭禁止轉發

45 分钟前

圖像來源，CNS

中國前總理溫家寶近日在報刊撰文悼念母親回憶家史，提到中國應該是一個充滿公平正義的國家，自己為此吶喊過、奮鬥過。不過這篇文章隨後在中國社交平台被限制轉發分享，引發公眾討論。

3月26日至4月6日，中國前總理溫家寶在《澳門導報》撰文四篇回憶悼念過世的母親，談及母親對自己的教育、他在中國官場中的打拼以及對中國的期盼。

「公平正義」

溫家寶稱，母親生在苦難的時間和苦難的地方，好強、自立、向上，是極富同情心的善良人 ，一生簡樸活得清白，並教他做人。

溫家寶說，對於自己擔任國家總理，母親一直很憂慮。母親曾給他寫過兩封信，一封信寫在2003年11月，他剛擔任第一屆總理的時候；另一封寫在2007年10月，他即將擔任第二屆總理。

溫家寶母親在第一封信中寫道：「你今天能位居人臣，如此高的地位，沒有任何靠山，家裏更不用說了，得來多麼不易。你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美。」

在文章中，溫家寶還回憶了自己在中南海的日子：「對我這樣出身的人來說，『做官』本是偶然之事。我奉命唯謹，如履薄冰、如臨深淵，受事之始，即常作歸計。」

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他在文末寫道：「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裏永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。這是生活讓我懂得的真理，也是媽媽給予的。」

《澳門導報》同時發佈了數張溫家寶與母親的照片。BBC中文記者周一早上致電《澳門導報》試圖詢問撰稿詳情，但電話一直未接通。

周六（4月17日），微信公眾號「學人scholar」轉載了溫家寶的憶母文，不過這篇文章隨後被禁止轉發或分享到朋友圈，微信提示「該文章違反《微信公眾平台運營規範》」。

「表達不滿」

中國政治學者凱博（化名）對BBC中文表示，中國前總理溫家寶選擇在胡耀邦去世紀念日附近發表文章，從自己苦難的家史談到希望中國有公平正義，暗含強烈的政治信號。

「文章結構基本上是4個部分，第一部分是抗日戰爭時期，第二部分是談他父親在五六十年代作為小知識分子經受的苦難，第三部分講他在英國演講被扔鞋，母親很擔心，但儘管如此他堅持中英友好，與現在外交戰狼化形成鮮明對比。結尾最關鍵，談公平正義，對人的尊重和自由。」凱博說，「這某種意義上是中國主流社會共同心聲，對現在社會政治狀況不滿，要求恢復最低限度的道德或最低限度的政治要求，要有公平正義。這是他想談的價值觀，跟中國過去八九年的社會情況形成鮮明對比。」

凱博認為，目前正值中共黨建百年紀念強化權威之時，為未來二十大做凖備，溫家寶選擇這個時間發表這篇文章，是公開表達對當前執政者的不滿。

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前中央黨校教授蔡霞在推特上評論：「細讀溫寫的全文，其實文章已經做了『自我審查』，全篇沒有『民主』『法治』四個字。即便這樣，文章依舊被禁止轉發分享。可見大陸極權統治當局對『民主、法治』有多麼恐懼。他們恐懼人民的權利。」

這篇文章雖然被禁止分享，但在社交媒體上仍然引發了網民討論。

有網友認為溫家寶的文字樸實、感情真摯，並暗藏對中國改革的有心無力。不少網民回憶起溫家寶在2012年兩會時回答記者有關政治體制改革的問題。

「沒有政治體制改革的成功，經濟體制改革不可能進行到底，已經取得的改革和建設成果還有可能得而復失，社會上新產生的問題也不能從根本上得到解決，文化大革命這樣的歷史悲劇還有可能重新發生。」溫家寶曾說。

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溫家寶擔任中國總理期間曾多次談到政治體制改革和普世價值。中國資深傳媒人錢鋼認為，他在中共中央常委中「走得最遠」，他是對政治體制改革訴求表達得最迫切、最徹底的人。

但網上對於溫家寶的撰文也有不同看法。推特網友「學不思」評論：「盡享體制的好處，又想在歷史中立個牌坊？！」