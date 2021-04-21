中朝關係：經濟困難與對美關係緊張下 朝鮮從中國進口額激增

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 越來越多的跡象顯示，朝鮮距離恢復開放與中國的邊境近在咫尺。

在朝鮮因新冠疫情緊閉國門一年後，中朝邊境日前出現限制鬆動跡象。伴隨朝鮮經濟困境加深，且兩國與美國的關係都未見進展，中國與朝鮮這對「唇齒相依」的鄰國再次靠近。

中國海關總署4月18日公布數據顯示，中國3月對朝出口額達1297.8萬美元，創近六個月以來新高。

在聯合國制裁朝鮮的背景下，中國在朝鮮對外貿易中佔比超過九成。但去年中國出現新冠疫情後，朝鮮也是最早對中國封鎖邊境的國家之一。

然而最近有越來越多的跡象顯示，朝鮮距離恢復開放與中國的邊境近在咫尺。

近400倍增長

中國海關數據顯示，今年3月中國對朝出口1297.8萬美元商品，是1、2月中國對朝出口總規模（3.3萬美元）的近400倍。

在此之前，中國對朝出口剛剛經歷新低。今年2月，中國對朝出口額為3000美元，創新冠疫情以來最低值。

中國從朝鮮的進口規模從2月的175萬下跌至3月的130.8萬美元。

3月中國對朝出口額是去年9月以來的最高水平。

朝鮮經濟危機

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 金正恩承認朝鮮麵臨空前困境，呼籲朝鮮人再度進行「艱苦行軍」。

韓聯社援引北京消息人士稱，上月朝鮮從中國進口的物資包括肥料等必需品。

朝鮮的糧食短缺與經濟不穩定已經引起廣泛關注。今年4月，朝鮮最高領導人金正恩將國內經濟困境與上世紀90年代導致數十萬人喪失的饑荒相提並論，呼籲朝鮮人再度進行「艱苦行軍」。

金正恩還在1月承認，「幾乎所有部門」都未完成該國經濟發展五年戰略的目標，過去五年是朝鮮「史無前例、最為惡劣的困難疊加」的時期。

美國農業部下屬的經濟研究所在1月發佈報告顯示，朝鮮的糧食短缺狀況在去年間繼續惡化。在該所去年8月進行的調查中，朝鮮的糧食缺口顯示為95.6萬噸，而今年1月的數據為104.6萬噸。

邊境或重啟在即

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮長期面臨糧食短缺問題。

朝鮮自去年1月起因為疫情關閉朝中邊境，此後兩國貿易額銳減。

遼寧社會科學院研究員呂超對韓聯社表示，最近中朝貿易可能會小規模重啟，但具體物資僅限於肥料、拖拉機、農業機器配件等春播時節朝鮮緊急需要的農業物資。

朝鮮當局至今宣稱該國沒有新冠確診病例，但許多分析人士對此存疑。

韓聯社稱，自去年夏天以來，朝中邊境丹東地區未見有貨車與列車跨境往來，而本周有畫面顯示有列車車廂停駐在丹東站，有分析稱中朝邊境將很快恢復開放。

韓聯社還稱，朝鮮已經在新義州建造進口貨品消毒儲存設施。

中朝關係持續增進

在貿易回暖背後，中朝兩國都面臨著與拜登政府打交道的難題。

3月22日，在拜登就任美國總統以來的首次中美高層會談上，兩國外交長官在媒體面前針鋒相對，將雙方矛盾暴露無遺。在上周舉行的美日首腦會談之後，中方也就美日對台灣、香港、新疆問題的表態連續多日進行批評。

朝美關係方面，拜登政府已經表明目前無意與金正恩會面，而朝鮮也通過口頭攻擊及試射導彈向美國發起挑釁。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 兩國與拜登的關係都未見進展，中國與朝鮮這對「唇齒相依」的鄰國再次靠近。

與此同時，中朝雙邊關係陸續出現進展。

中國外交部於本月初公布，前中國駐英大使劉曉明就任中國政府朝鮮半島事務特別代表。

今年2月，朝鮮外務省宣佈，由朝鮮前貿易相李龍男擔任新任駐華大使。李龍男是一名貿易專家，也是一名「中國通」，在2019年升任朝鮮政治局候補委員兼內閣副總理後也一直分管對外經濟事務。

李龍男已於3月在北京遞交國書，正式開始履職。