新西蘭重申對華友好政策：中國表示歡迎，「五眼聯盟」下一步動向引發關注

44 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新西蘭外交部長馬胡塔近日講話引起印太地區議論，新中關係也引發國際媒體關注和審視。

新西蘭（New Zealand，紐西蘭）外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）上周在該國政府成立的「新中關係促進委員會」發表演講時闡述了新西蘭的對華政策，並稱對「五眼聯盟」（ Five Eyes Alliance）擴大職權範圍的作法感到「不安」。此番講話引起印太地區議論，新中關係也引發國際媒體關注和審視。

4月19日，馬胡塔在演講中提及關於新西蘭在 「五眼聯盟」中的角色時稱，該聯盟不應該偏離成員之間分享情報的安排，新西蘭對於「五眼聯盟」試圖擴大職權範圍，用以處理其他軍事外交事務持保留態度。

馬胡塔在講話中闡述了新西蘭與中國的雙邊貿易安排，並提及與聯盟成員國在涉及中國人權問題上的分歧。

自2017年以來，中國成為新西蘭最大貿易伙伴。2021年初，新西蘭拒絶簽署「五眼聯盟」批評中國的聯合聲明，包括香港和新疆議題，新西蘭聲稱該國已分別就有關問題表達自己的立場。

「五眼聯盟」與中國議題

新西蘭外長馬胡塔的發言引起輿論騷動。馬胡塔在第二天對新西蘭媒體表示，「五眼聯盟」僅涉及安全和情報框架，「是為特定目的而建立，沒有必要每當與中國出現問題時，都要援引『五眼聯盟』做出回應」。她認為，實際上從區域角度建立更廣泛的共識「是我們更應該做的事情」，因為有關關注不僅僅限於「五眼聯盟」。

馬胡塔的演講發表兩天後，澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）在周三（4月21日）抵達新西蘭訪問。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬胡塔的演講發表兩天後，澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）在周三（4月21日）抵達新西蘭訪問。

佩恩在回答有關「五眼聯盟」及有關中國的媒體提問時說，澳大利亞認為「五眼聯盟」是非常重要的戰略聯盟，這對情報問題至關重要。但佩恩說，各國將以他們選擇的方式表達關切。她還說，澳新「是非常親密的朋友」，「但每個國家都有自己的獨立看法」。

新西蘭與澳大利亞在對華政策以及對於「五眼聯盟」角色判斷的不一致，似乎再次顯現。

北京方面則立即讚譽馬胡塔的發言，重申中國與新西蘭關係良好，貿易順暢，並與新西蘭同聲譴責「五眼聯盟」試圖擴大職權的決定。

中國政治研究學者、新西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）安妮-馬里·布雷迪（Anne-Marie Brady）教授向BBC中文分析，馬胡塔提到「五眼聯盟」是「畫蛇添足」。她評論說，「馬胡塔小心翼翼地不願冒犯中國，但卻冒犯了新西蘭的盟友們。」

布雷迪教授稱，馬胡塔其實在演講及提問中，都對新疆人權、香港問題、網路安全以及中國在太平洋地區的「借貸外交」都有直接表述，但馬胡塔對「五眼聯盟」的相關評論，卻讓中國官方及媒體擷取來進行宣傳。

所謂的 「五眼聯盟」 是指澳大利亞，加拿大，新西蘭，英國和美國5個英語成員國之間共享軍事和秘密情報。聯盟始於1946年簽署的英美協議（UKUSA），該多邊協對5國收集，分享電訊情報做了規定。

在冷戰期間「五眼聯盟」的情報合作主要把前蘇聯作為關注對象。在蘇聯解體的後冷戰時期，「五眼聯盟」將注意力轉向反恐，現在隨著中美對抗加劇，中國也成了五眼國家關注的主要目標。

新西蘭對華政策

馬胡塔的發言引起外界議論紛紛。新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）在接受當地媒體採訪時強調，新西蘭此刻對華政策的說明，並不表示新西蘭將對中國屈膝。

但是，英國《衛報》（The Guardian）評論稱，新西蘭已經無法抵擋外界對於由美國、英國、澳大利亞、新西蘭及加拿大組成的「五眼聯盟」是否出現內部意見分歧的討論。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 五眼聯盟成員國外長去年曾發表聲明，稱「嚴重關切」北京授權撤銷民主派議員資格的決定。

不過，新西蘭外長馬胡塔在講話兩天後立即與飛抵惠靈頓訪問的澳洲外長佩恩（Marise Payne）舉行會談。澳大利亞媒體引述不具名官員的話說，兩周後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也將飛抵新西蘭會見阿德恩。

外界分析，對華政策逐漸強硬，並與美國在「五眼聯盟」角色積極的澳大利亞，勢必將與新西蘭在對華問題以及「五眼聯盟」上有所對話。

新西蘭外長馬胡塔在澳洲外長佩恩到訪之後，也開始強調新西蘭對自己與「五眼聯盟」的關係沒有一絲疑慮，但新西蘭「應該更多地從地區的角度建立更廣泛的共識，因為新西蘭人關切的議題不局限於『五眼聯盟』。」

針對新疆議題，馬胡塔對媒體表示，新西蘭沒有其他國家的相關制裁制度，但新西蘭並非在觀望，也並非沒有立場。她並在推特強調與澳洲的友誼一貫堅定。

中國表態歡迎

新西蘭外長馬哈塔的發言，引起北京高調和正面的回應。

中國外交部發言人汪文斌4月20日在記者會表示，對於新西蘭政府重視並致力於「中新關係」表示讚賞。「建交49年來，中新關係取得長足發展，兩國合作創造了多項第一，中方願同新方，共同努力......加強對話，深化合作，排除干擾。推動中新全面戰略伙伴關係，取得更大發展」。

中國上海國際問題研究院學者趙幹城在接受深圳電視專訪時分析，新西蘭此刻的高層發言，顯示出新西蘭目前角色處在微妙的情況，但美國希望在區域製造新冷戰的氛圍，得不到新西蘭等區域國家歡迎。

事實上，2008年，新西蘭便是第最早承認中國市場經濟地位，並率先與中國簽署自由貿易協議的發達國家。

長期以來，和新西蘭的這項自貿協定被北京視為西方國家與中國經貿合作的典範。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 新西蘭總理傑辛達·阿德恩（左）接受當地媒體採訪時強調新西蘭此刻對華政策的說明，並不表示新西蘭將對中國屈膝（新西蘭總理阿德恩與中國總理李克強資料照片）。

自2017年以來，中國更成為新西蘭最大貿易伙伴。根據資料，新中兩國的進出口貿易超過330億新幣（約1,600億港元）。2021年1月，兩國簽下升級版的自由貿易協定，新西蘭的乳製品和木材商品等在中國享受無關稅待遇或降低關稅，新西蘭則在協定中放寬中資在當地投資的審查標凖並且增加配額。

不過，布雷迪教授則分析，馬胡塔演講中論及的關注事項在新西蘭並不尋常。她認為，新西蘭外交高層一直承受著來自北京的龐大壓力：「我懷疑這是先發制人，新西蘭在告訴中國『我們在某些問題上不會同意你的觀點』，並在這一點上力圖保持清晰和一致。」她補充。

新西蘭的外交戰略：避免樹敵？

地理位置遠離全球大陸地區的新西蘭，在當代戰爭歷史中，鮮少被參與或被波及，因此其對中西強權的軍事角逐以及外交爭鬥一直保持距離。

此刻高層談話，再次凸顯新西蘭的外交風格。

澳大利亞國際學院講師宋文笛便向BBC中文解釋，在地緣戰略上，新西蘭地處太平洋西南緣，遠離大國戰略的喧囂。「其安全的地緣地位有兩重意涵：該國比較優勢不在於軍事面的直接參與，而是積極倡議人權多元民主等價值，以為國際社會表率；外交政策就好比「太平洋的加拿大」，以及過往克林頓及小布什時代的德國」，他解釋。

宋文笛認為，此刻新西蘭的發言顯示出該國自身缺乏外敵，因此若涉及軍事行動，往往是因為軍事盟友關係而被連帶捲入。以西方英語系國家為核心的「五眼」情報聯盟 和「美澳新軍事同盟」 （ANZUS Alliance）這雙重軍事關係對於新西蘭固然是自身認同的組成部分，卻也帶來額外的軍事風險。