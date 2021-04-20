拜登政府首次對台軍售引人關注 可能快過特朗普

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圖像來源，US Dep of Defense 圖像加註文字， 美軍"M109A6 "帕拉丁型（Paladin）自走炮

根據台灣媒體報導，相關高層管道證實，美國政府將對台釋出最新一波「M109A6 」帕拉丁型（Paladin）自走炮，並稱美國在台協會（AIT）已知會台灣。

若消息證實，這將是美總統拜登（Joe Biden）上任後首次對台軍售，時機落在拜登派任的訪台特別代表團，剛接束訪台數天后，引發台灣各界關注。

此消息從台媒《聯合報》首先披露，報道稱，美國防部安全合作局（DSCA）會在近期知會美國會，公告此項對台軍售案，之後引起台灣輿論高度關注。

據此，台灣國防部長邱國正周一（19日）於台立法院向台媒表示，目前為止未有正式接獲美方政治告知。邱國正強調，這個案子已經「走很久」，「不清楚近期外界傳言是怎麼來的」，但是他亦稱，上周與派登特使團在專案會議中會面，並未刻意針對軍售討論，但有向美方提及這起軍購案。

目前為止，北京尚未回應此軍售案。但是上周末美日元首會晤後發表的聯合聲明52年首次提及台灣問題，北京已經公開批評。中國外交部發言人趙立堅表示「嚴重關切」。

趙立堅說：「大家相互理解與信任，有利於亞太和平與穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。」又說，若日、美採取「干涉中國內政、損害中國利益的言行」，中方將視情況採取必要反應。

台灣為何需要「M109A6」自走炮

綜合報導和美軍資料，M109A6自走炮是美國炮兵部隊的主力火炮，是一種陸地火炮。

台灣中正大學「戰略暨國際事務研究所」林穎佑博士向BBC中文解釋，嚴格上來說，該炮彈較屬於防禦功能性的武器，而非主動攻擊，「並沒有跨過紅線」。

林穎佑認為，這批火炮可用於補強台灣現有火炮「數位化」的障礙。因為台灣現有火炮無法與美國軍事系統，或台灣新的軍武譬如阿帕契戰機連線。

林穎佑稱，這款火炮不需要卡車牽引，機動性強。

《聯合報》報導則稱，該炮彈發射可利用雷達，實施彈道計算，自動設定目標及瞄凖。聯合報引述台灣軍方形容「一輛車能打出一個炮兵連的效果」。

台灣軍事研究者、《全球防衛雜誌》 採訪主任陳國銘之前則向BBC中文分析，台灣目前最想要的是F35戰鬥機，但「預估美國政府短期內不會賣給台灣。」

對於M109A6自走炮，陳國銘表示懷疑：「目前台美已簽約購買的七筆訂單，上百億美金的預算及後續維修保養的經費，台灣將來還會有錢去買其他軍武？」

政治意義

拜登上任後的對華政策及論述，似乎並未如外界所言轉為緩和，甚至在許多議題上與中國針鋒相對。

若此次軍售台灣之後被確認，那麼比起美國前總統特朗普（Donald Trump，川普）在上任半年後提出首批對台軍售，拜登的腳步甚至更快一點。

圖像來源，Office of the President, ROC (Taiwan) 圖像加註文字， 4月15日上午，台灣總統蔡英文在台北接見到訪的美國跨黨派代表團。

不過，特朗普四年內共對台軍售11次，打破過去美國總統任內軍售台灣紀錄。拜登在對台軍售上是否會持續特朗普路線一直是焦點所在。

過去有許多分析認為拜登上任後在處理台海關係上，並不會如同特朗普般激進，特別在對台軍售上會放緩腳步。

然而，今年1月拜登就職後不久，美國國務院發表聲明，強調美國對台灣「堅如磐石」的承諾。2月，拜登上任後與習近平首次通話中提出台灣問題。3月，美國務卿布林肯（Antony J. Blinken）和國家安全顧問沙利文(Jake Sulliva)在阿拉斯加與王毅及楊潔篪的會談，提出了對台灣的關切。上周日本首相菅義偉訪美，會後的日美聯合聲明提及台灣。

美台關係研究者，台灣大學訪問學者南樂（Lev Nachman）向BBC中文解釋，從拜登上任後的印太政策，到布林肯的發言，再到此次軍售台灣案，顯示出美國的對台政策，並未因為新總統就任有所轉變。

不過，德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲研究中心主任葛來儀（Bonnie Glaser）4月初向《紐約時報》分析，拜登政府的許多對台發言及行動，超出正常外交慣例，「非常出乎意料」。葛來儀亦不贊同白宮對台灣軍事防務作出「更明確的承諾」，因為「也許那會將習近平逼到牆角， 可能會讓中國做出侵台的決定，」她警告說。

特朗普任內對台11次軍售