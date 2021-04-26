奧斯卡最佳導演趙婷：從曾經的「中國驕傲」，到如今全網刪帖

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 趙婷獲得2021年奧斯卡最佳導演獎。

上月初，她還是中國官媒口中的「中國驕傲」，但如今，她歷史性斬獲奧斯卡獎的消息卻在中國面臨著嚴格審查和全網性的封殺。

39歲的華人女導演趙婷憑電影《遊牧人生》（Nomadland，《無依之地》/《浪跡天地》）成功獲得2021年奧斯卡最佳導演獎，她成為首個獲此殊榮的非白人女性。但這個消息已不再讓北京的政客們感到開心。

當局甚至對這一消息採取了封禁措施。在微博上，「趙婷」、「無依之地」和「奧斯卡」等似乎都成為了敏感詞，相關網絡帖子被大面積移除。

在周一（4月26日）下午的中國外交部記者會上，當有記者問及有關趙婷及其電影是否遭遇審查時，外交部發言人汪文斌表示，「你提到的不是一個外交問題。」

在美國當地時間周日（4月25日）摘得分量頗重的奧斯卡最佳導演獎項前，趙婷已在今年2月底獲得金球獎電影類最佳導演獎，那時她一度受到中國官媒的褒獎和網友的熱議。但好景不長，一些中國網友挖出她此前採訪時的言論，她被批評「辱華」。

在2013年一段接受美國電影雜誌《電影人》（Filmmaker）的採訪中，趙婷回顧自己的童年時表示，當時的中國是「一個遍地謊言的地方」。在另一次採訪中，一家澳洲媒體引用趙婷的話說：「終究美國如今是我的國家。」

雖然該媒體後來更正，趙婷當時說的是「終究美國不是我的國家」，但這句話仍惹惱了很多中國的民族主義者。關於這名長期在美國生活的導演的國籍，外界一直有不同的說法，有報道說她是中國導演，亦有報道說她已加入美籍。

圖像來源，Reuters

在趙婷獲獎後，包括「新浪電影」、「守望好萊塢」、「Houson猴姆」在內的電影賬號和網友便在微博、豆瓣等社交媒體轉發了這一消息，並表達祝福，但他們很快便發現自己的帖子遭到了刪除。「#趙婷拿下奧斯卡最佳導演獎#」的話題標籤也被屏蔽。

「萬萬沒想到，這也能被夾（刪帖）。車輪的速度比想象的快多了，」一名微博網友說道。

「為什麼轉發點讚都能被夾？人家導演說了點實話就真的聽不得嗎？ ​」另一名微博網友批評道。

還有網友諷刺道：「好奇怪啊，今年美國是不是沒辦奧斯卡，怎麼都四月了還沒消息。」

在中國最大的搜索引擎百度上搜索關鍵詞「趙婷」，也沒有任何關於其獲獎的新聞。排在前列的是官媒《環球時報》的總編輯胡錫進在今年3月發表的一篇評論文章。

「出來混遲早要還，趙婷那樣說了，眼下這些是她應當承受的風波和代價，」胡錫進在文章中寫道。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 在微博上，關鍵詞「無依之地」和「趙婷」遭到審查。很多網友只能用「無1之地」代替。

遭到審查的不僅是帶有「趙婷」或「無依之地」等關鍵詞的帖子，甚至還包括其他的奧斯卡獎獲獎消息和頒獎視頻。在微博上搜索「奧斯卡」，顯示的結果僅剩與一名同名的中國綜藝節目練習生有關的新聞。

為了規避刪帖，一些中國網友只能使用「Normad-land」、「無1之地」等英語或諧音詞，還有網友使用「克洛伊·趙」來稱呼她，這是她的英文名Chloé Zhao的音譯。

相比之下，在台灣導演李安和韓國導演奉俊昊分別在2013年和2020年獲得奧斯卡最佳導演獎時，不僅在台灣和韓國分別受到最高領導人的接見，也在中國大陸被廣泛討論和祝賀。

在今年的奧斯卡上，除了趙婷本人獲獎外，她的作品《遊牧人生》也一同摘得最佳電影獎，女主角弗朗西斯·麥克多曼（Frances McDormand）獲得最佳女主角，這讓該片成為頒獎季的大贏家。

該片本身與中國政治並無關係，講的是一則關於美國的故事——在2010年代美國經濟衰退後，一名婦女變賣自己的全部家當，住進一輛移動房車，過上了現代遊民生活的故事。

趙婷在領獎時說，拍攝這部電影讓自己回憶起童年時與父親一起玩古詩詞背誦遊戲的經歷，並深切感受到《三字經》中「人之初、性本善」的理念。

圖像來源，AMPAS/Reuters

出生於北京的她特別用漢語讀出這句話，並表示，這六個字對其影響深遠。「所以這個獎是給有信念和勇氣堅持自己內心的善，並且無論在如何艱難的時候仍然堅守著彼此善心的每一個人，」她說道。

根據此前的電影海報，《遊牧人生》本定於4月23日在中國上映，但據報後來被撤檔。在豆瓣上，該電影的條目雖在，但中文海報已被撤下，同時中國地區上映的日期也消失不見。