中國抵制澳洲進口不果 「殺雞儆猴」效果成疑

李翰文

BBC中文

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞紅酒最大的海外市場在中國，但中國對澳洲的進口貨開徵關稅，令兩國紅酒貿易大跌。

中國和澳大利亞的關係隨著一連串政治紛爭變得緊張，中方從去年開始針對澳洲不同進口貨物加徵關稅、徵收保證金等懲罰性措施，至今已經差不多一年。BBC中文翻查過去一年兩國的貿易數字，發現雙邊貿易量大減，但許多澳洲出口商成功找到替代市場，確保出口量仍能保持平穩。

另一方面，中國為了填補減少澳洲進口後留下的缺口，改從其他國家採購，當中不少都是與澳洲友好的國家，更不乏「五眼聯盟」的成員。

例如，中國對澳洲的大麥加徵關稅後，改為大量從加拿大購買大麥。加拿大政府的數字顯示去年七月今年3月期間，中國從加拿大進口大麥的價值增加了五倍。加拿大與澳洲都是「五眼聯盟」的成員，多次就香港、新疆等議題批評北京政府，令加中關係緊張。

澳洲方面，即使出口到中國的大麥數量減少，整體出口量仍然保持平穩，主要是因為將原本預計出售到中國的大麥轉售到其他國家，抵銷了失去中國市場的影響。除了大麥，中國還針對澳洲出口的牛肉、煤炭、棉花等貨物採取懲罰性措施，但影響同樣輕微。

除了澳洲，中國也針對美國大豆、台灣鳳梨等進行抵制行動。但分析人士形容，中國針對澳洲貨品的貿易抵制行動是「十分失敗」，對其他國家也不會有「殺雞儆猴」的效果。

替代市場

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國對澳洲進口的大麥實施關稅，令澳洲出口到中國的大麥數量急跌，但對其他國家的出口量上升，令總出口量比實施關稅前還要多。

中國和澳洲在2015年簽訂自由貿易協議，豁免雙方進出口的關稅。但兩國關係近年變差，澳洲多次批評北京政府處理香港示威浪潮、新疆人權議題的手法，又支持世界衛生組織就新冠肺炎疫情進行獨立調查，引起中方不滿，貿易摩擦接踵而來。

中國和澳洲這輪貿易角力始於去年5月，中國商務部以抗衡澳洲政府對國內農民的補貼為由，向澳洲進口的大麥徵收6.9%的「反補貼稅率」。

受措施影響，澳洲向中國出口的大麥以美元計算， 從去年4月的約值1.3億，在一個月內減半至6400萬美元，當月向全球大麥總出口量更下跌至原本的40%，但之後慢慢回升，到今年2月總出口量回升至價值約1.9億美元的大麥，比中國實施關稅前還要多。

其他被中國加徵進口關稅的貨品也有類似的情況。例如去年10月有報道指中國的棉廠被要求停止採購澳洲棉花，中國進口澳洲棉花的數量隨即從10月高峰、價值約3400萬美元，下跌至今年1月的約64萬美元。

但澳洲外交與貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）的數字顯示，雖然整體出口量在10至1月有所下跌，至2月已經回升。其中2月對印尼的棉花出口量比1月上升五倍。

除了棉花和大麥，中國當局據報去年也針對澳洲牛肉採取措施，暫停從四家澳洲牛肉生產商進口牛肉，令澳洲出口到中國的牛肉價值從5月的1.8億美元，下跌至今年1月時最低的約7200萬美元，但至2月時已經回升至約9850萬美元。

澳洲去年牛肉整體出口的數字不斷下降，但這是因為當地畜牧業受旱災影響，影響牛群數量。而翻查澳洲政府提供的數字，澳洲對日本、韓國和美國等主要出口市場也出現類似下跌。

煤炭也是受影響的其中一種貨物，中國政府據報去年10月要求進口商不要購買澳洲煤炭，令澳洲出口到中國的煤炭量，從去年5月約值11億美元的高峰，下跌到2月份的2200萬美元，但向日本、印度和韓國的出口量就增加，令總出口量保持平穩。

轉買加拿大、美國貨物

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國和加拿大的關係因為華為高管孟晚舟的事件變得緊張，但中國近月不斷增加從加拿大採購貨物，填補澳洲貨留下的空缺。

中澳發生貿易糾紛的同時，中國也不斷增加從其他國家進口貨物，填補因澳洲貨物進口下降導致的缺口，當中不乏從「五眼聯盟」或其他與澳洲友好國家採購的貨物。

中國海關總署的數字顯示雖然從澳洲進口的棉花減少，但從美國、巴西和印度的進口量增多，單是1月就分別從美國和印度進口價值超過2.7億和約8900萬美元的棉花，兩者都是近年最多。

中國也大幅增加從「五眼聯盟」另一名成員加拿大進口大麥。中國過去兩年一向是當地大麥的最大買家，但平均只佔加拿大大麥總出口量約70%。中國去年5月開始向澳洲大麥加徵關稅後，就逐漸開始增加從加拿大進口大麥。加拿大政府的數字顯示，至今年2月，加拿大出口的大麥，超過90%都是運送到中國。

Getty 中國是美國棉花最大買家 美國今年1月的棉花出口總量約值5.9億美元，當中... 中國1月從美國進口棉花約值 2.1億美元

遠超第二大買家越南所購買的1.1億 資料來源：美國國際貿易委員會

除了大麥，中國近月也成為了加拿大煤炭最大的買家，購買量在去年9月至今年2月期間增加了四倍，加拿大統計局最新的數字顯示，中國在2月從當地購買了價值約1.27億美元的煤炭，佔總出口價值約40%。

牛肉方面，巴西和阿根廷繼續是中國的牛肉最大供應國，但新西蘭和美國等地進口中國的牛肉近月都不斷增加。其中3月從新西蘭進口的牛肉更達總值約1.2億美元，差不多是2月的兩倍。

中國對部份國內十分有需求的澳洲進口貨物並沒有作任何懲罰性措施，例如鐵礦，這些貨物從澳洲到中國的出口量都保持平穩。澳洲政府的數據顯示，對中國出口的鐵礦在2020年年初受新冠肺炎疫情影響減少，但3月已經開始出現反彈，至12月更達頂峰，出口鐵礦的總量價值約79億美元。

部份行業仍然受影響

然而，中國的措施並不是完全沒有影響，其中澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）的數字顯示，中國商務部去年11月要求澳洲紅酒進口商支付保證金後，向中國出口的紅酒價值隨即從10月出口價值約1.5億美元的高峰，下跌至12月不足1000萬美元，連帶澳洲紅酒整體出口也下跌。

部份酒莊成功將紅酒轉售至英國、美國等市場，但業內仍然有聲音指一些小型的澳洲葡萄酒商十分依賴中國市場，它們短期內發展中國以外的市場並不容易。

澳洲葡萄與葡萄酒協會（Australian Grape and Wine）行政總裁巴塔林（Tony Battaglene）接受BBC中文訪問時指出，澳洲酒莊即將完成一年採收，加上中國政府的措施，真正的壓力會在未來六至八個月浮現。

另外，中國去年11月開始針對從澳洲的龍蝦實施進口限制，澳洲漁業協會（Seafood Industry Australia）之後呼籲當地消費者多購買本地出產的龍蝦，令當地漁業生意在聖誕期間比去年同期增加了30%，填補了部份缺口，但這個趨勢能否持續仍然是問題。

「雷聲大雨點小」

中國外交部多次指出，這些徵關稅和保證金等措施都是正常檢疫或貿易調查的一部份。但外界質疑，這些舉動都與近期中澳緊張關係有關。

雖然如此，澳洲仍然沒有因而改變對華的強硬立場。澳洲外長佩恩（Marise Payne）早前更引用新通過的《外交安排政策法》（Foreign Arrangements Scheme），取消當地維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」計劃的兩份協議，引發中方不滿。

而另一方面，澳洲就指控中國嘗試透過代理人，向不同政黨作政治捐款，企圖干預澳洲內政，同樣被中方否認。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澳大利亞前總理特恩布爾解釋禁用華為5G的原因。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy） 國際經濟計劃首席經濟師拉賈（Roland Rajah ） 形容，中國進行的是「頗明顯的經濟威逼行為」，但撰文形容行動沒有令澳洲經濟帶來太大衝擊，形容是「雷聲大雨點小」。