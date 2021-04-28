國安法下的首場「六四」：香港仍能有大型悼念活動嗎？

9 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 去年香港市民無視警方禁令，堅持到香港維多利亞公園參與悼念活動。

今年將會是「六四」事件32週年，香港市民支持愛國民主運動聯合會（簡稱「支聯會」）希望申請在銅鑼灣維多利亞公園舉行年度集會，但香港康文署表示，因應疫情，已暫停處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂申請。

香港警方表示，接獲團體通知計劃舉行公眾活動，警方「正處理有關通知」，警方表示尊重市民和平表達意見的權利，在處理每宗公眾活動通知時，會因應最新情況作出獨立風險評估。據香港親政府媒體引述的消息，警方將以疫情為由再度拒批「六四」維園集會。

這次亦將會是港區《國安法》正式實施以來的首次「六四」，支聯會的五大綱領之一，是「結束一黨專政」，外界關注這一句口號，會否違反港區《國安法》。

支聯會：為自由、同抗爭

香港支聯會計劃今年分別在5月16日舉行「毋忘六四」長跑，以及在6月4日舉行維園的燭光晚會 ，以紀念1989年北京天安門廣場遭血腥鎮壓的民主運動。今年的主題是「為自由‧共命運‧同抗爭」。

支聯會形容，今年是「六四」32週年，也是「中共全面管治香港」、「香港被全面政治打壓」的一年，過去的大抓捕和全面禁制集會自由，顯示香港人不再享有《基本法》、《人權法》保障的自由，而法律成為當權者「整肅異己」的鎮壓工具。

組織聲明說：「當自由被專制政權不斷蠶食，香港人更需要在共命運的意識下抗爭下去。我們和所有香港人共命運，亦與中國被壓迫、被剝奪自由的人民共命運。在這共命運大前提下，我們別無選擇，齊上齊落，團結抗爭，直到中港人民都享有民主自由為止。這是我們的使命，我們的堅持。」

支聯會並未表示集會被禁後會採取什麼行動，但再三強調願意與警方討論防疫建議，促請當局尊重民眾表達言論和示威的自由。

早前在清明節，支聯會亦在政府總部外的「民主烈士永垂不朽」的布幕前，舉行了小型的獻花悼念活動。

圖像加註文字， 去年香港市民仍然可以用悼念燭光點亮維園，但很多人擔心《國安法》實施後，悼念晚會將難以舉行。

「結束一黨專政」會否成為禁語？

支聯會的五大綱領是「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，這五個句子都是「六四」晚會中最常出現的口號。

但在港區《國安法》出台後，「結束一黨專政」會否成為禁語，引發不同的惴測和評論。

香港行政長官林鄭月娥回應時表示，作為特區要尊重國家憲法和中國共產黨：「今年是共產黨的百年慶典，大家能看到國家在共產黨領導下，在這幾十年的起飛和為人民帶來的美好生活，尊重國家的執政黨是我們的立場。」

她不評論個別個案到底是否合法，但強調會看證據、案件詳情和取證情況，並一再強調言論、集會自由並非絶對，都會依法受到一些限制。

支聯會回應表示，會堅持五大綱領，維持一貫原則。組織副主席、大律師鄒幸彤表示，真心誠意支持民主的人不可能支持「一黨專政」，而現在並沒有任何人，可以有權威地指明個別口號是否違法，她批評，《國安法》所定立的紅線很「飄忽」，已不可能用法律角度去分析。

香港行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，《國安法》條文沒有提到任何口號會犯法，認為要視乎呼叫口號的場合和目的，他認為這句口號屬「宣洩不滿情緒」，但不知背後有否外界支持、付錢、要求他們達到特定目的，強調若有需要，執法部門會調查。

支聯會運作上依靠民眾捐款，每年的「六四」活動是他們籌集捐款的重要活動。

中國北京航空航天大學法學院副教授田飛龍對《明報》表示，這句口號涉嫌觸犯「煽動顛復國家政權」罪，「叫了很多年，不代表現時仍可以叫」，國安法只是不溯及以往。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一場學生運動，為何以武力鎮壓結尾？

參與集會可能的代價？

香港是「六四」後多年，每年能堅持在市內舉行上萬人大型悼念活動的地方，而出席人數亦反映了當下香港市民對港府政策的不滿情緒。

去年香港警方同樣以疫情為由反對支聯會舉辦「六四」集會，但支聯會仍然呼籲各界在不同的地方以「遍地開花」的方式悼念，當天在維園，有香港市民推倒當局設置的圍欄，堅持集會，另外香港各區也有人自行燃點燭光悼念。

但這次集會換來的是另一場抓捕。20多名民主派人士，包括黃之鋒、岑敖暉等人被控「明知而參與未經批准集結」，而支聯會主席李卓人、壹傳媒創辦人黎智英等人則被控「非法煽惑他人參與未經批准集結」。大多數被告捲入其他示威相關或國家安全案件，目前被還押，「六四」案將在4月30日續審。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港是"六四"後多年，每年能堅持在市內舉行上萬人大型悼念活動的地方，而出席人數亦反映了當下香港市民對港府政策的不滿情緒。

今年「六四」的相關群眾聚集活動，也有可能被指違反「限聚令」。

近期香港新冠疫情放緩，本地源頭不明個案大幅減少，政府亦宣佈計劃為防疫措施鬆綁，在已接種疫苗的前提下，放寬餐廳營業時間和每桌人數，以及重啟酒吧、卡啦OK、夜總會等娛樂場所，婚禮、會議等亦把人數上限提升至100人。

但港府堅持「4人限聚令」繼續實施，即是五個人在街上聚集就有機會被票控。有批評聲音稱，當局的「限聚令」是針對五、六月的示威活動，更甚於防疫。