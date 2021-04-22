香港電台《鏗鏘集》蔡玉玲查冊案：法庭裁定「虛假陳述」罪名成立

2021年4月22日早上8点07分 最近更新： 1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 蔡玉玲是香港首位因查冊而被起訴刑事罪行的記者。

香港一家法院裁定，公營香港電台（RTHK）電視部記者蔡玉玲兩項涉及查閲汽車登記紀錄的「虛假陳述」罪有罪，罰款6000港元（773美元；5015元人民幣）。

2020年7月，港台電視部知名時事節目《鏗鏘集》播出有關2019年「反送中」示威期間發生在新界元朗的「721」襲擊事件的調查報道，當中提及一些在「721事件」中出現過的汽車，以及這些車輛的車主，和他們與事件的關係。蔡玉玲參與了這一期節目的製作，警方於同年11月將其拘捕，並落案起訴。

這是香港首次有記者因查冊而被檢控並定罪。西九龍裁判法院主任裁判官徐綺薇星期四（4月22日）認定被告人「明知」而作出虛假陳述，裁定其罪名成立。

蔡玉玲案件引起香港本地與國際新聞工作者機構關注，批評特區政府打壓新聞自由。涉案節目據報獲得至少兩個新聞獎，但香港電台以正在進行管治檢討為由，宣佈退出一切中外評獎，也不會領獎。

香港電台屬政府部門，蔡玉玲在港台的身份屬「第二類服務合約提供者」（俗稱「Cat II」），類似中國大陸政府單位的「編外人員」，雖然全職上班，但並非正式公務員。她在被捕之後被港台官員拒絶參與節目製作。

特區政府2月份發表《香港電台的管治及管理檢討報告》，批評港台過於依賴「第二類服務合約提供者」。港台工會反駁稱這是源於港府凍結人手招聘，導致人手嚴重不足。

《鏗鏘集》與元朗衝突

香港警方指控蔡玉玲涉嫌透過特區政府運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，取得相關汽車擁有人的個人信息，包括車牌號碼（機動車登記牌號）、車輛登記資料、車主姓名、住址、身份證號碼等，其後將所得信息「用於不符合聲明所指的用途」，涉嫌違反香港《道路交通條例》中「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪。

香港電台在報道蔡玉玲被捕時指出，節目組有對出現在片段中的涉事汽車牌號作模糊處理。

案件於今年3月24日開審，控方修訂控罪字眼為「為取得《道路交通條例》下的證明書而明知而作出在要項上虛假的陳述」，指控蔡玉玲分別於去年5月17日及6月10日在香港，「為取得同一輛私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述，表示申請證明書以作與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸事宜」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻回顧：2019年7月21日晚香港元朗暴力事件事發經過

擔任檢察官的律政司署理高級助理刑事檢控專員劉德偉在庭審中指出，汽車登記冊的備存是為解決道路上的問題及賠償問題，例如車輛在路上行駛造成阻礙或傷亡，從而需要得知車輛擁有人的身份。被告人查冊取得車輛資料後，到登記地址和通過電話採訪，但採訪本身與交通運輸無關，報道不是有關交通運輸的用途，所調查的事件和罪行本身也跟交通運輸無關，是濫用查冊機制。

劉德偉提出，登記冊中涉及敏感個人信息，要是運輸署方面容許任何人以任何目的發放這些信息，必定與《道路交通條例》訂立目的相違背。

為蔡玉玲辯護的陳政龍資深大律師主張，查冊的用途是調查誰運送元朗襲擊事件中的疑似武器，而被查冊車輛涉嫌直接用作犯罪用途，找出車輛擁有人以辨認襲擊者，必然與交通運輸有關，採訪明顯涉及公共利益。

他還主張，《道路交通條例》中，運輸署署長向查冊人士供給資料詳情屬「絶對責任」，而「絶對責任」不能隨意偏離，除非立法時有適當公共政策理由。查冊申請表中只有「進行與運輸相關的法律程序」、「買賣車輛」和「其他有關交通及運輸的事宜」三個選項，陳政龍認為被告人勾選「其他有關交通及運輸的事宜」一項並無不妥。

主任裁判官徐綺薇星期四宣判時指出，按照辯方說法，不論查冊背後用途是否合法，運輸署署長都必須在申請查冊者繳付指定費用之後發出車輛登記證明書，將必然影響登記車主隱私。裁判官不接納辯方此說法。

裁判官指出，申請人可能向登記車主作尋仇、滋擾等不法行為，車主也不會預期有關個人信息會被用作與交通及運輸無關事宜。

裁判官裁定被告人在申請證明書時所作陳述是「要項陳述」，其陳述是要項上的「虛假陳述」，並裁定被告人明知而作出要項上的虛假陳述。

什麼是「車牌查冊」？

圖像來源，Getty Images / South China Morning Post 圖像加註文字， 「車牌查冊」在汽車交易和事故跟進方面有重要作用。

負責香港機動車管理的運輸署允許個人或企業透過書面表格或網上系統提交申請，調取個別機動車的登記細節信息。每筆查詢收費45港元（5.81美元；38.78元人民幣）。這項服務俗稱「車牌查冊」，也有稱為「車牌查底」。

香港警方去年11月拘捕蔡玉玲時警告，如果在申請過程中提供失實信息，申請人可能觸犯刑事罪行，一經法庭定罪，可被判監禁六個月，並罰款5000港元（645美元；4306元人民幣）。

一家車迷網站評論說，這將嚴重影響香港車主利益，例如遭遇肇事逃逸時，即便透過監控錄像等尋獲肇事車輛牌號，也無法查出車主身份追究，或是在購買二手車時無法確定賣方是否有合法權力出售有關車輛。

2020年8月底，香港警方曾拘捕一名男子，指控他受人指使，透過「車牌查冊」獲取超過1200筆紀錄，並將該等信息出售，涉嫌犯有《個人資料（私隱）條例》下的「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，也有可能犯有「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪。