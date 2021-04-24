美日首腦會談、 印度新冠疫情、英國親王菲利浦葬禮等本周重要故事

11 分钟前

圖像來源，Getty Images

2021年4月第3周，日本首相菅義偉訪問美國，與總統拜登舉行會談, 是拜登上台以來，首次接待來訪外國領袖。兩國領導人罕有地在聯合聲明共同發表對台海局勢的關注，引起議論。

新冠疫情方面，印度全國單日確診人數本周至少兩次超過30萬，打破全球單日確診紀錄。

英國王室愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲利普親王（Prince Philip）葬禮在4月17日舉行。其子女和孫輩將加入扶靈隊伍，送他最後一程。

此外，中國前總理溫家寶發表一篇懷念母親的文章，提到中國應該是一個充滿公平正義的國家等等，但該文隨後在中國社交平台被限制轉發、分享，引發討論。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters

1. 美日聯合聲明首提台灣問題及香港新疆人權擔憂，北京斥兩國搞「小圈子」

日本首相菅義偉訪問美國，4月16日與總統拜登舉行會談， 是拜登上台以來，首次接待的外國領袖。兩人會後發表聯合聲明，承諾加強合作應對中國，並罕有地在聯合聲明共同發表對台海局勢的關注， 是1969年以來首次在聲明中加入與台灣直接相關的內容；另外，兩國也表達對香港和新疆人權問題，以及東海、南海局勢的關注。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 每日新增確診15萬，印度如何走到這一步？

2. 印度新冠疫情拉響全球新一輪警報， 目前情況有多嚴重

印度第二波病例數呈指數增長。 今年2月10日第二波疫情開始時，印度確診了1.1萬例病例——在接下來的50天裏，平均每天約有2.2萬例。但在之後的10天裏，病例急劇上升，日均病例數達到近9萬例。4月19日，印度全國報告了273810例病例，這是自疫情開始以來最多的單日紀錄。

而近日，印度單日確診人數一度兩次超過30萬。

圖像來源，PA MEDIA 圖像加註文字， 參與者戴上口罩，遵守防疫措施以保持社交距離，女王獨自就坐。

3. 英國菲利普親王（Prince Philip）的葬禮

愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲利普親王（Prince Philip）的葬禮在英國時間4月17日舉行。他的子女和孫輩加入扶靈隊伍，送他最後一程。

在遊行後參與葬禮儀式的賓客名單有30人，包括多名王子和公主，以及3名德國親戚。參加者將穿著帶勳章的晨禮服或日禮服，但未著軍裝。參與者戴上口罩，遵守防疫措施以保持社交距離，女王獨自就坐。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 中國前總理溫家寶在報刊撰文悼念母親回憶家史，提到中國應該是一個充滿公平正義的國家

4. 中國前總理溫家寶撰文憶母談公平正義 遭禁止轉發

中國前總理溫家寶近日在報刊撰文悼念母親回憶家史，提到中國應該是一個充滿公平正義的國家，自己為此吶喊過、奮鬥過。不過這篇文章隨後在中國社交平台被限制轉發分享，引發公眾討論。

3月26日至4月6日，中國前總理溫家寶在《澳門導報》撰文四篇回憶悼念過世的母親，談及母親對自己的教育、他在中國官場中的打拼以及對中國的期盼。

圖像來源，Lin Mao 圖像加註文字， 儘管乖乖在台灣科技中的角色是如此「有機」的發展，但使用哪款乖乖卻有嚴格規範。

5.乖乖：一款用法嚴謹的電腦「保護神」和台灣科技界的幸運符文化

在台灣，從提款機到無線電發射塔，台灣的許多機器都倚賴這款有著綠色包裝，椰子口味的玉米脆片：乖乖。因為，使用它的人宣稱能讓這些機器保持最佳狀態。