新冠疫情：南非變異病毒流入香港社區 接種疫苗是否有效？

30 分钟前

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近期南非變種新冠病毒流入香港社區引發各界對疫情反彈的擔憂。變種病毒於去年已出現，為何本次香港嚴陣以待？也許正在香港發生的變異病毒討論能為中國疫苗接種觀望者提供一些參考和建議。

4月16日晚香港政府緊急封鎖位於九龍的一個居民大廈，居民被禁足要求強制檢測。原因是有海外回港人士完成21天檢疫，回到社區正常生活後才被發現對新冠病毒檢測呈陽性，並帶有變種病毒。

該人士為29歲從印度返港男子，攜帶N501Y變種病毒株。隨後其友人，一名無外遊經歷的香港護士亦確診新冠，並檢測出攜帶相同變種病毒，至此N501Y變異病毒正式傳入香港社區。

為何會傳入香港社區？

香港政府稱，在對海外抵港人士接種隔離的華美達酒店進行調查後發現，渠、喉管、空調都暫無異常情況，唯一有機會感染的是酒店在派飯時會有一條S形掛鉤掛在門手柄上，方便掛裝有飯盒的塑料袋供住戶自取。香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該掛鉤較難清洗，不排除因此產生交叉感染。

該名29歲男子很大機會在隔離期間被交叉感染，在21天隔離檢測期間，香港政府的核酸檢測未能測出其攜帶病毒。在完成21天檢疫期後，該男子回到香港社區正常生活。

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為什麼值得關注？

南非變種病毒於2020年12月31日已抵港，患者從南非經多哈抵港，但彼時並未流入香港社區，香港政府在機場將確診人士截流。

南非變種病毒（B.1.351）約在去年10月已出現，已在20個國家發現。與英國變種病毒不同的是，南非變種病毒的「刺突蛋白」變異更強，也帶有名為「E484K」的變異，它能幫病毒避開人類免疫系統中的抗體。

英國的變異株並不帶有「E484K」變異，而南非的變異株則同時帶有「N501Y」和「E484K」。

截止目前的數據和研究結果表明，以極速研製成功的新冠疫苗對變異病毒的效力不高。

香港政府抗疫專家委員會專家許樹昌表示，一項由中國內地學者負責的最新研究顯示，科興疫苗對於南非變種病毒的保護力會有所下降。他解釋，該研究對過去兩至三周已完成接種兩劑科興疫苗的25名人士抽血檢驗其抗體水平，結果發現該疫苗對南非變種病毒的抗體水平只剩30%。

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許樹昌指另一項研究表明復必泰疫苗對於南非變種病毒的抗體水平跌90%。不過許樹昌稱，由於兩個研究的對象不同，不能直接比較兩項數據，而且兩項研究都欠缺對照組做比較，未能得知疫苗的有效率。

中國國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉，在4月20日喊話稱，目前中國的新冠疫苗能夠控制變異株的影響，中國國內新冠疫苗全年產能接近50億劑。

但鄭忠偉未明確指出具體能控制變異病毒影響的疫苗名稱。中國疫苗生產商科興稱已合共向全球提供2.6億劑次新冠疫苗，其中60％以上提供給中國之外的國家。

目前中國的疫苗接種率較低，與世界的「免疫落差」正在形成，中國官方正在加碼鼓勵民眾接種疫苗，但觀望者眾。

怎樣應對變異的南非病毒？

自香港發現南非變異病毒流入社區後，目前暫未出現大規模爆發。香港大學感染及傳染病中心總監何柏良早前表示，完成接種兩劑復必泰疫苗，保護率最高、有限期最長，加上其研發的第二代疫苗可針對新變種病毒，建議香港政府「加注」引入，「應該策略上最好」。

截止4月21日，香港約有77.3萬市民接種第一劑疫苗，約39.9萬市民接種完第二針疫苗。

香港市民憂心疫苗對變種病毒的效力減低。許樹昌建議，復必泰疫苗對英國變種病毒的保護率約為85%，即使對南非變種病毒的抗體水平下跌九成，但由於復必泰本身抗體量高，仍可中和南非變種病毒。