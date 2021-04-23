晶片與鳳梨：2021年讓台灣驚醒的兩場大戲
- 呂嘉鴻
- BBC中文
2020年台灣經濟增速達到3.11%，30年來首次超過中國大陸，2021年預測將至4.64%，創下7年以來新高點。
半導體產業被視為台灣這輪經濟成長之主因。在各國出現「晶片荒」的當下，以台積電為代表的台灣晶片公司已經成為全球產業的戰略焦點。根據年初的數據，台積電市值達5509億美元，躋身全球前十大公司，與中國騰訊及美國蘋果等巨型企業並列。
然而，今年3月起，台灣產業隱憂開始浮現。中國大陸以台灣水果「鳳梨」發現蟲害為由，暫緩進口，此舉嚴重打擊台灣果農。分析指出，台灣許多農產品出口幾乎仰賴中國大陸的市場，鳳梨之危隨時可能擴散。
從鳳梨到晶片，台灣在全球疫情之中經歷了兩場大戲——晶片產業因技術優勢，在疫情下逆勢成長，中國大陸競相聘任台灣工程師。在美國宣佈華為禁令前，台積電每年都從華為拿到上百億台幣訂單；但如同鳳梨，台灣許多農產品以及低單價產品在市場上沒有獨佔性，再加上旅遊業等，都仍深深受大陸市場牽制。
台灣政治評論者顏擇雅曾以「最低的水果摘完之後」描述台灣當前處境。她分析，如同美國在1980年代歷經過的困境，台灣曾經透過出口或製造低技術或單價產品，獲得大量報酬，但當這些產品（譬如鳳梨），被其他市場學習製造後，就會面臨困境。
除了市場因素之外，低技術的產品或農產品，在兩岸政治並不平順之下，危機更高。顏擇雅認為，台灣需要吸取美國當年經驗，歷經一段低潮之後，繼續在企業以及技術上創新，製造出更多無法被取代的產品及技術，才能突破。
台灣晶片的火爆時代
半導體晶片被稱為21世紀的石油，在美中等相關地緣政治下，晶片業成為兵家必爭的戰略物資。2021年初，一向與台灣政治保持距離的德國官方，去函台灣經濟部，尋求台灣提供晶片支援該國陷入困境的汽車產業，引起國際關注。
台灣公司台積電（TSMC）作為全球晶圓代工的領頭羊，目前市值已擠身全球十大公司。根據全球市場調查機構集邦科技（Trendforce）統計，2020年全球晶圓代工產業裏，台灣公司有63％的市佔率，其中台積電佔全台晶圓代工的54%。韓國公司佔13%，中國大陸公司僅佔6%。集邦科技同時預估，2021年第一季台積電預估會拿下全球晶圓代工約58%之營收。
台積電創辦人張忠謀於本周（4月21日）在一場座談會上指出，新冠大流行加速了全球數位轉型，譬如電動車產業的興起，晶片的重要性不言可喻。此外，他又說，半導體晶片不僅是與手機與電腦等日常生活用品相關，當下半導體與飛彈導航或其他軍事武器也合作緊密，「半導體可說到處都需要……新冠疫情更加速其重要性。」
分析數據，台灣南台科技大學助理教授朱岳中向BBC中文解釋，不僅要看到市佔率，還要看公司生產的是否是高階晶片（譬如供給電動車或軍武的晶片）。台積電影響力的實力落腳在此，基本上全球半數以上的高階晶片透過台積電生產。
他又說，從台灣自身經濟來看，與台積電產品及業務相關的上市公司佔了全台股市約10%，便能知道台積電在全台經濟的影響力。張忠謀亦同場公開演講時強調，半導體是台灣第一個於全球競爭中，獲得相當優勢的產業，「這優勢得來不易，守住也不易，他呼籲政府、社會、台積電要努力守住。」
美中台三角中的戰略武器
台灣晶片業的重要性，由於美中之爭而進一步被凸顯。
雖然目前台積電在中國南京設廠，供貨給中國廠商。但受台灣法令約束，僅以生產12奈米（納米）及16奈米晶片為主，這類產品已是中國大陸制程技術最先進的晶片。台積電在台灣生產的最先進晶片是5奈米。
隨著多位美國在任或前任高官訪台，美台關係正達到雙方斷交40年來的高點。美國前任總統特朗普也「邀請」台積電到美國亞利桑那設廠，目前台積電在美國公司已經開始大舉聘任工程師。
朱岳中向BBC中文解釋，最近許多中國廠商，在台灣「聘請」工程師，或者台灣科學園區層出不窮的科技間諜案，都讓美國判斷在本土請台積電過來設一個工廠，會比較安全及放心。而高端晶片也被視為高科技軍武相關的重要物資。
台灣淡江大學戰略研究中心蘇紫雲教授，便告訴BBC中文稱，2018年公開資料發現，美國軍規晶片大廠賽靈思（Xilinx）與台積電合作的16奈米晶片，已被美國防部使用於相關軍事武器，譬如軍用AI或軍用互聯網。2020年5月，時任美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在記者會證實，台積電晶片用於F-35戰機。
從科技到軍事，2021年台灣的半導體業不只市場前景火爆，而且戰略意義驚人。
鳳梨：台灣經濟隱憂的縮影
然而，除了半導體之外，台灣許多產業並不如後者順遂，也面臨許多挑戰，農業經濟便是其中沉重的一環。
2012年，正凖備挑戰時任總統馬英九連任之路的民進黨主席蔡英文，便曾公開抨擊台灣經濟產業與中國大陸過度緊密。她公開表示，台灣經濟危機解方需「徹底改變以中國為工廠，代工出口的經濟成長模式」；除此之外，台灣還「要找出下個世代的產業，須能夠促進就業，而且能與台灣的在地經濟發展連結」以及出口和內需要並重的經濟成長模式。
當年，台灣民眾並沒有選擇她的政策，蔡英文競選失敗。2016年蔡英文捲土重來當選台灣總統後，上任就開始推動「新南向政策」或推動「台商回流」，希望將台灣的產業鏈與中國大陸鬆綁。目前看來，回流的台商多半是與高單價，經濟產值高的半導體產業相關。對於容易被取代的產品，譬如低單價的水果，或者台灣在地的旅遊業仍然仰賴中國市場，常常成為兩岸政治爭鬥下的夾心餅乾。
2018年韓國瑜崛起台灣政壇，便是以「貨出去（出口到中國），人進來（陸客到台灣），高雄發大財」，成功吸引依靠中國大陸市場的台灣選民。
2021年三月，中國當局宣佈「暫時」禁止台灣鳳梨進入大陸市場。台灣輿論突然發現，台灣農產品出口如此依賴中國市場。鳳梨出口有高達九成以上送往中國大陸。
危機發生時，便有鳳梨果農向BBC中文表示，種植其他水果的果農也很焦慮，害怕自己的產品是否會成為下一波中國禁止進口的名單。
「單一產業」和「單一市場」之憂
由此，台灣輿論開始檢討台灣的經濟是否「過度依靠單一產業」或「單一市場」。前者透露出，台灣經濟是否過度倚賴半導體產業，政府無力協助其他產業創新進入全球市場。又或者是，台灣是否過過度依賴中國市場的老問題。
根據台官方數據，2020年台灣出口貨品超過40%銷往中國，比例之高創下歷年紀錄。
華府智庫，布魯金斯學會（The Brookings Institution）非常駐資深研究員林夏如向BBC中文分析，台灣經濟如何創新，政府協助企業投資在全球市場化（譬如新南向國家或印度等新興市場）等等，都是困難但重要的工作。「半導體之外，台灣的傳統製造業，紡織等相關中小型企業的員工薪資自2000年以來就陷入了長期停滯。」
林夏如說，「南向政策」是台灣前總統李登輝在1990年代提出的政策，後來，在蔡英文上任後，被採用並全力推動。但她的研究指出，儘管蔡英文提出新南向政策，但台灣對東南亞國協（ASEAN）貿易比重卻從2017年的16%下滑至去年的14%。
林夏如強調，台灣企業在很少嘗試以多元化的方式投資或開發全球市場，及尋求多元化的全球貿易與投資伙伴，其實與中國的干預關係不大。她認為，這是因為台灣企業的國際化仍不夠，本土企業視中國為較容易來往、得到利益和成長的市場，自然不願尋找新市場。
還有評論指出，台灣除了不能全數依賴單一市場，也不能忽略，美國也不願意將半導體產業全部拱手讓給台灣。
事實上，美方在拜登上任後，已經多次對其半導體產業過度依賴台灣，提出警告。並認為美國應該盡全力發展本土半導體產品。
4月20日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在參議院聽證會時直言，美國欠缺自我半導體生產能力，完全依賴中國、台灣生產半導體，供應鏈幾乎被掌握，面臨「國家安全和經濟安全風險」。
同樣的，中國也正在追趕在先進制程的技術，將其視為超前美國的重要戰略。
張忠謀本周發言亦提及，他判斷中國晶圓製造落後積電達5年以上，在IC設計則落後美國或台灣約1到2年，並非如外界所言達「數代之遠」。許多分析都指出，中國正舉全國之力期望在半導體晶片上，希望在制程上加速突破。
英國倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）研究員Sophie zinser 向BBC中文說，台灣雖然在半導體產業上，會持續與美國合作，但中國在半導體與美國的競逐中，也開始布局全球。
她以荷蘭公司艾司摩爾（ASML）為例指出，這家公司在未來也需要在美中兩國選邊站。因為，艾司摩爾生產的高端光刻機（Lithography），是目前台積電在晶圓代工依賴的高端機器。「目前艾司摩爾在亞洲僅與三星及台積電合作，這給了台灣與韓國在半導體上目前領先中國的優勢。
分析：台灣的內部經濟議題——高收入陷阱
從晶片到鳳梨，自新冠大流行爆發以來，台灣的經濟有喜有憂。分析人士向BBC中文解釋，台灣當下經濟問題，其實早在疫情前就存在。這可以被稱為「高收入陷阱」，亦即當代高收入經濟體發展到一定程度，便陷入薪資不再成長，很難突破的困境。
前幾年，台灣輿論討論熱烈的「悶經濟」便是在描繪台灣受薪者對於薪資停滯，發展有限的苦悶，布魯金斯學會研究員林夏如說，在台灣之前，日本以及香港都早先一步深陷其中，只是嚴重程度不一。她的研究顯示出，台灣雖然在疫情下經濟成長亮眼，但台灣家庭負債佔GDP比，在2019年高達86.7%，而20至24歲年輕人的失業率達到12%，是全國平均失業率之3倍，年輕世代在未來面臨更嚴重的債務。
林夏如認為，「高收入陷阱」無法倚賴單一市場或產業解決。她強調，台灣當務之急須先解決產業不夠國際化，高度依賴單一市場及產業的窘境，才能在半導體產業的帶領下走出困境。面對中國壓力，台灣需要加強與國際組織連結，在蔡英文政府擴大進口美國豬肉，賭注政治資本後，台灣需要加快與美國談判，盡速加入與跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP），或在其協助下加入更多國際組織（譬如世界衛生組織）等等，才能阻擋中國市場的誘惑或壓力。